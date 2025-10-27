SOGO感謝祭2025｜名牌手袋低至17折、$1,000入手化妝品/護膚品、香水最平$410、家品/廚具激減$13,660

半年一度的感謝祭（SOGO Thankful Weeks）正式開鑼 ！本年崇光秋季周年慶感謝祭由10月24日至11月23日舉行，而銅鑼灣店同啟德新店同步推出限定優惠套裝，各大美妝、手袋、香水、家品及廚具等品牌低至震撼17折優惠！仲唔趁機入手寵愛自己嘅心水好物？Yahoo著數專員為你精選最新優惠，以超抵價錢掃貨囤貨！

SOGO Thankful Week 2025 崇光秋季感謝祭詳情

活動日期：2025年10月24日至11月23日

第一階段Part 1：2025年10月24日至11月9日

第二階段Part 1：2025年11月10日至11月23日

SOGO Thankful Week 2025

SOGO秋季感謝祭2025限時優惠

1.加入SOGO Rewards會員儲積分換禮券

SOGO Rewards會員只需在推廣期內，透過手機App掃瞄巴士站、港鐵廣告、宣傳單張、銅鑼灣店及啟德店的正門大電視的指定 QR Code，即有機會獲得$10至$1,000電子現金券，每日限量發放，先到先得。

2.滙豐信用卡高達額外$1,100回贈

即日起至 2026年1月6日，滙豐信用卡持卡人於Reward+登記後，在崇光銅鑼灣店、啟德店或 SOGO eStore 簽賬滿指定金額，可享高達額外$1,100「獎賞錢」回贈。

SOGO感謝祭精選優惠：精選貨品低至17折

【護膚品篇】$1,000以下：

KÉRASTASE - 逆時光至臻香氛修護精華及補充裝套裝

61折特價：$792｜ 原價：$1,306

逆時光至臻香氛修護精華 75ml

逆時光至臻香氛修護精華(補充裝) 75ml

逆時光至臻修護浴髮乳 80ml

逆時光至臻修護髮膜 75ml

KÉRASTASE - 逆時光至臻香氛修護精華及補充裝套裝

JURLIQUE 茱莉蔻 - 玫瑰水潤光感滋潤油套裝

56折特價：$550｜ 原價：$985

玫瑰水潤光感滋潤油 50ml

升級版活肌水精華 20ml

水漾玫瑰保濕精華 5ml x 2

水漾玫瑰保濕面霜 10ml

玫瑰保濕花卉水 15ml

JURLIQUE 玫瑰水滋潤油套裝

ESTÉE LAUDER 雅詩蘭黛 - 升級再生基因修復眼霜套裝

39折特價：$560｜ 原價：$1,442

升級再生基因修復眼霜 15ml

升級再生基因修復精華 7ml x 2

升級再生基因修復眼霜 5ml x 3

ESTÉE LAUDER 升級再生基因修復眼霜套裝 (小棕瓶)

