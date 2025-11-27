宏福苑大火｜精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱附情緒熱線
Sony 發佈 Lytia 901 2 億像素 1/1.12″ 智能手機相機感應器，具備 4 倍感應器變焦功能
Sony 終於在 200MP 智能手機相機領域中發佈了期待已久的 Lytia 901 感應器，這款新感應器將與 Samsung 的 200MP 產品展開直接競爭。Lytia 901 感應器的尺寸為 1/1.12 吋，對角線長度達到 14.287 毫米，能夠實現即使在 4 倍感應器變焦下也能提供「高清影像質素」。
這款感應器的像素大小為 0.7 微米，採用了 Quad-Quad Bayer Coding (QQBC) 陣列技術，將 4x4 的相鄰像素分組，並配置相同顏色的濾鏡。16 個像素的信號會被作為一個單位進行處理，拍攝的圖像為 1,250 萬像素。透過感應器變焦功能，經過重組的像素會恢復為正常的排列方式，這一過程由內置的專用處理電路進行人工智能增強，這在行業內尚屬首次。
Sony 承諾能夠實現「卓越的細節重現，包括精細圖案和文字」，並且在 4K 拍攝時使用高達 4 倍變焦時，可實現「高速處理和每秒 30 幀的高質量視頻捕捉」。此外，得益於 DCG-HDR 和 Fine 12bit ADC 技術，整個變焦範圍內都能提供高動態範圍和色調表達，後者將量化位深從傳統的 10 位提升至 12 位。
借助 Hybrid Frame HDR (HF-HDR) 技術，QQBC 模式下的動態範圍性能超過 100dB，這使得明亮區域的高光溢出和暗區的黑暗現象得到了顯著抑制，拍攝的影像「更接近人眼實際所見的樣貌」。該感應器支持以每秒 30 幀的速度拍攝 8K 影片和 4K 影片，並可實現 1,250 萬像素的 60 幀連拍、50MP 的 30 幀拍攝以及 200MP 的 10 幀拍攝。
根據過去的傳聞，Lytia 901 將被 Oppo 用於 Find X9 Ultra 和 vivo 用於 X300 Ultra，其他廠商也有望採用這款感應器。該感應器將於本月開始向設備製造商供應。
推薦閱讀
其他人也在看
全港146個順豐站即日起義務收集應急資源
順豐香港表示，為支援大埔宏福苑火災事故，將啟動「災後支援計劃」，並提供多項資源以助於前線緊急救援和善後工作，全港146個順豐站自即日起義務收集應急資源，包括洗護用品(洗髮水、沐浴露)、床品(床單、被子)、衛生用品(紙巾、衛生巾)、數據卡、充電器、內衣除外衣物，以及醫療用品(急救包、常用藥物)，將提供免費運輸協助慈善團體及當地組織，將物資送至受影響居民手中。 此外，順豐站會免費提供封箱膠紙、紙箱等包裝材料，供有需要的人士使用。 順豐香港亦已成立義工隊，大量員工全力協助救援工作，除了現場支援外，亦為慈善機構提供義務運輸，協助尋找失聯親屬及支持各項救援行動。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
再見愛人5｜李施嬅心疼車崇健遭批評首次選擇唔分手 網民：這姐姐是瘋了嗎
李施嬅與前未婚夫車崇健參與內地真人騷《再見愛人》第五季成為熱話，二人互相剖白，李施嬅喺鏡頭前毫不避諱大爆車崇健過往嘅行為，包括過往4次眼部手術皆缺席、買錯求婚戒指、唔主動籌備婚禮等等，皆令網民睇得氣憤又心疼。去到最新一集，李施嬅表示心疼車崇健遭批評，更第一次選擇唔分手。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
