宏福苑五級火｜11 月 27 日交通安排
SOMI全昭彌「情緒胭脂」令好奇的人都想買來用！將情緒化成臉上顏色的概念令美妝迷入坑
話題胭脂有很多，當大家都衝著Rare Beauty、Haus Labs by Lady Gaga的胭脂棒時，韓國K-pop偶像SOMI全昭彌所推出的「情緒胭脂」卻令美妝迷想入坑。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
SOMI全昭彌自家品牌GLYF推出不少話題妝品，她自己都經常用到自己的妝品化靚妝，成為自家品牌的「生招牌」令人想買SOMI同款。
GLYF推出的「情緒胭脂」卻令很多美妝迷好奇，什麼是「情緒胭脂」呢？這個新系列Hue Spread Stick的概念是源於「情緒」，不同情緒會令臉上有著不同的顏色變化，從甜蜜粉紅到憂傷紅潤，5款色調，每款都如心情日記般細膩。特別是03 Tearing，模擬哭紅雙眼的自然紅潤感，粉嫩中帶微腫楚楚可憐，SOMI亦親自示範「情緒胭脂」，讓開心、害羞、哭泣、生氣、寂寞等情緒，都變成了臉上的胭脂色彩。其實同樣是胭脂棒，但有著如此有趣的概念，難怪成為美妝迷想入手的熱門妝品。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：Lady Gaga主理Haus Labs爆紅登陸香港Sephora！高評價明星彩妝品牌？專業化妝師大推神級遮瑕液
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
護膚美妝：
仲搶到！Jisoo開箱超靚Dior聖誕倒數月曆：Miss Dior香水、傲姿唇膏熱門美妝全齊
CHANEL聖誕美妝「藍金」禮盒靚到犯規！限定眼影、唇膏、香水全預覽
其他人也在看
Olive Young秋冬護膚必買10大推介！58折起入手人氣PDRN精華、韓妹必備fwee偽素顏妝前乳
隨著氣溫驟降，肌膚也開始進入「乾燥警報」模式。想在秋冬季節裡，擁有韓劇女主角般的水光肌和偽素顏好氣色嗎？別擔心，我們已經為您潛入了韓國歐逆們的購物清單，為大家整理出10大「秋冬護膚+底妝」神級必買推介！這次清單涵蓋了從基礎保濕到心機底妝的所有秘密武器！更棒的是，在Olive Young的「Olive Young Global」國際網店購物超過US$60更可享全球免運，再也不用靠代購或親自飛一趟也能買到爆款好物！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜男友送她一個「初冬CHILL約會衣櫥」
香港冬天總是微涼又多變，有時早上出門有點熱，晚上又突然起風，特別考驗穿搭功力。 如果這個冬天，想當一個貼心又有品味的男朋友，不妨用一份「可以穿出門的禮物」來驚喜她，日系品牌 comcoca 在黑色星期五推出的限定優惠，就很適合幫女友打造一個既輕盈保暖、又充滿日系溫柔感的約會衣櫥。 價錢親民、剪裁易搭，從出街行街、咖啡約會到週末小旅行，都能輕鬆應付，讓她每天打開衣櫃都想到你有多細心！ comcoca 今次黑色星期五檔期，主打以「好入手的價格」讓女生可以一次過入手多件冬日基本款，對男朋友來說也很適合當作「整套造型」的禮物預算。 指定款式有折扣價或套裝優惠，等於用原本一、兩件衣服的價錢，幫她準備好幾個約會 look，實用度遠高於只送一件大衣或一條頸鍊。 comcoca 的壓紋機能系列在日本累積超高人氣，面料具備速乾、抗皺、透氣、高彈性四大機能，非常適合香港忽冷忽熱、潮濕多變的天氣。無論是通勤、出差，還是週末出遊，都能輕鬆應對，省時好打理。表面壓紋細節設計簡約不單調，低調中展現質感，適合追求效率與美感並存的現代女性。 男朋友可以選一件百搭色外套配兩件不同感覺的上衣，讓她無論是和你去看夜...men’s Reads ・ 8 小時前
Amazon抵買5大行山裝備推介 低至4折！Keen行山波鞋低至$518/北極狐背囊$5XX｜Black Friday黑五優惠2025
乾爽天氣到了，不少人都有計劃去行山露營。天清氣朗，樹木茂盛，不過一定要注意帶充足備用水，而且慎防去沒有遮蔭、全程暴曬的行山地點。無論新手還是高手，行山前一定要準備充足。適逢Amazon Black Friday優惠，多款行山裝備超抵玩！包括Keen行山波鞋低至$521、背囊Osprey 74折起、一對行山杖只需$268起，大家快入手靚裝備準備出發吧！Yahoo Style HK ・ 17 分鐘前
鄭伊健東京演唱會因不可抗力因素取消
