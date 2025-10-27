優惠

尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二　人均低至 $315 歎大閘蟹

YAHOO著數

SOGO感謝祭2025｜名牌手袋低至17折、$1,000入手化妝品/護膚品、香水最平$410、家品/廚具激減$13,660

Yahoo 著數
Yahoo 著數
更新時間
SOGO感謝祭2025｜名牌手袋低至17折、$1,000入手化妝品/護膚品、香水最平$410、家品/廚具激減$13,660
SOGO感謝祭2025｜名牌手袋低至17折、$1,000入手化妝品/護膚品、香水最平$410、家品/廚具激減$13,660

半年一度的感謝祭（SOGO Thankful Weeks）正式開鑼 ！本年崇光秋季周年慶感謝祭由10月24日至11月23日舉行，而銅鑼灣店同啟德新店同步推出限定優惠套裝，各大美妝、手袋、香水、家品及廚具等品牌低至震撼17折優惠！仲唔趁機入手寵愛自己嘅心水好物？Yahoo著數專員為你精選最新優惠，以超抵價錢掃貨囤貨！

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

SOGO Thankful Week 2025 崇光秋季感謝祭詳情

活動日期：2025年10月24日至11月23日

廣告

第一階段Part 1：2025年10月24日至11月9日
第二階段Part 1：2025年11月10日至11月23日
▶︎▶︎SOGO網店傳送門

SOGO Thankful Week 2025
SOGO Thankful Week 2025

SOGO秋季感謝祭2025限時優惠

1.加入SOGO Rewards會員儲積分換禮券

SOGO Rewards會員只需在推廣期內，透過手機App掃瞄巴士站、港鐵廣告、宣傳單張、銅鑼灣店及啟德店的正門大電視的指定 QR Code，即有機會獲得$10至$1,000電子現金券，每日限量發放，先到先得。

2.滙豐信用卡高達額外$1,100回贈

即日起至 2026年1月6日，滙豐信用卡持卡人於Reward+登記後，在崇光銅鑼灣店、啟德店或 SOGO eStore 簽賬滿指定金額，可享高達額外$1,100「獎賞錢」回贈。

SOGO感謝祭精選優惠：精選貨品低至17折

【護膚品篇】$1,000以下：

KÉRASTASE - 逆時光至臻香氛修護精華及補充裝套裝

61折特價：$792｜原價：$1,306

  • 逆時光至臻香氛修護精華 75ml

  • 逆時光至臻香氛修護精華(補充裝) 75ml

  • 逆時光至臻修護浴髮乳 80ml

  • 逆時光至臻修護髮膜 75ml

KÉRASTASE - 逆時光至臻香氛修護精華及補充裝套裝
KÉRASTASE - 逆時光至臻香氛修護精華及補充裝套裝

JURLIQUE 茱莉蔻 - 玫瑰水潤光感滋潤油套裝

56折特價：$550｜原價：$985

  • 玫瑰水潤光感滋潤油 50ml

  • 升級版活肌水精華 20ml

  • 水漾玫瑰保濕精華 5ml x 2

  • 水漾玫瑰保濕面霜 10ml

  • 玫瑰保濕花卉水 15ml

JURLIQUE 玫瑰水滋潤油套裝
JURLIQUE 玫瑰水滋潤油套裝

ESTÉE LAUDER 雅詩蘭黛 - 升級再生基因修復眼霜套裝

39折特價：$560｜原價：$1,442

  • 升級再生基因修復眼霜 15ml

  • 升級再生基因修復精華 7ml x 2

  • 升級再生基因修復眼霜 5ml x 3

ESTÉE LAUDER 升級再生基因修復眼霜套裝 (小棕瓶)
ESTÉE LAUDER 升級再生基因修復眼霜套裝 (小棕瓶)

