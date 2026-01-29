【崇光百貨 x 救世軍】捐贈衣物換 $50現金券（即日起至16/02）

崇光百貨與救世軍舉辦「衣物捐贈計劃」，SOGO Rewards 會員凡於崇光銅鑼灣店 1/F、3/F 或 6/F 捐贈八成新至全新衣物後，並追蹤 Instagram @sogo_fashion_style，即可獲贈 $50 電子現金券。電子現金券可於 1/F 至 6/F 指定專櫃單一購物滿淨值 $500，即可作 $50 現金使用。

*捐贈前請先到 1/F 國際精品部、3/F 時尚輕便服飾部或 6/F 男女裝鞋履及精品部收銀處與職員聯絡。

日期：即日起至2026/02/16

地點：崇光銅鑼灣店 1/F、3/F 或 6/F

