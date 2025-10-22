Sogo Thankful Week 2025｜崇光感謝祭優惠合集！名牌護膚品/化妝品/香水香氛全部減

專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
Sogo Thankful Week 2025崇光感謝祭從10月24日至11月23日舉行。當中有不少話題名牌護膚品、化妝品，每日都有優惠著數大激減！這裡簡單整合相關吸引優惠，一起在年尾消費！
Sogo Thankful Week 2025 崇光感謝祭
Part 1日期：10月24日至11月9日
Part 2日期：11月10日至11月23日
Sogo Thankful Week 2025 崇光感謝祭優惠推介：
1. Nars
【崇光百貨銅鑼灣店限定】10 月 25 日 Anniversary Special
完美原生光亮肌定妝套裝 $770（價值 $1,430）
[節日限量版] 胭脂套裝 $330-520（價值 $727-$917）
熱賣氣墊粉底套裝 $420-$480（價值 $720-$800）
人氣粉底套裝 $430-$470（價值 $685-$710）
無瑕定妝套裝 $660（價值 $1,193）
原生光亮肌水凝霜套裝 $924（價值 $1,625）
原生光提亮妝前乳套裝 $400（價值 $587）
【崇光百貨啟德店限定】10 月 26 日 Anniversary Special
完美原生光亮肌定妝套裝 $770（價值 $1,439）
熱賣氣墊粉底套裝 $330-$520（價值 $780-$970）
人氣粉底套裝 $430-$470（價值 $676-$701）
熱賣氣墊粉底套裝 $420-$480（價值 $720-$800）
無瑕定妝套裝 $660（價值 $1,198）
原生光亮肌水凝霜套裝 $924（價值 $1,603）
原生光提亮妝前乳套裝 $400（價值 $588）
2.Tory Burch
【54折】Essence of Dreams 淡香精套裝 $1,110（價值 $2,050）
【75折】Sublime 淡香精套裝 $1,250（價值 $1,660）
3. narciso rodriguez Perfumes
【46折】花香麝香香氛套裝 $1,260（價值 $2,710）
【64折】for her 經典香氛套裝 $1,920（價值 $3,000）
【53折】NARCISO ambrée 淡香精套裝 $816（價值 $1,540）
【7折】NARCISO radiante 淡香精套裝 $1,200（價值 $1,720）
【82折】for him vetiver musc 淡香精套裝 $890（價值 $1,090）
【新品】all of me floral 淡香精套裝 $1,200（價值 $1,600）
4. ISSEY MIYAKE Parfums
【52折】L'Eau d'Issey Eau&Magnolia淡香氛套裝 $1,170（價值 $2,310）
【63折】經典男士香氛套裝 $1,472（價值 $2,340）
【64折】L'Eau d'lssey 淡香氛套裝 $1,872（價值 $2,940）
【半價】A drop d'Issey Fraîche淡香精套裝 $740（價值 $1,470）
5. Laura Mercier
【低至7折】No.1*皇牌定妝蜜粉套裝 $380（價值 $545）
【低至55折】人氣無瑕底妝套裝 $930（價值 $1,690）
【銅鑼灣店限定，10月24日，55折】人氣無瑕底妝套裝 $930（價值 $1,690）
【啟德店限定，10月25日，55折】人氣無瑕底妝套裝 $930（價值 $1,690）
