Sogo Thankful Week 2025｜崇光感謝祭優惠合集！名牌護膚品/化妝品/香水香氛全部減

宣萱最近頻頻亮相，不單在電視劇《巨塔之后》中見到，一段舊片亦在網絡界被翻炒，片中年輕的她勇敢挑戰無綫高層，宣萱：「嘩！唔識死囉！勇字鑿咗喺心口係咁衝，之後睇返都覺得自己好夠薑，但係我覺得我冇講錯！」一直以來仍然直率、敢言，深受網民讚許。她坦言也是因為這種性格，讓她與古天樂的友情維持至今：「我唔會因為你今日做到好叻，見親你就（恭維狀），我唔會，都需要一個人講老實話畀佢聽。」她更坦誠分享，曾被貶低勸轉行的一刻，與現階段如何看待事業、生活、感情關係，印證宣萱確實「娛實說」，敢言又坦率。

Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前