Sabon - 死海鑽奇3合1磨砂面膜套裝

64折特價：$640｜原價：$1,000

  • 死海鑽奇3合1磨砂面膜套裝 200ml

  • 清新瑩亮玫瑰花瓣保濕面膜 30ml

  • 玫瑰保濕再生微精華 9ml

Sabon 死海鑽奇3合1磨砂面膜套裝
Sabon 死海鑽奇3合1磨砂面膜套裝

ÍPSA - 亮白淨斑精華套裝

69折特價：$820｜原價：$1,198

  • 亮白淨斑精華 50ml

  • 水潤保濕潔面乳 25ml

  • 極緻再生精華水 30ml

  • 緊緻排毒亮眼精華霜 6g

  • 彈潤活顏面霜 4g

  • 鎖水精華啫喱 4.5g

亮白淨斑精華套裝
亮白淨斑精華套裝

SUQQU - 絕緻晶艷潤采潔膚霜組套裝

66折特價：$730｜原價：$1,112

  • 絕緻晶艷潤采潔膚霜 125g

  • 絕緻晶艷潤采水凝露 旅行裝 20ml

  • 絕緻晶艷潤采潔膚霜 旅行裝 20g

  • 絕緻晶艷潤采潔面乳 旅行裝 20g

SUQQU潔膚霜及護膚旅行裝
SUQQU潔膚霜及護膚旅行裝

FRESH - 潔面保濕入門套裝

6折特價：$585｜原價：$986

  • 大豆卸妝潔面乳 150ml

  • 玫瑰深層保濕柔膚水 100ml

  • 紅茶酵素抗氧精華水 20ml

  • 玫瑰深層保濕雙效精華 20ml

  • 玫瑰深層保濕面霜 7ml

  • 紅茶瞬間修護面膜 15ml

FRESH 潔面保濕套裝
FRESH 潔面保濕套裝

L’Occitane en Provence - 蠟菊煥活雙效精華30ml套裝

72折特價：$590｜原價：$823

  • 蠟菊煥活雙效精華 30ml

  • 蠟菊青春活肌花香保濕水 30ml

  • 蠟菊極致修護精華霜 4ml

  • 精美化妝袋

L’Occitane en Provence 蠟菊煥活雙效精華套裝
L’Occitane en Provence 蠟菊煥活雙效精華套裝

THE WHOO - 拱辰享 水凝舒養睡眠面膜套裝

34折特價：$340｜原價：$1,015

  • 拱辰享 水凝舒養睡眠面膜 100ml

  • 拱辰享 養膚潔顏泡沫 40ml x 2

  • 秘貼 循環修護肌底精華 15ml x 3

  • 秘貼 自潤修護面霜 10ml

THE WHOO 睡眠面膜套裝
THE WHOO 睡眠面膜套裝

SHISEIDO 資生堂 - 全新SHISEIDO MEN ULTIMUNE煥能肌活免疫再生精華組合

55折特價：$950｜原價：$1,740

  • ULTIMUNE煥能肌活免疫再生精華 50ml & 10ml

  • 煥能保濕潔面膏 30ml x 2

  • 深層保濕健膚水 30ml x 2

  • 全效煥能補濕霜 10ml x 2

  • 全效煥能眼霜 5ml

SHISEIDO煥能肌活免疫再生精華組合
SHISEIDO煥能肌活免疫再生精華組合

【化妝品篇】：$1,000以下

NARS - 絕配無瑕底妝套裝 - Siberia & Custard

68折特價：$760｜原價：$1,123

  • Light Reflecting™原生光亮肌粉底液 - SIBERIA

  • 光亮柔滑遮瑕霜 - CUSTARD

  • 迷你原生光亮肌高光粉

  • 迷你光亮柔滑遮瑕霜

  • 迷你Afterglow護唇膏

  • 迷你Climax 睫毛膏

NARS粉底液、遮瑕霜、高光粉、遮瑕霜、護唇膏及睫毛膏套裝
NARS粉底液、遮瑕霜、高光粉、遮瑕霜、護唇膏及睫毛膏套裝

LAURA MERCIER - 皇牌持久底妝套裝

6折特價：$750｜原價：$1,250

  • 極緻潤澤養膚底霜

  • 柔光透明蜜粉

  • 天鵝絨粉撲

  • 迷你純淨無瑕柔霧粉底液

  • 迷你純淨無瑕精華遮瑕液

  • 粉撲收納袋

LAURA MERCIER底妝套裝
LAURA MERCIER底妝套裝

SHU UEMURA 植村秀 - 「透光瓶」粉底液套裝

84折特價：$565｜原價：$678

  • unlimited care 無限修護透光精華粉底液 35ml

  • ultime8 琥珀山茶花養膚潔顏油 15ml

