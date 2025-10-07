每日飲無糖汽水 脂肪肝風險升六成
Sony 舊款清貨 WH-1000XM4 砍至近對折，HK$1,460 歷史新低直送香港｜Amazon Prime Day 2025
雖然不是最新款，但對許多人來說已完全能滿足需求。
溫馨提示：想要享受 Amazon Prime Day 中的超值優惠，就必須先立即成為 Prime 會員，立即前往 Yahoo Tech 為大家推出的 Amazon 會籍教學，隨簡單步驟享受 30 天的會員試用期！
Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
👉 Amazon Prime 會員限定最新優惠持續更新！各款 AirPods 歷史低價、Prime 免費教學 2025
隨著新款推出，Sony 的舊款旗艦降噪耳機現在也進入了舊款清貨節奏。目前 WH-1000XM4 正以 US$188（約 HK$1,460）的歷史低價在 Amazon 上促銷，力度接近對折，而且免運費直送香港地址。雖然不是最新的產品，但作為曾經的頂級機種，XM4 的表現已完全能滿足大部分人的日常需求。
Sony WH-1000XM4
Amazon 特價 US$188（約 HK$1,460，免運費直送香港）｜原價
US$348
👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集
WH-1000XM4 擁有 Sony 頭戴式降噪耳機標誌性的外觀，同時內建了 40mm 動圈單元，並能基於每秒 700 次環境採樣達到出色的降噪效果。其續航力最多可達 30 小時，透過 USB-C 充電 10 分鐘後，便能獲得最多使用 5 小時所需的電力。另外裝置也提供了「Speak to Chat」快捷透音模式，並支援 DSEE Ultimate、DSEE Extreme、雙裝置連接、360 Reality Audio 等功能。
Sony WH-1000XM4
Amazon 特價 US$188（約 HK$1,460，免運費直送香港）｜原價
US$348
更多優惠：
👉 Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,170 直送香港
👉 Crucial X10 Pro 便攜 SSD 破底價，低至 HK$710 購 iPhone 外錄高速儲存優選
👉 Marshall Major V 耳機歷史低價！HK$770 免運費即入手
👉 Samsung 990 EVO Plus 破底價，低至 HK$470 購 7,250MB/s SSD 直送香港
👉 AirPods 4 歷史低價，HK$690 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔
👉 Marshall 耳機近半價清貨！Major V 之外，Minor IV、Motif II 一樣帥氣好看
👉 近半價入手 Samsung Galaxy Watch 7 ，HK$1,170 舊款清貨歷史新低
👉 Lexar NM790 散熱片 SSD 新低，最少 HK$500 享 7,400MB/s 高速，8TB 六八折
👉 AirPods 4、AirPods Max 減至歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）
【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
AirPods 4 歷史低價，HK$690 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔｜Amazon Prime Day優惠2025
新入手 iPhone 17 還缺一對耳機？非降噪版的 AirPods 4 目前正在 Amazon 上以歷史低價 US$90 促銷中。換算之後大約只要 HK$700，比本地購買要便宜不少。Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
Beats Pill 狂野 33 折，HK$390 搶購吸睛強力低音喇叭｜Amazon Prime Day 2025
沒想到 Beats 的 2024 款 Pill 喇叭這次 Prime Day 會有如此大的折扣，這款推出才一年多的產品此番大幅刷新了歷史低價，部分配色僅需 US$50 便可購入。Yahoo Tech HK ・ 6 小時前
Pixel 9a、Pixel Watch 3 舊款清貨，歷史新低價體驗 Gemini AI｜Amazon Prime Day 2025
