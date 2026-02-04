Sony 推出兩款全新藍牙黑膠唱盤 主打全自動易用設計

Sony 發佈兩款全新藍牙黑膠唱盤 PS-LX3BT 及 PS-LX5BT，主打簡約外形與全自動操作體驗。兩款唱盤均內建唱放，並設有三段增益調校，方便配搭不同擴音機或喇叭系統。唱放電路採用升級碳膜電阻及重新佈局接地設計。

鋁製唱臂與播放

兩款型號同樣配備鋁製唱臂、鋁合金壓鑄轉盤及橡膠防滑墊，並支援 7 吋/12 吋唱片及 33⅓/45rpm 轉速切換，包裝內附送 45rpm 轉換器。兩款唱盤均支援藍牙輸出及 aptX Adaptive，可向兼容藍牙耳機或喇叭作高音質串流播放，並可同時配對最多八部裝置。

唱頭配置不同

PS-LX3BT 採用 MM 動磁唱頭，循軌力為 3.5g；PS-LX5BT 則配備升級版 MM 唱頭，循軌力為 2.0g。兩款唱盤均可更換唱針，但 LX5BT 唱頭只可由 Sony 客服更換相同型號。

售價及發售

PS-LX3BT 定價 £299；PS-LX5BT 定價 £399，香港上市時間及定價有待公佈。