Sabon - 死海鑽奇3合1磨砂面膜套裝

64折特價：$640｜ 原價：$1,000

死海鑽奇3合1磨砂面膜套裝 200ml

清新瑩亮玫瑰花瓣保濕面膜 30ml

玫瑰保濕再生微精華 9ml

Sabon 死海鑽奇3合1磨砂面膜套裝

ÍPSA - 亮白淨斑精華套裝

69折特價：$820｜ 原價：$1,198

亮白淨斑精華 50ml

水潤保濕潔面乳 25ml

極緻再生精華水 30ml

緊緻排毒亮眼精華霜 6g

彈潤活顏面霜 4g

鎖水精華啫喱 4.5g

亮白淨斑精華套裝

SUQQU - 絕緻晶艷潤采潔膚霜組套裝

66折特價：$730｜ 原價：$1,112

絕緻晶艷潤采潔膚霜 125g

絕緻晶艷潤采水凝露 旅行裝 20ml

絕緻晶艷潤采潔膚霜 旅行裝 20g

絕緻晶艷潤采潔面乳 旅行裝 20g

SUQQU潔膚霜及護膚旅行裝

FRESH - 潔面保濕入門套裝

6折特價：$585｜ 原價：$986

大豆卸妝潔面乳 150ml

玫瑰深層保濕柔膚水 100ml

紅茶酵素抗氧精華水 20ml

玫瑰深層保濕雙效精華 20ml

玫瑰深層保濕面霜 7ml

紅茶瞬間修護面膜 15ml

FRESH 潔面保濕套裝

L’Occitane en Provence - 蠟菊煥活雙效精華30ml套裝

72折特價：$590｜ 原價：$823

蠟菊煥活雙效精華 30ml

蠟菊青春活肌花香保濕水 30ml

蠟菊極致修護精華霜 4ml

精美化妝袋

L’Occitane en Provence 蠟菊煥活雙效精華套裝

THE WHOO - 拱辰享 水凝舒養睡眠面膜套裝

34折特價：$340｜ 原價：$1,015

拱辰享 水凝舒養睡眠面膜 100ml

拱辰享 養膚潔顏泡沫 40ml x 2

秘貼 循環修護肌底精華 15ml x 3

秘貼 自潤修護面霜 10ml

THE WHOO 睡眠面膜套裝

SHISEIDO 資生堂 - 全新SHISEIDO MEN ULTIMUNE煥能肌活免疫再生精華組合

55折特價：$950｜ 原價：$1,740

ULTIMUNE煥能肌活免疫再生精華 50ml & 10ml

煥能保濕潔面膏 30ml x 2

深層保濕健膚水 30ml x 2

全效煥能補濕霜 10ml x 2

全效煥能眼霜 5ml

SHISEIDO煥能肌活免疫再生精華組合

【化妝品篇】：$1,000以下

NARS - 絕配無瑕底妝套裝 - Siberia & Custard

68折特價：$760｜ 原價：$1,123

Light Reflecting™原生光亮肌粉底液 - SIBERIA

光亮柔滑遮瑕霜 - CUSTARD

迷你原生光亮肌高光粉

迷你光亮柔滑遮瑕霜

迷你Afterglow護唇膏

迷你Climax 睫毛膏

NARS粉底液、遮瑕霜、高光粉、遮瑕霜、護唇膏及睫毛膏套裝

LAURA MERCIER - 皇牌持久底妝套裝

6折特價：$750｜ 原價：$1,250

極緻潤澤養膚底霜

柔光透明蜜粉

天鵝絨粉撲

迷你純淨無瑕柔霧粉底液

迷你純淨無瑕精華遮瑕液

粉撲收納袋

LAURA MERCIER底妝套裝

SHU UEMURA 植村秀 - 「透光瓶」粉底液套裝

84折特價：$565｜ 原價：$678

unlimited care 無限修護透光精華粉底液 35ml

ultime8 琥珀山茶花養膚潔顏油 15ml

unlimited care 無限修護妝前面霜 5ml

SHU UEMURA「透光瓶」粉底液套裝

DECORTÉ - 皇牌No.1 ZEN WEAR GLOW 潤澤光感粉底液套裝

63折特價：$360｜ 原價：$574

ZEN WEAR GLOW 潤澤光感粉底液

Micro Balm 微脂囊低敏活顏柔膚水 30ml

透澤素肌妝前乳霜 10g

雪白透亮去角質煥膚凝露 30ml

絲柔透光蜜粉 1.5g

DECORTÉ 皇牌粉底液套裝

LANEIGE - NEO 氣墊粉底套裝

72折特價：$370｜ 原價：$515

輕霧濾鏡貼膚 NEO氣墊粉底

水庫補濕微質酸潔面乳 30g

抗氧淨白肌底液 15ml

水庫補濕微質酸補濕乳霜 10ml

LANEIGE NEO 氣墊粉底套裝

RMK - 皇牌底妝套裝

44折特價：$760｜ 原價：$1,732

水漾隔離霜 30ml

原美零瑕絲絹粉底液 (升級版) 30ml

水漾隔離霜 15ml x 2

輕透霧感蜜粉 3g

原美零瑕絲絹粉底液 (升級版) 15ml

原生光感隔離霜 3ml

透亮礦物潔面霜 30g