【Now新聞台】中日關係緊張之際，歌手鄭伊健原定下周五在東京舉行的演唱會取消。 主辦單位在社交平台宣布，下月5日在東京舉行的演唱會，因不可抗力因素取消，目前正調整退款方式，細節確定後會在官方網站，以及各售票頁面公告。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025｜Casetify 黑五大型優惠，手機殼低至65折，買齊4件最抵！
全球時尚配件品牌 Casetify 重磅推出 Black Friday 限定優惠！即日起官網與全線 Studio 同步啟動黑五最強折扣，實行「買越多、慳越多」。是次優惠買 1 件享 85 折、買 2 件享 75 折、買 3 件享 7 折，買 4 件或以上直接打 65 折，最適合與朋友或家人夾單入手！Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
《鬼滅之刃 無限城篇》中國票房開高走低！預測急劇下調...但片商已回本
劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》第一章猗窩座再襲於 11 月 14 日系列首次在中國大螢幕上映，預售跟首週都打破紀錄，不過後續碰到中日關係急凍、謠傳撤檔等消息影響，票房下降速度頗快，最終可能無法打破之前《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》、《你的名字》等日本動畫在中國上映的成績。Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
【沙嗲王】11.28白咖喱日 白咖喱香茅豬扒飯買1送1（只限28/11）
沙嗲王將每年11月28日訂為「11.28沙嗲王白咖喱日」，11月28日當日到沙嗲王惠顧「白咖喱香茅豬扒飯」，可免費獲贈白咖喱香茅豬扒飯兌換券，更可隨機獲贈限量「King仔行李貼」（每間分店有不同設計），兌換券可於翌日起開始兌換，數量有限，送完即止！YAHOO著數 ・ 18 小時前
5秒鐘測試自己適合短髮還長髮！一把尺找出「5.7黃金定律」效果準到驚人！
這個測試其實是由英國知名髮型師John Frieda提出的臉部比例公式，被全球設計師公認為最準的「臉型髮長指標」。只要兩步驟，5秒內見真章！第一步，把尺垂直放在「耳垂正下方」；第二步，用筆水平對準「下巴尖端」，量出兩點間的距離，這段距離就是關鍵！若距離「小於5.7公分」...styletc ・ 19 小時前
男子涉非禮10歲女獲判無罪 官指事主推翻自己證供 寄語父女忘懷事件
60 歲在內地工作的男子，被指在疫情通關後返港，非禮 10 歲女兒，他否認 4 罪受審，周三（26 日）在區域法院被裁定全部無罪。法官練錦鴻指，事主與保母供詞不符，又指事主在辯方盤問下，同意沒遭被告侵犯，推翻自己的證供，「最令本席難以釋懷」。法庭線 ・ 20 小時前
生於中印邊境爭議地女子持印度護照上海轉機受阻 印方提出抗議
一名生於中印邊境有主權爭議地區的女子，日前在上海轉機時受阻，被中國移民官員指所持印度護照無效，滯留18小時。印度向中國提出強烈抗議，批評中方行動違反國際民用航空相關規定，亦未能解釋事件。中國外交部昨日指，中國邊檢機關依法依規履行查驗手續，公正文明執法，充分保障當事人合法權益，沒有對涉事女子採取強制措施，也不存在所謂羈押、滋擾等情況，又強調藏南地區是中國領土，中方從不承認印度非法設立的所謂「阿魯納恰爾邦」。 事發在上周五，涉事女子居於英國，經上海浦東機場轉機至日本期間，被中國移民官員指出生地是中國的一部分，手上的印度護照無效，於滯留18小時後，在印度官員協助下離開上海。(ST)infocast ・ 18 小時前
日本兩官員爆性醜聞下台 男知事涉向員工傳性騷擾訊息 女市長涉與已婚高官酒店幽會︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本兩名官員先後宣布辭職，分別涉性騷擾訊息及多次與下屬到酒店，被指影響公眾信任與市政運作。福井縣知事杉本達治因向多名職員發送帶有性騷擾性質的訊息而決定辭職，而群馬縣前橋市市長小川晶則因多次與一名已婚的高級市府官員到訪酒店，在市議會準備啟動不信任動議前，提交辭職信。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