  • unlimited care 無限修護妝前面霜 5ml

SHU UEMURA「透光瓶」粉底液套裝
SHU UEMURA「透光瓶」粉底液套裝

DECORTÉ - 皇牌No.1 ZEN WEAR GLOW 潤澤光感粉底液套裝

63折特價：$360｜原價：$574

  • ZEN WEAR GLOW 潤澤光感粉底液

  • Micro Balm 微脂囊低敏活顏柔膚水 30ml

  • 透澤素肌妝前乳霜 10g

  • 雪白透亮去角質煥膚凝露 30ml

  • 絲柔透光蜜粉 1.5g

DECORTÉ 皇牌粉底液套裝
DECORTÉ 皇牌粉底液套裝

LANEIGE - NEO 氣墊粉底套裝

72折特價：$370｜原價：$515

  • 輕霧濾鏡貼膚 NEO氣墊粉底

  • 水庫補濕微質酸潔面乳 30g

  • 抗氧淨白肌底液 15ml

  • 水庫補濕微質酸補濕乳霜 10ml

LANEIGE NEO 氣墊粉底套裝
LANEIGE NEO 氣墊粉底套裝

RMK - 皇牌底妝套裝

44折特價：$760｜原價：$1,732

  • 水漾隔離霜 30ml

  • 原美零瑕絲絹粉底液 (升級版) 30ml

  • 水漾隔離霜 15ml x 2

  • 輕透霧感蜜粉 3g

  • 原美零瑕絲絹粉底液 (升級版) 15ml

  • 原生光感隔離霜 3ml

  • 透亮礦物潔面霜 30g

  • 高效水漾防曬霜 8g x 2

  • 柔滑卸妝油 30ml

  • 水感透亮潤色霜 3g

  • 海洋淨透啫喱磨砂潔面膏 6g

RMK 皇牌底妝套裝
RMK 皇牌底妝套裝

COVERMARK - 草本漢方粉底霜套裝

77折特價：$680｜原價：$892

  • 草本漢方粉底霜 30g

  • 亮肌持久底霜 30g

  • 水瑩護肌液 20ml

  • 礦物膠原潔面霜 25g

COVERMARK 草本漢方粉底霜套裝
COVERMARK 草本漢方粉底霜套裝

ADDICTION - 持久閃爍眼妝套裝

65折特價：$380｜原價：$590

  • 柔滑持久眼影筆 001 Crush on Me

  • 柔滑持久眼影筆 004 Sand Reflection

  • 超輕盈啞光持色唇釉 3g

  • 植萃亮彩潤唇油 3.2ml

ADDICTION 持久閃爍眼妝套裝
ADDICTION 持久閃爍眼妝套裝

【香水篇】最平$410即可入手！

Tory Burch - Essence of Dreams 淡香精套裝

55折特價：$1,110｜原價：$2,050

  • Mystic Geranium淡香精 90ml

  • Sublime Rose 淡香精 50ml

  • 香氛體驗裝 x 5

Tory Burch Essence of Dreams 淡香精套裝
Tory Burch Essence of Dreams 淡香精套裝

narciso rodriguez Parfums - NARCISO radiante 淡香精套裝

7折特價：$1,200｜原價：$1,720

  • NARCISO radiante 淡香精 90ml

  • 香氛便攜裝 10ml

  • 香氛體驗裝 4ml

  • 香氛蠟燭 40g

NARCISO radiante 淡香精套裝
NARCISO radiante 淡香精套裝

ANNA SUI 安娜蘇 - Wild Wonder Dew Fields香水 50ml

81折特價：$410｜原價：$510

ANNA SUI Wild Wonder Dew Fields香水
ANNA SUI Wild Wonder Dew Fields香水

ISSEY MIYAKE Parfums - Le Sel d'Issey 淡香精套裝

69折特價：$1,040｜原價：$1,510

  • Le Sel d’Issey 淡香氛 100ml

  • 香氛便攜裝 10ml

  • 香氛沐浴露 50ml

  • 精美洗漱包

ISSEY MIYAKE Parfums Le Sel d'Issey 淡香精套裝
ISSEY MIYAKE Parfums Le Sel d'Issey 淡香精套裝

