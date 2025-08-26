SONY正式宣布主機板瑕疵問題已全面解決 Xperia 1 VII重新上市！

SONY日前於官方網站發布公告，確認旗下旗艦手機Xperia 1 VII因先前生產過程中所出現的零件瑕疵問題已獲得解決，並將自即日起陸續於歐洲及中國台灣等市場恢復銷售。該機型於早前上市後，因有用戶反映出現大規模頻繁死機、自動重啟或無法開機等異常狀況，SONY一度暫停於日本、台灣及香港等多個地區的銷售。

問題根源來自某一批主機板零件存在品質瑕疵

經SONY工程團隊深入調查後，確認問題根源來自生產過程中某一批主機板零件存在品質瑕疵，導致部分手機可能出現電路故障，從而引發自動關機、重啟困難或無法正常啟動等現象。為徹底解決這一問題，SONY已在生產流程中立即實施相應調整，以確保後續出貨的產品不再出現相同問題。

為保障消費者權益，SONY也已整理完成受影響批次的產品序列號，並於官方網站上提供詳細的更換指南。此外，公司更主動聯繫透過SONY直營渠道購買相關產品的用戶，協助進行後續處理。

根據官方公告，SONY將依據不同機型版本，自7月24日起分批次為受影響用戶提供免費換機服務。用戶也可透過SONY提供的線上查詢網站，輸入設備的IMEI碼，即可確認是否屬於本次需回收或更換的批次。

若確認屬受影響產品，消費者可根據購買渠道選擇後續處理方式：於實體店面購買者，可攜帶設備至原購買店家辦理；線上購買者則可前往SONY授權服務站或客戶服務中心尋求協助。

值得關注的是，SONY集團財務長Sue Lin此前於公開場合中曾對此事件表示歉意，並明確表示SONY並無計劃退出智能手機市場，未來將繼續致力於為用戶提供優質的移動產品與服務。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

