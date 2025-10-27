尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
SOGO感謝祭2025｜名牌手袋低至17折、$1,000入手化妝品/護膚品、香水最平$410、家品/廚具激減$13,660
半年一度的感謝祭（SOGO Thankful Weeks）正式開鑼 ！本年崇光秋季周年慶感謝祭由10月24日至11月23日舉行，而銅鑼灣店同啟德新店同步推出限定優惠套裝，各大美妝、手袋、香水、家品及廚具等品牌低至震撼17折優惠！仲唔趁機入手寵愛自己嘅心水好物？Yahoo著數專員為你精選最新優惠，以超抵價錢掃貨囤貨！
SOGO Thankful Week 2025 崇光秋季感謝祭詳情
活動日期：2025年10月24日至11月23日
第一階段Part 1：2025年10月24日至11月9日
第二階段Part 1：2025年11月10日至11月23日
SOGO秋季感謝祭2025限時優惠
1.加入SOGO Rewards會員儲積分換禮券
SOGO Rewards會員只需在推廣期內，透過手機App掃瞄巴士站、港鐵廣告、宣傳單張、銅鑼灣店及啟德店的正門大電視的指定 QR Code，即有機會獲得$10至$1,000電子現金券，每日限量發放，先到先得。
2.滙豐信用卡高達額外$1,100回贈
即日起至 2026年1月6日，滙豐信用卡持卡人於Reward+登記後，在崇光銅鑼灣店、啟德店或 SOGO eStore 簽賬滿指定金額，可享高達額外$1,100「獎賞錢」回贈。
SOGO感謝祭精選優惠：精選貨品低至17折
【護膚品篇】$1,000以下：
61折特價：$792｜
原價：$1,306
逆時光至臻香氛修護精華 75ml
逆時光至臻香氛修護精華(補充裝) 75ml
逆時光至臻修護浴髮乳 80ml
逆時光至臻修護髮膜 75ml
56折特價：$550｜
原價：$985
玫瑰水潤光感滋潤油 50ml
升級版活肌水精華 20ml
水漾玫瑰保濕精華 5ml x 2
水漾玫瑰保濕面霜 10ml
玫瑰保濕花卉水 15ml
ESTÉE LAUDER 雅詩蘭黛 - 升級再生基因修復眼霜套裝
39折特價：$560｜
原價：$1,442
升級再生基因修復眼霜 15ml
升級再生基因修復精華 7ml x 2
升級再生基因修復眼霜 5ml x 3
64折特價：$640｜
原價：$1,000
死海鑽奇3合1磨砂面膜套裝 200ml
清新瑩亮玫瑰花瓣保濕面膜 30ml
玫瑰保濕再生微精華 9ml
69折特價：$820｜
原價：$1,198
亮白淨斑精華 50ml
水潤保濕潔面乳 25ml
極緻再生精華水 30ml
緊緻排毒亮眼精華霜 6g
彈潤活顏面霜 4g
鎖水精華啫喱 4.5g
66折特價：$730｜
原價：$1,112
絕緻晶艷潤采潔膚霜 125g
絕緻晶艷潤采水凝露 旅行裝 20ml
絕緻晶艷潤采潔膚霜 旅行裝 20g
絕緻晶艷潤采潔面乳 旅行裝 20g
6折特價：$585｜
原價：$986
大豆卸妝潔面乳 150ml
玫瑰深層保濕柔膚水 100ml
紅茶酵素抗氧精華水 20ml
玫瑰深層保濕雙效精華 20ml
玫瑰深層保濕面霜 7ml
紅茶瞬間修護面膜 15ml
L’Occitane en Provence - 蠟菊煥活雙效精華30ml套裝
72折特價：$590｜
原價：$823
蠟菊煥活雙效精華 30ml
蠟菊青春活肌花香保濕水 30ml
蠟菊極致修護精華霜 4ml
精美化妝袋
34折特價：$340｜
原價：$1,015
拱辰享 水凝舒養睡眠面膜 100ml
拱辰享 養膚潔顏泡沫 40ml x 2
秘貼 循環修護肌底精華 15ml x 3
秘貼 自潤修護面霜 10ml
SHISEIDO 資生堂 - 全新SHISEIDO MEN ULTIMUNE煥能肌活免疫再生精華組合
55折特價：$950｜
原價：$1,740
ULTIMUNE煥能肌活免疫再生精華 50ml & 10ml
煥能保濕潔面膏 30ml x 2
深層保濕健膚水 30ml x 2
全效煥能補濕霜 10ml x 2
全效煥能眼霜 5ml
【化妝品篇】：$1,000以下
NARS - 絕配無瑕底妝套裝 - Siberia & Custard
