Sony 出售格鬥盛會EVO全部股份，《任天堂明星大亂鬥》有機會回歸？

全球最富盛名、也是最龐大的格鬥遊戲賽事 EVO，不久前突然宣布了重大的股權變動。索尼互動娛樂（SIE）將旗下所有的 EVO 股份出售給了印度遊戲公司 Nodwin Gaming。目前 EVO 變成由 Nodwin Gaming 和 RTS（實況主 Pokimane 創立的人才管理公司）共同持有。讓許多玩家與選手開始期待，任天堂的《任天堂明星大亂鬥》是否會回歸 EVO？

有機會回歸？（圖源：任天堂明星大亂鬥 特別版）

這次的股權轉讓是 EVO 在 4 年內第二次易主，上一次是 2021 年由索尼與 RTS 聯手收購，引起整個社群相當大的討論。甚至在宣布收夠後，作為遊戲主機競爭對手的任天堂，突然宣布不再讓《任天堂明星大亂鬥》參賽成為比賽項目之一，打段了該系列從 2007 年以來的傳統，讓許多《任天堂明星大亂鬥》好手們都非常難過，卻也理解這一決定。

雖然，索尼這次轉讓出全部的股份，但並未完全退出，而是繼續以全球贊助商的身份留下，承諾會持續支持 EVO 到 2028 年，繼續推動格鬥遊戲社群的發展。當然，對於格鬥遊戲社群而言，這次所有權改變後最讓人關注的焦點，莫過於任天堂旗下的《任天堂明星大亂鬥》系列是否會重返 EVO 舞台，許多玩家認為任天堂已沒有理由阻止《任天堂明星大亂鬥》回歸。

對此，知名的《任天堂明星大亂鬥》內容創作者、賽評兼主持人 EEvisu，在個人 X（推特）上透露：「我已經聯繫過了，我得到的資訊是＂並非不可能，但現在確認還為時過早＂」