高效水漾防曬霜 8g x 2

柔滑卸妝油 30ml

水感透亮潤色霜 3g

海洋淨透啫喱磨砂潔面膏 6g

RMK 皇牌底妝套裝

COVERMARK - 草本漢方粉底霜套裝

77折特價：$680｜ 原價：$892

草本漢方粉底霜 30g

亮肌持久底霜 30g

水瑩護肌液 20ml

礦物膠原潔面霜 25g

COVERMARK 草本漢方粉底霜套裝

ADDICTION - 持久閃爍眼妝套裝

65折特價：$380｜ 原價：$590

柔滑持久眼影筆 001 Crush on Me

柔滑持久眼影筆 004 Sand Reflection

超輕盈啞光持色唇釉 3g

植萃亮彩潤唇油 3.2ml

ADDICTION 持久閃爍眼妝套裝

【香水篇】最平$410即可入手！

Tory Burch - Essence of Dreams 淡香精套裝

55折特價：$1,110｜ 原價：$2,050

Mystic Geranium淡香精 90ml

Sublime Rose 淡香精 50ml

香氛體驗裝 x 5

Tory Burch Essence of Dreams 淡香精套裝

narciso rodriguez Parfums - NARCISO radiante 淡香精套裝

7折特價：$1,200｜ 原價：$1,720

NARCISO radiante 淡香精 90ml

香氛便攜裝 10ml

香氛體驗裝 4ml

香氛蠟燭 40g

NARCISO radiante 淡香精套裝

ANNA SUI 安娜蘇 - Wild Wonder Dew Fields香水 50ml

81折特價：$410｜ 原價：$510

ANNA SUI Wild Wonder Dew Fields香水

ISSEY MIYAKE Parfums - Le Sel d'Issey 淡香精套裝

69折特價：$1,040｜ 原價：$1,510

Le Sel d’Issey 淡香氛 100ml

香氛便攜裝 10ml

香氛沐浴露 50ml

精美洗漱包

ISSEY MIYAKE Parfums Le Sel d'Issey 淡香精套裝

YSL BEAUTÉ - Libre 50ml 香水套裝

69折特價：$1,210｜ 原價 ： $1,765

凡購買任何2套YSL BEAUTÉ套裝，即可獲贈迷你輕透無重羽毛氣墊粉底 (價值 $235)。

-LIBRE 50ml 香水

-BLACK OPIUM 香水7.5ml

-MON PARIS 香水7.5ml

-LIBRE 潤膚乳液 50ml

YSL BEAUTÉ Libre 50ml 香水套裝

【手袋篇】最平低至17折入手名牌袋！

kate spade - Perry 手提 / 斜揹兩用手袋

17折特價：$850｜ 原價 ： $5,000

kate spade Perry手袋

kate spade - Phoebe 粉紅色翻蓋鏈條包

3折特價：$1,110｜ 原價 ： $3,700

kate spade Phoebe翻蓋鏈條包

Marc Jacobs - Bold Grind

5折特價：$1,795｜ 原價 ： $3,590

Marc Jacobs Bold Grind

Marc Jacobs - The Chain Sack

7折特價：$2,863｜ 原價 ： $4,090

Marc Jacobs The Chain Sack

Michael Kors - Emilia 小號手提包

45折特價：$1,440｜ 原價 ： $3,200

凡於崇光網店購買2件Michael Kors產品，第2件產品可享額外6折優惠。

Michael Kors Emilia手提包

【家品/家電/廚具篇】

Casa Calvin - 100% 真絲色織緹花系列禮盒套裝（床單、枕袋及被袋）

24折特價：$4,198｜ 原價：$17,858

Casa Calvin桑蠶絲床單、枕袋及被袋套裝

WORLD KITCHEN - 幻彩電陶爐套裝

22折特價：$1,088｜ 原價：$5,000

WORLD KITCHEN 電陶爐套裝

VISIONS - Flair 雙耳湯鍋套裝6件

38折特價：$1,188｜ 原價：$3,130

VISIONS Flair 雙耳湯鍋套裝

Zojirushi 象印 - 電燒烤板

71折特價：$599｜ 原價：$848

Zojirushi 象印 電燒烤板

Zojirushi 象印 - 家庭麵包機

85折特價：$1,599｜ 原價：$1,888

Zojirushi 象印 家庭麵包機