68折特價：$760｜
原價：$1,123
Light Reflecting™原生光亮肌粉底液 - SIBERIA
光亮柔滑遮瑕霜 - CUSTARD
迷你原生光亮肌高光粉
迷你光亮柔滑遮瑕霜
迷你Afterglow護唇膏
迷你Climax 睫毛膏
6折特價：$750｜
原價：$1,250
極緻潤澤養膚底霜
柔光透明蜜粉
天鵝絨粉撲
迷你純淨無瑕柔霧粉底液
迷你純淨無瑕精華遮瑕液
粉撲收納袋
84折特價：$565｜
原價：$678
unlimited care 無限修護透光精華粉底液 35ml
ultime8 琥珀山茶花養膚潔顏油 15ml
unlimited care 無限修護妝前面霜 5ml
DECORTÉ - 皇牌No.1 ZEN WEAR GLOW 潤澤光感粉底液套裝
63折特價：$360｜
原價：$574
ZEN WEAR GLOW 潤澤光感粉底液
Micro Balm 微脂囊低敏活顏柔膚水 30ml
透澤素肌妝前乳霜 10g
雪白透亮去角質煥膚凝露 30ml
絲柔透光蜜粉 1.5g
72折特價：$370｜
原價：$515
輕霧濾鏡貼膚 NEO氣墊粉底
水庫補濕微質酸潔面乳 30g
抗氧淨白肌底液 15ml
水庫補濕微質酸補濕乳霜 10ml
44折特價：$760｜
原價：$1,732
水漾隔離霜 30ml
原美零瑕絲絹粉底液 (升級版) 30ml
水漾隔離霜 15ml x 2
輕透霧感蜜粉 3g
原美零瑕絲絹粉底液 (升級版) 15ml
原生光感隔離霜 3ml
透亮礦物潔面霜 30g
高效水漾防曬霜 8g x 2
柔滑卸妝油 30ml
水感透亮潤色霜 3g
海洋淨透啫喱磨砂潔面膏 6g
77折特價：$680｜
原價：$892
草本漢方粉底霜 30g
亮肌持久底霜 30g
水瑩護肌液 20ml
礦物膠原潔面霜 25g
65折特價：$380｜
原價：$590
柔滑持久眼影筆 001 Crush on Me
柔滑持久眼影筆 004 Sand Reflection
超輕盈啞光持色唇釉 3g
植萃亮彩潤唇油 3.2ml
【香水篇】最平$410即可入手！
Tory Burch - Essence of Dreams 淡香精套裝
55折特價：$1,110｜
原價：$2,050
Mystic Geranium淡香精 90ml
Sublime Rose 淡香精 50ml
香氛體驗裝 x 5
narciso rodriguez Parfums - NARCISO radiante 淡香精套裝
7折特價：$1,200｜
原價：$1,720
NARCISO radiante 淡香精 90ml
香氛便攜裝 10ml
香氛體驗裝 4ml
香氛蠟燭 40g
ANNA SUI 安娜蘇 - Wild Wonder Dew Fields香水 50ml
81折特價：$410｜
原價：$510
ISSEY MIYAKE Parfums - Le Sel d'Issey 淡香精套裝
69折特價：$1,040｜
原價：$1,510
Le Sel d’Issey 淡香氛 100ml
香氛便攜裝 10ml
香氛沐浴露 50ml
精美洗漱包
69折特價：$1,210｜
原價 ： $1,765
凡購買任何2套YSL BEAUTÉ套裝，即可獲贈迷你輕透無重羽毛氣墊粉底 (價值 $235)。
-LIBRE 50ml 香水
-BLACK OPIUM 香水7.5ml
-MON PARIS 香水7.5ml
-LIBRE 潤膚乳液 50ml
【手袋篇】最平低至17折入手名牌袋！
kate spade - Perry 手提 / 斜揹兩用手袋
17折特價：$850｜
原價 ： $5,000
3折特價：$1,110｜
原價 ： $3,700
5折特價：$1,795｜
原價 ： $3,590
7折特價：$2,863｜
原價 ： $4,090
45折特價：$1,440｜
原價 ： $3,200
凡於崇光網店購買2件Michael Kors產品，第2件產品可享額外6折優惠。
【家品/家電/廚具篇】
Casa Calvin - 100% 真絲色織緹花系列禮盒套裝（床單、枕袋及被袋）
24折特價：$4,198｜
原價：$17,858
22折特價：$1,088｜
原價：$5,000
38折特價：$1,188｜
原價：$3,130
71折特價：$599｜
原價：$848
85折特價：$1,599｜
原價：$1,888
