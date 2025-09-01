新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
Sony下一代PS6掌機規格洩漏！比Ally X還強而且更便宜，但PS6主機比PS5貴35%？
轉眼間，Sony 的 PS5 主機已經推出 5 年了，下一代主機 PS6 何時推出也開始被許多玩家所討論著。而在這個月月初，國外 Youtube 頻道 Moore's Law Dead 就發布了有關於 PS6 主機的洩露訊息與相關規格，稱 PS6 將達到 PS5 3 倍效能，而且還會賣得更便宜。而最近他又帶來了會與 PS6 同步推出的 PS6 掌機的相關消息，稱這個掌機將會採用 AMD 目前最先進的 RDNA5 架構 iGPU，並且向下相容 PS4、PS5 遊戲，到時價格也會賣得比微軟最近公布的最新掌機 XBOX Ally X 還便宜。
綜合外媒報導，根據先前曾爆料過 Sony 下一代 PS6 主機與掌機相關內容的 Youtube 頻道 Moore's Law Dead 最新影片，又帶來了 PS6 掌機的進一步規格爆料。Moore's Law Dead 分享了 Sony 的內部文件，稱 PS6 掌機將會搭載一顆 RDNA 5 架構，有 16 個計算單元（CU）的 iGPU，也與任天堂的 Switch 主機一樣能在底座模式與掌機模式間隨意切換，底座模式下能夠以更高的 1.65 GHz 時脈運行，整體光柵化效能也將會是 PS5 的 0.5 倍，但也強於微軟的最新掌機 XBOX Ally X。
此外，Moore's Law Dead 也分享，由於 Sony 可能會在 PS6 掌機上採用 GDDR6 記憶體，因此也能進一步降下 PS6 掌機的成本，預期會賣得比 XBOX Ally X 還要便宜，僅售約 399~499 美元，讓玩家們能更輕鬆入手。而新主機 PS6 則可能會被定價 549 美元，比 PS5 的首發價格漲了約 37.5%，而新主機可能最早將會在 2027 年到來。
