SONY 相機出 BUG，充滿電仍「電量耗盡」

文章來源：Qooah.com

近期，很多的 Sony 相機用戶表示相機的電量顯示出現了 BUG，即使用戶明確相機已經充滿了電，但相機開機後還是會提示「低電量」或「電量耗盡」的相關字樣。

Sony 公司收到了大量的用戶反饋後，積極地響應並修復了該 BUG，Sony 推出了 ZV-E10M2（Ver.1.02）、A7CM2（Ver.2.01）、A7CR（Ver.2.01）、ZV-E1（Ver.2.02）韌體版本更新。

韌體版本更新的內容如下：

1、對於充滿電後依然會顯示「低電量」或「電量耗盡」相關字樣的情況進行了修復。

2、對於相機在 USB 流式傳輸連接的場景下關機，後續可能會出現的開機失敗的情況進行修復。

3、相機操控的穩定性有一定提升。