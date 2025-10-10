Sony、AMD 預告下代 PlayStation 圖形技術：高效機器學習帶來更強光追

Sony PS5、PS4 首席設計師 Mark Cerny 與 AMD 運算及顯示部門的高級副總裁 Jack Huynh 日前透過影片，分享了部分可能出現在下一代 PlayStation 上的圖形技術。兩人談到的「紫水晶計畫」（Project Amethyst）目前還處在模擬階段，但其目標是讓未來的主機在光線追蹤、升頻（upscaling）及其它基於機器學習的渲染技術上更進一步。

過去 AMD 的顯示卡在光追表現上往往都遜於 NVIDIA 的產品，AMD 一直試圖透過改善光栅化來追趕，但現在官方也承認這種策略已不適合新世代負載更高的遊戲了。為突破瓶頸，AMD 轉向了一套全新的架構，它結合了神經陣列（Neural Arrays）和輻射核心（Radiance Cores）這兩大硬體創新。

其中神經陣列允許多個運算單元協同工作、共享數據及處理資源，相比過去的單打獨鬥效率更高。這將有助於提升解析度和光追效果，系統能形成一個高效的 AI 引擎結構，利用更大規模的機器學習去實現更強的渲染能力。至於輻射核心，則是專為光線追蹤和路徑追蹤而設計的全新硬體單元。它有點類似 NVIDIA 的 RT Core，能將相關運算獨立出來，從而釋放 GPU 資源專注用於提高著色器與紋理的處理效率。

除此之外，Sony 和 AMD 還基於 PS5、PS5 Pro 現有的 Delta 色彩壓縮技術開發了新的通用壓縮方案（Universal Compression）。理論上它能對進入圖形管線的所有數據進行即時壓縮，以減少記憶體頻寬消耗，讓 GPU 能依靠更低功耗輸出更高影格率、細節更豐富的畫面。如開頭所說，雙方這次分享的技術暫時僅存在於模擬之中。但其描繪的願景相當美好，傳說將於 2028 年登場的 PS5 應該會令人非常期待。

