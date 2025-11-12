SoftBank 出清 NVIDIA 股份籌 58 億美元，全力支持對 OpenAI 的 225 億美元巨額投資

日本巨頭 SoftBank 不久前宣布，其已經出清持有的 NVIDIA 股份變現 58.3 億美元。配合同時出售的部分 T-Mobile 股份，兩筆交易合計籌集到超過 150 億美元現金，SoftBank 未來會將其投入對 OpenAI 高達 225 億美元的巨額投資計畫。根據最新一期的財報，SoftBank 在本財年 Q2 淨利潤翻倍來到了 2.5 兆日圓，增長的原因主要源自其 OpenAI 的持股估值上升。

當被問及出售 NVIDIA 股份的時機時，公司 CFO 後藤芳光表示這僅僅是投資選擇。「今年我們對 OpenAI 的投資規模非常龐大，因此我們確實需要變現現有的投資組合。」他這麼說道，「我們選擇 10 月出售 NVIDIA 股份並沒有其它特別原因，也與 NVIDIA 本身無關。」

實際上，這並非 SoftBank 首次大規模退出 NVIDIA 投資。早在 2019 年時，他們曾以 36 億美元的價格拋售時值 40 億美元的 NVIDIA 股份。若以今日市值推算，這部分股票的價值已超過 1,500 億美元，SoftBank 當年倉促出手也被視為投資史上最可惜的退出案例之一。在 SoftBank 發出公告後，NVIDIA 的股價在紐約早盤下跌了 3.5%。