宏福苑五級火︱港澳辦工作組抵港協助救災 探訪大埔社區中心及威院 國防部：駐港部隊將聽令而行︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑於昨日（ 26 日）下午發生五級火警，造成至少 55 人死亡，包括一名殉職消防員，另有多人受傷。中央政府對此高度關注，中央港澳辦主任夏寶龍成立工作小組，並由中央港澳辦副主任農融率領，於今日凌晨出發，早上抵達香港協助開展救災工作。中央港澳辦常務副主任徐啟方亦於當日下午赴港提供協助。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
世紀火災｜宏福苑五級火未熄 多個屋苑工程急拆網 業界：阻燃網僅指引非強制
大埔宏福苑五級火警持續燃燒逾24小時，造成至少44人死亡、58人受傷，包括一名消防員不幸殉職，火勢至今仍未完全撲滅。社交媒體平台Facebook專頁「我們都是在石籬長大的」上，有網民上載照片並發帖指「怡勝花園拆網中」，迅速引發網上熱議，多名網民質疑維修承辦商拆除保護網的時機，留言稱「今日忽然拆網肯定有問題」、「琴日唔拆依家先拆」，另外多個屋苑被發現拆棚網，包括黃埔花園及怡樂花園。BossMind ・ 4 小時前
信和集團及黃廷方慈善基金撥款2,000萬元賑災 預備約160間酒店客房提供免費住宿
信和集團表示，對於大埔宏福苑發生的火災事故，集團與社會大眾同感沉重。謹向受影響居民致以最深切的慰問與最熱忱的關切。信和集團及黃廷方慈善基金將撥款2,000萬港元支援賑災。同時已在香港黃金海岸酒店、皇家太平洋酒店及香港富麗敦海洋公園酒店預備約160間客房，隨時為有需要的居民提供免費住宿支援，希望減輕他們尋找暫居之所的負擔。 因應居民的迫切需求，集團已迅速備妥各類生活物資，並轉交政府相關部門協調發放。此外，今日(27日)下午集團義工同事亦前往大埔聖公會救主堂社會服務中心，為市民送上餐盒和熱湯。謹盼以這份心意，為大家帶來溫暖與力量。同舟共濟，共渡難關。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 5 小時前
大埔宏福苑五級火｜消防逐層破門搜索 稱未放棄任何一個求助
大埔宏福苑發生五級大火，火勢一度蔓延多座大廈，釀成嚴重傷亡。消防處交代最新進展指，死亡人數增加至55人，現場有51人證實當場死亡，4人送院後不治。 4座大廈大致救熄 男長者由天台救出 消防表示，現場共有4座大廈火勢已大致救熄，其中3座火勢受控，相關大廈的求助個案已全部處理。行動中，消防隊伍今早於其中一座大樓天台救出一名男性長者，再轉移至地下。 逐層上樓破門搜索 消防處指，現時正「一層層推進上樓」，每個單位都會破門進入，進行徹底搜索，強調「到呢一刻從來冇放棄過」，亦不排除其後仍可救出更多傷者。處方形容，現場溫度極高，加上大廈外圍維修竹棚及棚網有倒塌危機，火場範圍龐大，是前線消防員面對的最大挑戰之一。 341宗求助279宗已處理 未評估個別求助生存率 截至下午2:50，處方共接獲341宗求助個案，已成功處理當中279宗，並持續回覆餘下查詢電話，但承認部分電話一度未能接通，如成功聯絡將即時派出搜救小隊登樓搜索。 消防處強調，現階段不會就個別求助個案的生存率作評估，行動首要目標仍然是撲滅火警及搜救被困居民。 98架救護車到場 前線醫護搶救傷者 醫護方面，當局已調派共98輛救護車及大批醫護人員到Fortune Insight ・ 3 小時前
輝達痛失中國最大買家！字節跳動狂囤GPU卻無法上架 陷百億美元困局
全球 AI 晶片霸主輝達 (NVDA-US) 失去了最大的中國買家，字節跳動數月前還在瘋狂掃貨只為構築 AI 護城河，但囤積的天價晶片如今卻面臨無法部署的尷尬，百億美元的巨鉅亨網 ・ 4 小時前
京東(09618.HK)救援應急物資運抵香港 佳宝超市正調配第二批救援物資
