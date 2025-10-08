Sonos Ace 史低，HK$2,330 購 AirPods Max 平替之選｜Amazon Prime Day 2025

每日飲無糖汽水 脂肪肝風險升六成
Sonos 頭戴式耳機 Ace 自推出以來，憑藉其出色的音質表現和精緻的工藝設計，在高端耳機市場佔有一席之地。這次秋季 Prime Day 該款產品降到了歷史低價 US$299，約合 HK$2,350 便可入手，對追求音質的消費者來說是個相當不錯的選擇喔。
Sonos Ace 主打空間音訊，搭載 40mm 動態驅動單元，支援杜比全景聲（Dolby Atmos）和空間音訊技術，能呈現細膩的音場表現。其主動降噪（ANC）功能經過特別調校，在消除環境噪音的同時，仍能保持聲音的自然度。配備 8 顆波束成型麥克風，支援基於頭部運動的杜比全景聲空間音訊，同時具備 Snapdragon Sound 技術，可配合相容裝置透過藍牙享受無損音訊，此外廠方亦提供了基於 USB-C 的有線模式。
外型上採用了磨砂質感外殼，搭配不鏽鋼和皮革裝飾元素，滿載高級感，機身重量只有 312g，相比主要競爭對手 Apple AirPods Max（385g）要輕了許多。機側配有實體按鍵而非觸摸板，可實現控制音量、播放、切換降噪、開關、配對等操作。續航表現方面，開啟主動降噪後，Ace 仍然提供長達 30 小時的播放時間，並支援快速充電，充電3分鐘即可使用3小時。Sonos Ace 搭載獨特的 TV Audio Swap 技術，可與 Sonos 旗下 soundbar（包括 Arc、Beam、Ray 等型號）無縫連接。當 soundbar 正在播放影音內容時，只需一鍵操作，即可將音訊即時切換至耳機播放，在深夜追劇或看電影時，既能享受沉浸式音效，又不會打擾他人。