貴州強制火葬爆示威 苗族農村官民對峙 大批村民棍棒守墳防「挖屍隊」｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】中國貴州省地方政府以推動「節儉殯葬新風尚」為由，強制要求推行逝者火化而非傳統土葬，引起極大爭議，息烽縣石硐鎮自上周六（22 日）起爆發示威，大批遵循土葬傳統的苗族村民與警員、地方官員對峙，期間爆發衝突。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
30歲Lucy Guo郭如意，超越Taylor Swift成最年輕女富豪！矽谷華裔創業家憑AI登頂億萬富豪之巔
提到全球最年輕的白手興家億萬女富豪，可能大部分人第一個想到的是巨星Taylor Swift。但最近這個頭銜已經換人了！年僅30歲的華裔創業家郭如意（Lucy Guo）成為最新的傳奇人物，她憑藉自己在AI領域的獨到眼光，成為全球最年輕的白手起家億萬女富豪。Yahoo Style HK ・ 16 小時前
高市早苗:日本根據和約放棄對台灣全部權限 維持非政府間關係
日本首相高市早苗在黨魁討論中，就她本月7日在國會答辯時，發表「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」的言論，作出解釋，指是由於被問及具體事例，所以在那個範圍內做出誠實的回答。至於如何認定「存亡危機事態」，高市指，將根據實際發生的事態個別具體情況，綜合所有訊息進行判斷。對於台灣問題，高市指，日本根據《舊金山和約》，放棄對台灣全部權限，並無認定台灣法律地位的立場，會同台灣維持非政府間的實務關係。(ST)infocast ・ 19 小時前
2026年生日運勢排名來了！頭10位6月佔了四席，12月「這天」排第366位
來到年尾，有不少星座、生肖運勢排名大公開，當中「生日運勢」每年都好多人在看，現在2026年生日運勢排名出爐了！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
「斷崖式衰老年齡」在這兩個年紀？專家揭抗老關鍵年份，做好一件事即逆轉老化危機
有時候，歲月似乎在一夜之間留下了痕跡，肌膚突然彈性不再、腰腹間的脂肪日益堆積，甚至免疫力也不如從前。這種感覺並非錯覺，有科學研究發現人體的老化並非平緩進行，而是在特定年齡段會顯著加速。Yahoo Style HK ・ 16 小時前
劈腿偷吃只排第2！10大分手原因排行榜，「冠軍」讓關係秒破裂、無法挽回
愛情，總是在最甜蜜的時候讓人深信不疑，曾經以為這份悸動能長久不變，然而現實終究不是浪漫的偶像劇，當生活壓力與日常磨合逐漸浮現，感情也在無聲之中產生裂痕，２人從親密一步步走向疏離，最終只能各奔東西，成為食尚玩家 ・ 2 小時前
Black Friday優惠2025｜iHerb黑色星期五全網限時75折優惠！平價入手人氣保健品／零食百貨／個人護理產品
Black Friday優惠又來了！iHerb由即日起至12月3日凌晨2點，推出限時Black Friday優惠，買滿$60美元（約港幣$467）並輸入指定優惠碼，即可享全單低至75折優惠！Yahoo購物專員為大家精選iHerb人氣熱賣的保健品、零食百貨、個人護理類產品，iHerb免運費門檻亦都不高，滿$300就可以免運費送到家中，買幾包零食、保健品、護膚品都已經夠數！Yahoo Food ・ 51 分鐘前
冬天湯水｜20道冬日暖身滋補湯水食譜合集 打完邊爐/燒烤/手腳冰冷必備！
冬天湯水通常圍繞著健脾益氣、潤肺補血；大家於寒冷的天氣紛紛打邊爐、燒烤、燒肉、食煲仔飯等等，可以馬上令身體暖和，但飯後便有機會「熱氣」，迎來喉嚨痛、口乾、咳嗽等等的症狀。另一方面，冬天的日子，不少人都會因身體各種不同原因而有手腳冰冷問題。這時候清熱下火，潤肺滋補之類的湯水便立即派上用場！Yahoo Food為你整理了20道暖身滋補之湯水，加上湯水的加持，全身定必暖和很多。調養滋補好身體，手腳冰冷也許不會再出現！Yahoo Food ・ 1 天前
一田冬日購物賞2025｜全線低至16折／特設$20及週年慶$35專區／買一送一優惠／生蠔BB精品
一田冬日購物賞又到啦！由11月21日至30日，一連10日全線一田分店同步大減價，過萬件貨品低至16折發售！適逢一田35週年，今年特設「$20及$35專區」，精選人氣商品以$35超低價發售。今年冬日購物賞一田貼心增設節日送禮懶人包，特別推出節日精品及冬日送禮指南，聖誕節就不用煩惱要買甚麼給另一半，party交換禮物亦輕鬆很多啦！YAHOO著數 ・ 1 天前