京東集團(09618.HK)表示，就大埔宏福苑火災已第一時間成立應急保障團隊，確保救災物資的專車專送，旗下京東物流(02618.HK)率先啟動預案並成立應急小組，自香港1號倉及廣東自營倉加急調配床單、保暖被褥、衛生用品、毛巾及即食麵、飲用水、自熱小火鍋等急需物資，首批救援應急物資於昨日(26日)夜晚至今日(27日)淩晨運送至各庇護中心，其他批次應急物資持續會不斷送出。 同時，集團旗下佳宝超市作已成立專項應急響應專班，於昨晚緊急調配飲用水、餅乾、即食麵等生活急需物資，送達受災區域指定地點，目前第二批救援物資已完成裝車，將根據現場需求隨時調撥補充。 集團表示，根據創始人兼主席劉強東規定，當全國任何地方發生災難，京東臨近庫房的管理者都有權捐出庫房的災區所需要的物資，毋須匯報。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 3 小時前
孫藝珍與玄彬「人生四格照」畫面太耀眼！恩愛熱度有增無減，「孫仙」甜美魅力從內到外散發
孫藝珍與玄彬在2025年青龍電影獎上憑雙雙封后封帝，除了在典禮上各種放閃外，日前，孫藝珍更在IG釋出兩人的當天的人生四格照，甜度超標！Yahoo Style HK ・ 11 小時前
宏福苑五級火︱廉署成立專案小組調查 大維修涉3.3億天價工程爭議 業主：搵唔到法團︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】今日發生大火的大埔宏福苑，樓齡超過40年，現正進行大維修，當中更牽涉高達3.3億元的「天價大維修」工程方案，天價維修費引起住戶強烈不滿。最終大維修於去年7月上馬，由宏業建築工程有限公司負責，而去年九月屋苑業主就選出新任業主立案法團代表監察大維修進度，預計於明年3月至6月完成工程並拆除棚架。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
施羅德明年十大預測 美股黃金看俏
港股持續在二萬六水平爭持，基金及大行已將目光放在明年。施羅德投資昨發表《2026年十大投資市場預測》，其中一項是認為黃金目前仍處於戰略性低持倉狀態，各國央行和私募投資者配置仍低，為黃金帶來增長空間；雖然美股及科技板塊的回吐，施羅德仍堅持明年看好美股，但要留意AI泡沫跡象正在顯現，建議分散化投資。 除了黃金及美股，am730 ・ 14 小時前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 JACE宣布個唱延遲開售 本周末3場演唱會延期
大埔宏福苑今（26 日）發生五級火，外牆棚架火勢猛烈，波及鄰近多座大廈。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
劉嘉玲60大壽奢華宴曝光！梁朝偉「全程低調陪伴放閃」 宴席紅酒藏甜蜜巧思
劉嘉玲11月25日在香港半山豪宅舉辦60歲生日宴，丈夫梁朝偉以黑色棒球外套陪同現身，低調但始終相伴左右。現場以「時光致敬」為主題，從Labubu造型蛋糕到分子料理壽桃包，細節處處可見巧思。姊妹淘 ・ 2 小時前
李家超：已指示各部門全力協助宏福苑五級火 房屋局將調查建築物外牆保護材料是否合規
大埔宏福苑發生嚴重火災，全屋苑8座有7座焚燒，累計死亡人數增至44人。特首李家超表示，對事件感到極度難過，政府會提供一切可行的支援，已經指示政府各個部門和單位全力進行多方面的工作。AASTOCKS ・ 11 小時前
【Aeon】精選打邊爐食材 + 甜品優惠（即日起至03/12）
天氣轉涼，又到打邊爐季節，AEON進行「圍爐開餐 + 甜品夢工場」推廣，大量食材以優惠價發售，包括野菜家族日式火鍋包 $37.9、美國豚燒肉盛 $45.9、美國急凍牛板腱片 $65！YAHOO著數 ・ 6 小時前
宏福苑五級火．尋人︱六個月大女嬰及爺嫲失聯 母親心急如焚尋遍醫院無果：消防快啲去救佢啦｜Yahoo
大埔宏福苑發生五級火，徹夜未救熄，至少有 279 人失聯。有母親在 Threads 上持續發文求救，稱其六個月大女嬰何梓甄，以及梓甄的嫲嫲被困火場後失聯。《Yahoo 新聞》聯絡到事主，她心急如焚稱至今未有任何消息：「我個女得六個月大，已經唔見咗差唔多廿四個鐘，麻煩你哋可以就聯絡消防快啲去救佢啦！」Yahoo新聞 ・ 11 小時前