〈Soda Pop〉肩膀舞全球爆紅，IVE、車銀優、SEVENTEEN都忍不住跟跳！一原因《Kpop獵魔女團》刷新Kpop歷史超越BTS

誰能想到一部結合K-pop與奇幻冒險的動畫電影竟然能夠瞬間席捲全球？Netflix推出的《Kpop獵魔女團》靠著一首魔性旋律與舞步的〈Soda Pop〉掀起全網翻跳潮，其中的OST更刷新BTS舊有紀錄，強勢登上Billboard榜單前三！到底是什麼讓這部電影突破二次元，成功迷倒不同年齡層的觀眾呢？

〈Soda Pop〉肩膀舞全球爆紅

「You're my Soda Pop！」洗腦的歌詞搭配魔性舞步，瞬間帶起全世界的翻跳熱潮。Netflix原創動畫《Kpop獵魔女團》上映後，旋即攀上全球串流榜單冠軍寶座，被譽為史上最成功的K-pop動畫電影。虛擬男團Saja Boys的歌曲〈Soda Pop〉更是成為最多人翻跳的歌曲，從Kpop偶像們到普通粉絲紛紛翻跳，網路上大量肩膀舞的翻跳短片，聽過一次便讓人不自覺也跟著跳唱。

圖片來源：劇照

圖片來源：劇照

〈Soda Pop〉肩膀舞狂潮

儘管《Kpop獵魔女團》已播出一段時間，但「Soda Pop Dance Challenge」熱度仍舊不減，依然是社交平台中最熱門的翻跳曲。車銀優、SEVENTEEN、IVE、ZB1、LE SSERAFIM等人氣偶像皆跟上潮流翻跳，舞蹈簡單卻極具記憶點。甚至在公開場合中，安孝燮也因擔任動畫中角色「振宇」的英文配音，現場模仿肩膀舞，讓粉絲們瞬間淪陷。

圖片來源：Instagram@saythename_17

圖片來源：Instagram@ivestarship

圖片來源：YouTube@LESSERAFIM_official

《Kpop獵魔女團》Saja Boys成最大贏家

雖然故事主角是女團HUNTR/X，但人氣更高的卻是5人惡魔男團Saja Boys。團體以BIGBANG、BTS、Stray Kids等男團為靈感，這組「二次元男神」憑藉高顏值與充滿魅力的舞台氣場，成為動畫最受矚目的焦點，網友們熱烈討論他們的角色設定與歌曲魅力，不少人看畢電影後也笑言：「已入坑！」、「成為了真『死忠飯』」、「沒想到第一隊喜歡的男團會是Saja Boys」。

圖片來源：劇照

圖片來源：劇照

〈Soda Pop〉魔性旋律連小孩也會唱

那如汽水般暢快的旋律，已經突破語言隔閡，不少小孩甚至能哼唱副歌，歌詞中「You're my soda pop My little soda pop」成為粉絲最愛的歌詞。洗腦的歌曲旋律讓觀眾沉迷於音樂之中，也是其中一個原因讓《Kpop獵魔女團》能成為全球爆紅的動畫。

圖片來源：劇照

《Kpop獵魔女團》OST打破紀錄超越BTS

《Kpop獵魔女團》在音樂層面創下空前紀錄，Saja Boys演唱的〈Your Idol〉直接衝上Spotify美國區熱門榜首，成為史上排名最高的韓國男團歌曲，甚至超越BTS的紀錄。另外，多首單曲〈How It's Done〉、〈Golden〉、〈What It Sounds Like〉則齊齊打入前十名，成績比肩 BLACKPINK。原聲帶專輯更躍居Billboard 200第三名，奠定其2025年最暢銷電影配樂的地位。

圖片來源：劇照

圖片來源：劇照

《Kpop獵魔女團》豪華陣容

如此驚人成績背後是超強的製作團隊的加持。主題曲〈Takedown〉由TWICE成員定延、志效與彩瑛合唱，HUNTR/X的多首單曲，則由新世代音樂人EJAE、Audrey Nuna、Rei Ami演唱。至於最受歡迎的〈Soda Pop〉與〈Your Idol〉，則邀來Andrew Choi、Danny Chung、Neckwav等多位國際音樂人合作，讓OST呈現極致多元的風格。幕後製作方面，更少不了Teddy、KUSH等知名製作人，從高能量的戰鬥場景到抒情片段，都能以音樂烘托出戲劇張力。

圖片來源：劇照