YSL BEAUTÉ - Libre 50ml 香水套裝

69折特價$1,210｜原價$1,765

凡購買任何2套YSL BEAUTÉ套裝，即可獲贈迷你輕透無重羽毛氣墊粉底 (價值 $235)。

-LIBRE 50ml 香水

-BLACK OPIUM 香水7.5ml

-MON PARIS 香水7.5ml

-LIBRE 潤膚乳液 50ml

YSL BEAUTÉ Libre 50ml 香水套裝
YSL BEAUTÉ Libre 50ml 香水套裝

【手袋篇】最平低至17折入手名牌袋！

kate spade - Perry 手提 / 斜揹兩用手袋

17折特價$850｜原價$5,000

kate spade Perry手袋
kate spade Perry手袋

kate spade - Phoebe 粉紅色翻蓋鏈條包

3折特價$1,110｜原價$3,700

kate spade Phoebe翻蓋鏈條包
kate spade Phoebe翻蓋鏈條包

Marc Jacobs - Bold Grind

5折特價$1,795｜原價$3,590

Marc Jacobs Bold Grind
Marc Jacobs Bold Grind

Marc Jacobs - The Chain Sack

7折特價$2,863｜原價$4,090

Marc Jacobs The Chain Sack
Marc Jacobs The Chain Sack

Michael Kors - Emilia 小號手提包

45折特價$1,440｜原價$3,200
凡於崇光網店購買2件Michael Kors產品，第2件產品可享額外6折優惠。

Michael Kors Emilia手提包
Michael Kors Emilia手提包

【家品/家電/廚具篇】

Casa Calvin - 100% 真絲色織緹花系列禮盒套裝（床單、枕袋及被袋）

24折特價：$4,198｜原價：$17,858

Casa Calvin桑蠶絲床單、枕袋及被袋套裝
Casa Calvin桑蠶絲床單、枕袋及被袋套裝

WORLD KITCHEN - 幻彩電陶爐套裝

22折特價：$1,088｜原價：$5,000

WORLD KITCHEN 電陶爐套裝
WORLD KITCHEN 電陶爐套裝

VISIONS - Flair 雙耳湯鍋套裝6件

38折特價：$1,188｜原價：$3,130

VISIONS Flair 雙耳湯鍋套裝
VISIONS Flair 雙耳湯鍋套裝

Zojirushi 象印 - 電燒烤板

71折特價：$599｜原價：$848

Zojirushi 象印 電燒烤板
Zojirushi 象印 電燒烤板

Zojirushi 象印 - 家庭麵包機

85折特價：$1,599｜原價：$1,888

Zojirushi 象印 家庭麵包機
Zojirushi 象印 家庭麵包機

更多著數文章：

11 food.

其他人也在看

雙11優惠2025｜UGG官網限時低至半價！I-DLE同款兩件8折/雪靴平逾$800

雙11優惠2025｜UGG官網限時低至半價！I-DLE同款兩件8折/雪靴平逾$800

又到雙11大減價！不少品牌官網及網購平台都有推出雙11優惠，美國品牌UGG亦是其中之一！UGG官網推出兩大優惠，當中減價區低至半價；而指定產品買滿兩件即有8折，例如I-DLE同款的厚底雪地靴，Fans必入手！踏入秋冬，準備好保暖雪地靴絕對沒錯，而且減價區入面多款保暖小物有平，圍巾、毛絨絨漁夫帽、羊毛耳罩等都有，分分鐘找到抵價筍貨！提提大家熱門產品好快Sold out，大家快把握最後機會入手喇！

