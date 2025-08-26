Sony 完善 INZONE 遊戲裝備系列 推出全新耳機、鍵盤及滑鼠

Sony 今日宣佈擴大其 INZONE 遊戲裝備系列，首次推出完整 PC 遊戲外圍產品，涵蓋耳機、鍵盤、滑鼠及滑鼠墊，進一步提升玩家的 FPS 體驗。所有新產品均與頂尖電競團隊 Fnatic 合作開發。

INZONE H9 II 與 E9 遊戲耳機

H9 II 為系列旗艦耳機，重量僅 260 克，採用 WH-1000XM6 驅動單元及升級主動降噪功能，提供清晰音效。耳機設有可拆卸 AI 優化麥克風，支援 USB-C 低延遲 2.4GHz、LE Audio 及藍牙雙連接，續航力達 30 小時；全新 E9 入耳耳機專為 FPS 玩家設計，具全封閉結構及隔音耳塞，提供優秀被動降噪效果。透過 USB-C audio box，玩家可自訂 EQ 設置，支援虛擬 7.1 聲道及 360 全景聲音效。

INZONE KBD-H75 遊戲鍵盤

KBD-H75 是 Sony 首款遊戲鍵盤，具 75% 佈局，支援高達 8000Hz 輪詢率及快速觸發模式。鍵盤採用鋁製外殼與橡膠墊支架吸收衝擊力並降低振動，帶來更柔和的按壓感和更清晰的聲效，並配備可自訂旋鈕，如音量控制，釋放空間讓用戶快速利落地控制滑鼠。

INZONE Mouse-A

Mouse-A 遊戲滑鼠重量僅 48.4 克，內建 30K DPI 感應器，支援 70G 加速度及 750 IPS 速度，並具 8000Hz 輪詢率，確保精準定位與近乎零延遲。續航力長達 90 小時，光學開關利用光線傳輸訊號，無需物理接觸，大幅提升反應速度，讓玩家在遊戲過程中操作更快更暢順。

同場加推遊戲滑鼠墊

同場加推滑鼠墊，分別針對低靈敏度及高靈敏度玩家設計，均具防磨邊縫合及穩定滑動體驗，並與 Fnatic 合作優化。INZONE Mat-F 採用 SlimFlex 材質，厚度僅 6 毫米，阻力適中，支援更精確的瞄準和更暢順的制動，非常適合滑鼠設定較低靈敏度的玩家。 INZONE Mat-D 厚度僅為 4 毫米，專為大逃殺遊戲提供流暢的滑動和高速反應而設計。

售價資訊

型號：INZONE H9 II

發售日期：2025年9月25日

預售日期：2025年8月20日至9月21日

售價(港元)：$2,599

型號：INZONE KBD-H75

發售日期：2025年9月25日

預售日期：2025年8月20日至9月21日

售價(港元)：$2,399



型號：INZONE E9

發售日期：2025年9月5日

預售日期：2025年8月20日至8月31日

售價(港元)：$1,099

型號：INZONE Mouse-A

發售日期：2025年9月5日

預售日期：2025年8月20日至8月31日

售價(港元)：$1,399

型號：INZONE Mat-D

發售日期：2025年9月5日

預售日期：2025年8月20日至8月31日

售價(港元)：$329



型號：INZONE Mat-F

發售日期：2025年9月5日

預售日期：2025年8月20日至8月31日

售價(港元)：$549



查詢： Sony （2833 5129）