雖然在香港 Pixel 的硬體不算主流，但趁著 Prime Day 期間 Google 舊款清貨的機會以較低代價體驗一下原生 Android、Gemini AI、Wear OS 還是頗爲值得的。Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
Insta360 X4 運動相機舊型號清貨！HK$2,490 入手 8K 隱形自拍神器｜Amazon Prime Day 2025
現今的自拍已經不再局限於傳統方式。Insta360 X4 運動相機的隱形自拍棒效果，讓你可以在拍攝時無需擔心鏡頭的存在，完美捕捉每一個瞬間。趁著秋季 Prime Day， 這款上代產品進一步加強了清貨力度。現在只需 US$320 就能入手，打破了歷史低價。Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
Jonathan Anderson熱愛時尚的「拼命三郎」：Loewe Puzzle、Uniqlo x JWA、Dior的未來革新也在他手上
Jonathan Anderson 執掌 Dior 後，交出 2026 春夏首個亮麗成績表，為 Dior 添上一抹現代清新感，網絡對他的首個系列評價不一，但無可否認的是 Jonathan Anderson 正在為 Dior 建立新篇章，一起來看的他的設計之路吧！Yahoo Style HK ・ 39 分鐘前
【A-1 Bakery】「超人氣」產品 7折大優惠日（只限07/10）
A-1 Bakery「超人氣」產品大優惠日又來了！於A-1 Bakery門市購買指定超人氣貨品即可享限時7折優惠，今個月優惠商品是裸麥提子合桃包，可以7折優惠價$21買到，商品數量有限，售完即止。優惠不適用於自動售賣機或網購店取服務，不可與「每月首星期日紅銀卡會員5%優惠」、VIP會員購物優惠、其他優惠及折扣同時使用。YAHOO著數 ・ 20 小時前
【一田】精選食品均一價低至 $20/件（即日起至22/10）
一田今期均一價有泰國大雞蛋、威露士洗衣機清潔除菌劑、高潔絲安心熟睡褲等人氣貨品，全部都只係均一價$20！仲有$30/3件專區，有齊宗家府煎炸/蒸煮豆腐、星巴克咖啡、SEALECT吞拿魚餐；仲有全新$100/3件專區有智利安弟斯高原豬、永樂粉麵廠蝦子麵、藍鑽石果仁，多款熱賣零食、食材、日用品任你揀！YAHOO著數 ・ 20 小時前
aespa寧寧「螞蟻腰」全靠這件Alo「瘦腰神衫」！視覺顯瘦直接-5kg，肩線腰線一穿到位
aespa成員寧寧（寧藝卓）近日以一身運動風穿搭引發熱議，重點就在那件完美突顯她的纖細螞蟻腰的ALO短版上衣！這件「顯瘦神衫」透過精準的肩線與腰線剪裁，營造出讓視覺體重瞬間減輕的驚人效果，令不少fans立刻想找同款！Yahoo Style HK ・ 1 天前
海關實施完稅標籤制度先導計劃 陳子達：雙重防偽技術難偽造(羅泳思報道)
【Now新聞台】控煙法例上月修訂後，海關周一起實施完稅標籤制度先導計劃，為期三個月。海關關長陳子達相信標籤不容易被偽造，而業界也配合做法。 若在關口的免稅店買了香煙，過關時仍持有多於法定的最高限額19支，便需要申報。本周一開始，經紅色申報通道過關，並主動向海關人員提出，完稅後，海關人員便會在煙包貼上藍色標籤。市民透過設在指定管制站、貨運站及指定香煙零售點的專用儀器掃描標籤二維碼，就可以確認其有效性。海關關長陳子達在本台節目《大鳴大放》中強調，先導計劃能讓業界和市民認識新措施之餘，也讓當局在實際操作環境中，知道技術的可行性。海關關長陳子達：「香港採用兩方面防偽特徵。第一，數碼特徵，數碼防偽通過二維碼掃描，可以準確講出這包香煙何時、哪個生產線、是否已完稅。第二，標籤也有物理防偽特徵，若透過影印會模糊，也有彩虹色帶在上面。這些也是高防偽特徵，一般很難從印刷層面可以仿製完稅的標籤，所以我們很有信心，完稅標籤可以識別到。」他又稱，本地煙草生產商配備相關能力。陳子達：「從生產線層面，它已經具備能力，可以很快將完稅煙標籤貼在每包香煙上，所以我們與多個包括本地煙草生產商，他們都覺得完全有能力配合這方面工作。(本地煙草生產商)未來幾個月會進行在煙包上加入完稅煙標籤，估計未來兩三個月會完成第一期試驗計劃。」海關預計明年第四季會實施首階段的完稅煙標籤制度，2027年第二季就會全面實施。#要聞now.com 影音新聞 ・ 18 小時前
HONOR X9d 抵玩三防 5G 手機海外爆賣！星馬超額預購高達 507%、香港最快呢個時候出
HONOR 抵玩三防手機 X9 系列捧場客眾多，像去年末在港推出的 HONOR X9c 手機，就成為當時 2 千中價位裝置的熱賣之選。新近品牌在海外發表了後繼作 HONOR X9d 手機，預售不久就在星馬等地傳來爆賣捷報。Mobile Magazine ・ 9 小時前
Marshall Major V 耳機歷史低價！HK$770 免運費即入手｜Amazon Prime Day優惠2025