Yahoo Style HK ・ 5 小時前
Sephora減價快閃低至半價！超人氣Rare Beauty唇膏套裝平近$120／Fenty Beauty遮瑕大激減

Sephora減價快閃低至半價！超人氣Rare Beauty唇膏套裝平近$120／Fenty Beauty遮瑕大激減

Sephora網店現正推出限時優惠，絕對是大家補貨美妝產品的好機會！由即日起至10月31日，Sephora香港網店推出「Beauty Steals」快閃優惠，多款指定產品可以低至半價入手，其中以 如Rare Beauty的爆紅唇膏套裝、Fenty Beauty的熱賣遮瑕膏、First Aid Beauty皇牌保濕面霜等最為矚目，美妝控不能錯過。Yahoo購物專員為大家精選了幾款Sephora優惠至抵買清單，無論是想入手新色補貨，抑或趁機換季更新化妝袋，值得把握今次減價大掃貨！

Yahoo Style HK ・ 4 小時前
Samsung優惠｜Galaxy S24 Ultra 激減 HK$2,525，買 Samsung Galaxy 平板送鍵盤皮套，信用卡獨家回贈

Samsung優惠｜Galaxy S24 Ultra 激減 HK$2,525，買 Samsung Galaxy 平板送鍵盤皮套，信用卡獨家回贈

追求頂尖科技與極致性價比的你，絕不能錯過 Samsung Week 年度星級賞超強優惠！即日起至 10 月 31 日，大量精選產品都有瘋狂折扣，其中 Samsung Galaxy S24 Ultra 限時降價 HK$2,525，讓你以更優惠的價格擁有這款功能強大的手機。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
【萬寧】官網11.11大折購 買滿$599即減 $40（即日起至13/11）

【萬寧】官網11.11大折購 買滿$599即減 $40（即日起至13/11）

萬寧官網進行11.11大折購，由即日起到11月13日，全場個人護理日用品勁減優惠，買滿額再送你各款禮品！於萬寧APP 購物輸入優惠碼＋AliPayHK領$50優惠券，慳高達 $200！大折購期間逢星期三驚喜低至88折、逢星期二／四即搶限量1折筍貨、每日都有官網限定出位價！

YAHOO著數 ・ 1 天前
網上熱話｜內地旅客搭地鐵 驚嘆港人一行為：竟如此淡定

網上熱話｜內地旅客搭地鐵 驚嘆港人一行為：竟如此淡定

雖然香港地鐵的班次十分頻密，但不少人在閘門關閉提示聲響起時，仍然「搶閘」進入車廂的情況十分常見。不過，近日就有內地網民在小紅書發文，直言十分佩服港人的淡定。該網民指，曾無數次目睹港人乘搭地鐵時，當閘門關閉的提示聲響起時，依舊從容不迫且淡定地走進地鐵車廂。該網民直言十分佩服港人此行為，更稱自己要親眼目睹閘門打開才敢進。他

am730 ・ 15 小時前
青衣12歲男童墮樓亡　父母涉疏忽照顧被捕

青衣12歲男童墮樓亡　父母涉疏忽照顧被捕

【on.cc東網專訊】青衣有人墮樓。昨日(26日)早上7時59分，一名12歲男童於青衣長康邨康順樓從高處墮下倒臥平台位置。救援人員接報到場，經檢驗證實男童死亡。人員於現場沒有檢獲遺書，經初步調查相信男童從上址一單位墮下，死因有待驗屍後確定。

on.cc 東網 ・ 2 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（27/10-09/11）

【759阿信屋】今期勁筍推介（27/10-09/11）

759阿信屋推出最新勁筍推介，Samlip CityDeli急凍炒飯系列低至$39.9/3件、Jersey天然牛油磚低至$62.8/2件、Supreme急凍法國脆雞塊低至$29.8/件，仲有一系列嘅萬聖節零食以勁筍價發售！

