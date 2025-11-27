Sony 發佈 Lytia 901 2 億像素 1/1.12″ 智能手機相機感應器，具備 4 倍感應器變焦功能

Sony 終於在 200MP 智能手機相機領域中發佈了期待已久的 Lytia 901 感應器，這款新感應器將與 Samsung 的 200MP 產品展開直接競爭。Lytia 901 感應器的尺寸為 1/1.12 吋，對角線長度達到 14.287 毫米，能夠實現即使在 4 倍感應器變焦下也能提供「高清影像質素」。

這款感應器的像素大小為 0.7 微米，採用了 Quad-Quad Bayer Coding (QQBC) 陣列技術，將 4x4 的相鄰像素分組，並配置相同顏色的濾鏡。16 個像素的信號會被作為一個單位進行處理，拍攝的圖像為 1,250 萬像素。透過感應器變焦功能，經過重組的像素會恢復為正常的排列方式，這一過程由內置的專用處理電路進行人工智能增強，這在行業內尚屬首次。

廣告 廣告

Sony 承諾能夠實現「卓越的細節重現，包括精細圖案和文字」，並且在 4K 拍攝時使用高達 4 倍變焦時，可實現「高速處理和每秒 30 幀的高質量視頻捕捉」。此外，得益於 DCG-HDR 和 Fine 12bit ADC 技術，整個變焦範圍內都能提供高動態範圍和色調表達，後者將量化位深從傳統的 10 位提升至 12 位。

借助 Hybrid Frame HDR (HF-HDR) 技術，QQBC 模式下的動態範圍性能超過 100dB，這使得明亮區域的高光溢出和暗區的黑暗現象得到了顯著抑制，拍攝的影像「更接近人眼實際所見的樣貌」。該感應器支持以每秒 30 幀的速度拍攝 8K 影片和 4K 影片，並可實現 1,250 萬像素的 60 幀連拍、50MP 的 30 幀拍攝以及 200MP 的 10 幀拍攝。

根據過去的傳聞，Lytia 901 將被 Oppo 用於 Find X9 Ultra 和 vivo 用於 X300 Ultra，其他廠商也有望採用這款感應器。該感應器將於本月開始向設備製造商供應。

推薦閱讀