之前錯過以歷史低價入手 Marshall 耳機的朋友，秋季 Prime Day 期間 Major V 又在 Amazon 上降回到 US$100 的底價促銷了。Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
八達通殺入日本！實測直通PayPay，唔使唱Yen都買到嘢？匯率手續費有冇伏？
八達通殺入日本！實測直通PayPay，唔使唱Yen都買到嘢？匯率手續費有冇伏？TechRitual ・ 12 小時前
iPad mini 7 八折激促，近歷史低價 HK$2,950 購順手小平板｜Amazon Prime Day優惠2025
秋季 Prime Day 期間，Apple 的產品也開始出現新一輪優惠。今天 iPad mini 7 在 Amazon 上打出 75 折，現在 128GB 的 Wi-Fi 型號會員特價直接降至 US$399，已達到歷史低點。Yahoo Tech HK ・ 15 小時前
iPhone 17、iPhone Air 官方保護殼近八折大促，Apple、Beats 多個款式｜Amazon Prime Day優惠2025
剛剛入手了新一代 iPhone？那還不趕快找一款適合的殼子把機器保護起來！（尤其是從鈦合金換回鋁合金的 iPhone 17 Pro）趁著秋季 Prime Day 的機會，適用新機的 Apple 原廠及副牌 Beats 手機殼首次出現了可觀的折扣。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Jennie「妮式」大尺度慵懶性感照讓人心跳加速！高級hot girl「內衣外穿」時代正式回歸？
Jennie近日在IG分享招牌「妮式」慵懶性感秋冬造型，鬆弛間藏著致命吸引力，每張照片都讓粉絲瘋狂點讚！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
Coach手袋突發勁減半價！全球爆紅Brooklyn罕有75折入手、超人氣Cargo帆布袋$1XXX有交易
Coach近年推出多款大熱手袋，包括Bella Hadid同款Brooklyn、已成為Gen Z最愛的Tabby，亦有今年秋冬大熱款Empire等。定價原本已經低過官網，非常相宜！越接近年尾，越來越多網站有優惠活動，Yahoo購物專員發現Farfetch、24S大減價後性價比更高，推介必入手款式包括Brooklyn、Tabby、Juliet、Cargo、Empire五大爆紅手袋，Brooklyn small低至$2,094即有交易、Coach Cargo帆布包5折後只需$1XXX就可入手，絕對不容錯過！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
木村拓哉都着！日本FamilyMart便利店賣襪爆紅，踩界東京開服飾專門店
日本便利店 FamilyMart 近年不甘於只賣飯糰便當，自 2021 年推出自家服飾品牌 Convenience Wear 後，憑著親民價格及時尚設計打出名堂。當中最受歡迎的橫間襪款，連天王木村拓哉都有穿著示人，成功將便利店服裝由「執漏」級別提升到潮流單品，更成為大家去日本必定會必手的潮流單品。今年 9 月， FamilyMart 更在東京芝浦開設首間服飾專門店，正式宣告進軍時裝界。Yahoo Style HK ・ 1 天前
300%！諾貝爾獎金頒了124年為何仍花不完？看基金會的資產配置就懂了
今年諾貝爾獎周一 (6 日) 正式揭曉，自 1901 年瑞典化學家諾貝爾設立獎項以來，諾貝爾獎已持續頒發 124 年，累計表彰超過 1000 名傑出貢獻者。令人矚目的是，最初僅 3100 萬瑞典克朗的遺產不僅未被耗盡，反而透過精妙的投資運作增值近 200 倍，支撐著獎項的持續繁榮。鉅亨網 ・ 15 小時前
《亞股》憧憬「高市經濟學」日經半日飆2,065點創歷史高 半導體及重工股熱炒 圓匯急跌1.6%
日股今早(6日)顯著上升，日本自民黨總裁選舉高市早苗當選，勢將出任日本首名女首相。市場憧憬高市上任後以其師傅、已故前首相安倍晉三「安倍經濟學」的基礎上推出積極財政政策，日圓顯著下跌亦推升出口股。日經平均指數高開866點後，早段升幅顯著擴大，曾升2,103點，高見47,873點創歷史高，半日升2,065點或4.5%，報47,835點。AASTOCKS ・ 1 天前
學霸想去「天璽天」會所溫書潮文 有什麼盲點？
新盤連月來銷情理想，連帶地產「潮文」都相當活躍。新地（00016）九龍東啟德天璽．天昨日開始成為Threads平台熱議樓盤之一，話說有地產代理分享陪客人到大學上堂過程，透露客人不慎掉落天璽天住戶證，結果惹來同學艷羨目光，想去會所溫書。該AA故事被指純粹創作非常「老Kam」，當中存在多項盲點，隨時成為樓盤反宣傳Yahoo財經 ・ 1 天前