YAHOO著數 ・ 4 小時前
逾 300 名人紅星賀英皇集團主席楊受成博士伉儷 40 週年紅寶石婚

逾 300 名人紅星賀英皇集團主席楊受成博士伉儷 40 週年紅寶石婚

英皇集團主席楊受成博士伉儷24晚於香港瑞吉酒店舉辦「40 週年紅寶石婚晚宴」，筵開超過 20 席招待政商娛樂界名人好友以及英皇集團同事一起慶祝。

Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍

生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍

生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍；大時大節和家人於酒樓食飯慶祝，點個套餐，奉送壽桃包，卻被酒樓經理大叫「壽包上得！」原來會引起食客不滿？這件日常小事卻因為一個稱呼變成生死攸關的大事，究竟為了什麼？

Yahoo Food ・ 6 小時前
馬思純減肥法爆紅，半年內勁減25kg？易肥體質必學「減重4階段」穩定體重不復胖

馬思純減肥法爆紅，半年內勁減25kg？易肥體質必學「減重4階段」穩定體重不復胖

金馬影后馬思純過去因抑鬱、焦慮及激素藥物影響，體重飆升至80多公斤，還伴隨高血壓、甲狀腺問題。她決心為健康減肥，半年內勁減25kg（約55磅），如今氣色紅潤、體態輕盈，靠的就是「三分練七分吃」原則，強調健康優先、愛自己最重要。這套減重4階段法簡單易行，適合易胖體質人士，教你不復胖的速瘦秘訣！

Yahoo Style HK ・ 5 小時前
北海道46萬蛋雞慘遭撲殺，蛋荒陰謀背後藏什麼真相？

北海道46萬蛋雞慘遭撲殺，蛋荒陰謀背後藏什麼真相？

一切從那幾隻倒楣雞開始。養雞場老闆發現異常死亡，趕緊報給家畜衛生所，簡單篩檢就敲定禽流感。北海道政府火速開會，基因檢測一出爐，H5高致死型鐵板釘釘。

Japhub日本集合 ・ 1 小時前
灣仔人氣燒鵝店縮減分店 老闆難頂加租：「好似幫業主打工」

灣仔人氣燒鵝店縮減分店 老闆難頂加租：「好似幫業主打工」

灣仔人氣燒味店「天龍燒鵝」老闆阿成近日拍片宣布，因業主加租及人手問題，決定縮減昌業大廈分店，僅保留一間分店。網民紛紛留言表示，現時市況下業主還加租，太離譜。更多消息：拆解傳統酒樓結業潮原因！面臨淘汰 轉型求變能否扭轉乾坤？本地薑花斑茶社年半內執9間！太子聯合廣場舊舖8.5萬招租阿成在小紅書上載影片，提到昌業大廈的分店已於早前結業，他指昌業大廈分店面積約1,000呎，月租高達十多萬，經營壓力巨大，「覺得好吃力」，甚至有「變相幫業主打工」的感覺，遂決定忍痛結業。他更感嘆香港營商環境艱難，部分業主會因應營業表現去調整租金，「業主見你生意好就加你租」。阿成還認為，兩間分店均位於灣仔，位置相近導致客源分散，營運成本高企，「兩間舖嘅開支加人工，不如做好一間」，並透露若未來再開新店，或考慮轉往九龍區發展。網民紛紛在社交平台留言，指「處處都一樣，見好生意就加你租」，更有網民直斥「咁嘅時勢仲敢加租」、「香港飲食業其實係被業主各種加租搞到關門，而不是無生意」。亦有網民指，舖租跟舖位價值相連，銀行只看出租金額數據，舖租少了銀行可能會向業主出信call loan，「香港減租會導致店舖貶值的，業主寧願唔租，都唔

28Hse.com ・ 2 小時前
重蹈Nokia失敗覆轍？這些昔日明星股暴跌逾90%　炒家欲哭無淚

重蹈Nokia失敗覆轍？這些昔日明星股暴跌逾90%　炒家欲哭無淚

從Nokia錯失轉型，到Beyond Meat、Peloton、Lululemon股價暴跌逾九成，這些品牌的起落揭示同一課題：拒絕改變導至喪失市場。

Yahoo財經 ・ 6 小時前
日圓貶值入手奢侈品最佳時候！價差高達73折 5大必買品牌DIOR/LV/Celine/Loewe/BV

日圓貶值入手奢侈品最佳時候！價差高達73折 5大必買品牌DIOR/LV/Celine/Loewe/BV

新首相高市早苗剛上任，日圓持續貶值，今周兌港元匯率跌穿「5.1算」，對於賺港元的港人來說，去日本旅遊吃喝玩樂消費更好使，不少人索性到日本入手奢侈品牌精品，匯率價差加上10%免稅額，差價分分鐘慳了一張機票錢！今次Yahoo購物專員以日本官網及香港官網的價錢作比較，整理了日本必買五大品牌，以「5.1算」來計優惠高達73折，計劃去日本掃貨的旅客不妨參考下！

Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前
羅浮宮珠寶大盜巴黎落網！兩名嫌犯均為「竊盜慣犯」

羅浮宮珠寶大盜巴黎落網！兩名嫌犯均為「竊盜慣犯」

兩名涉嫌盜取羅浮宮珍貴珠寶的嫌犯已於巴黎落網，其中一人在戴高樂機場被捕，另一人在塞納 - 聖但尼郊區落網。盜竊案發生於 10 月 19 日，歹徒在開放時間使用起重機闖入羅浮宮，偷走八件總值約 1.02 億美元的珠寶。

鉅亨網 ・ 18 小時前
《試當真》告別直播 豪哥泣不成聲 導演Ellen向游學修訴不滿

《試當真》告別直播 豪哥泣不成聲 導演Ellen向游學修訴不滿

創業5年的香港YouTube頻道《試當真》今日正式告別，最後一場「《試當真》官方正式結局」直播，曾近6萬人同時收看。直播長達3個多小時，齊集台前幕後一眾成員，與觀眾告別。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
渾水專欄│David Webb 最後痛斥 力諫香港控煙大錯（渾水）

渾水專欄│David Webb 最後痛斥 力諫香港控煙大錯（渾水）

David Webb他最近寫了一篇網誌，批評香港政府加煙稅的政策，不但未能有效降低市民的吸煙率，反而助長了非法私煙市場，並導致政府的煙稅收入大幅減少。

Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
新盤主力牆驚現汽水罐 對二手樓賣家係喜訊！？

新盤主力牆驚現汽水罐 對二手樓賣家係喜訊！？

近期多個新盤銷情報捷，不過已收樓的新盤就傳出震撼消息。胡‧說樓市獨家發布錄音，揭示有新盤業主在閉門會面，向發展商及承建商炮轟物業質素嚇人，當中最爆係發現主力牆石屎部分內藏汽水罐。報道被瘋傳後，不少網民的反應，竟然係對一眾被一手樓捱打的二手樓賣家一大喜訊。

Yahoo 地產 ・ 22 小時前
泰國王太后詩麗吉病逝 享年93歲　昔被封時尚偶像　與先王一見鍾情婚姻維繫六十載｜Yahoo

泰國王太后詩麗吉病逝 享年93歲　昔被封時尚偶像　與先王一見鍾情婚姻維繫六十載｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】泰國王室今（25日）發公告，王太后詩麗吉（Sirikit）昨日病逝，享年93歲。 詩麗吉王后晚年健康轉差，2012年曾患中風，此後鮮有公開露面。公告表示，詩麗吉自2019年9月入院，期間多次出現健康問題，至本月17日，詩麗吉因感染引發敗血症，病情持續惡化，至昨晚 9 時 21 分在朱拉隆功醫院安詳離世。

Yahoo新聞 ・ 1 天前
32年前的CHANEL由Jennie演繹！由老佛爺Karl Lagerfeld設計的經典山茶花泳衣，現在看回還是很時尚火辣

32年前的CHANEL由Jennie演繹！由老佛爺Karl Lagerfeld設計的經典山茶花泳衣，現在看回還是很時尚火辣

Jennie在BLACKPINK高雄巡演裡，復刻了Chanel 1993年由老佛爺Karl Lagerfeld設計的經典山茶花泳衣，完美駕馭32年前的老佛爺經典設計！

Yahoo Style HK ・ 7 小時前