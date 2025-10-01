WSJ：美國防部要求軍器廠增產至 4 倍
Sony 首支百微 GM！Sony FE 100mm F2.8 Marco GM OSS，高放大倍率 + Z 軸防震
Sony FE 鏡群之中人像和長焦鏡頭選擇繁多，但唯獨微距世界的產品就只有歷史較悠久的 50 微（FE 50mm F2.8 Macro）和 90 微（FE 90mm F2.8 G Macro OSS），生態攝影要用長焦微距的話，更只有 FE 70-200mm F4 Macro G OSS II 來兼任。終於 Sony 正式推出首支百微鏡頭，Sony FE 100mm F2.8 Marco GM OSS，以 G Master 的極高畫質來展現微觀世界的百態。
鏡身僅重 646g 的 Sony FE 100mm F2.8 Marco GM OSS 上手並無負擔，147.9mm 鏡身以內對焦設計，四個 XD 線性馬達驅動的浮動對焦系統，相較 90 微有著 1.9 倍的自動對焦速度提升，而且更安靜，特別適合用在新世代 Sony 相機機身。同時鏡身擺放了滿滿的按鍵和操控環，包括有全時 DMF、可以前後滑動，切換為 AF/MF 及全 MF 的對焦環，熟練的攝影師可以輕鬆自由操控鏡頭。
在一切都被放大的微距攝影來說，少許震動都可能影響成像，Sony FE 100mm F2.8 Marco GM OSS 更是首款支援 Z 軸防震的鏡頭，能減少前後移動的影響。而對於努力捕捉每個不可複製的瞬間的生態攝影師來說，這個功能更是不可多得。
如果大家有熟悉 Sony FE 鏡頭的話，近年的高階型號都強調可以加設增距鏡的彈性玩法。Sony FE 100mm F2.8 Marco GM OSS 也同樣可以與自家 1.4x 和 2x 增距鏡搭配使用，在原來已經是系內比較大的 1.4x 放大倍率之上，再變成 1.96x 甚至是 2.8x 的放大率，是把肉眼幾乎無法看見的細節都清楚呈現。
Sony FE 100mm F2.8 Marco GM OSS 香港發售資訊
價錢：HK$10,490
預售日期：2025 年 10 月 3 日至 26 日
預售優惠：送 VF-67MPAM 多層鍍膜保護濾鏡，優惠價 HK$1,999 加購增距鏡頭（SEL14TC 或 SEL20TC）
更多內容：
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
行動版 Apple Watch S10 新低 66 折！HK$2,560 購 iPhone 最佳拍檔｜Amazon Prime Day優惠2025
Apple Watch Series 10 推出以來, 憑藉 「全螢幕沉浸視野」設計，以更大顯示面積、更輕薄機身橫掃智能穿戴市場，搭配血氧偵測等進階健康功能，實用性與潮流感兼備。Yahoo Tech HK ・ 12 小時前
OpenAI 新推 Sora 短影片平台，堪稱 AI 版 TikTok
OpenAI 推出形式與 TikTok「極為類似」的社交平台 Sora，它將由 Sora 2 模型驅動，會集合 AI 生成的短影片。Yahoo Tech HK ・ 12 小時前
何伯認向途人噴殺蟲水襲擊罪成 求情指何太已離開兼積蓄被子女「攞晒」
因接受電視台訪問、爆出與子女爭產而成為名人的77歲「何伯」，今年5月與何太在屯門港鐵兆康站與一名婦人爭執，何伯當場噴殺蟲水，令婦人需送院治理。何伯在警誡下聲稱當時被罵「過街老鼠」，因一時衝動而犯案，他今日（9月30日）在屯門裁判法院承認一項襲擊罪，獲准保釋候判。辯方求情時透露何伯最新狀況，表示何太已經離開，而何伯的積蓄遭子女「攞晒」，他目前住在老人院，現已從案中得到教訓，望能判罰款或緩刑。署理主任裁判官表明會考慮所有判刑選項，包括即時監禁，案件押後至10月21日判刑。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
阿里70億豪買港島壹號 時代廣場雪上加霜
本港甲廈市場再現觸目成交，據報近期股價爆升的阿里巴巴，豪擲70億元，掃入銅鑼灣「港島壹號中心」13層，持有項目的文華東方國際，確認正就出售部分寫字樓空間進行洽談。如交易成事，時代廣場或雪上加霜，世貿中心則可能受惠。Yahoo 地產 ・ 1 天前
34歲《單身即地獄》車炫承積極抗血癌！貪靚型男掉髮仍微笑面對，親自剃光頭正面宣告：我會克服一切，變得更強大、更溫暖
《單身即地獄》第一季參演者及「宣美御用舞者」車炫承驚爆患上血癌！憑健碩身材及舞台魅力而走紅的車炫承，親自透露 6 月因急病送院，竟被診斷出患上血癌（白血病），讓大家十分震驚！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
霸氣澄清豪宅珠寶還在 向佐爆欠賭債555萬
[NOWnews今日新聞]港星向佐先前被爆出在澳門賭場涉及約新台幣555萬元債務，引發「欠債不還」質疑，加上母親向太（陳嵐）近年積極投入直播帶貨，甚至開線上課程，外界盛傳「向家陷入財務危機、甚至全家破...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
政府關門倒數 特朗普威脅永久解雇75萬聯邦員工
美國政府停擺午夜倒數計時，分析師預測民主黨和共和黨難在最後關頭達成協議。經濟學家警告將對家庭財務造成廣泛衝擊，從聯邦員工薪資延遲、房貸申請受阻，到旅遊計畫受影響，停擺時間越長傷害越大。鉅亨網 ・ 10 小時前
姐弟戀成為戀愛主流？BTS師弟Cortis忙內繼承車銀優美貌，成為「小奶狗」Big Boss
「姐弟戀」、「小奶狗」的吸引力到底在哪？年紀從來都不是戀愛的障礙，最重要是Keep得年輕，又能財務自主才是王道！因此近年姐弟戀風氣由韓國吹勻全亞洲，不少熟女、大姐姐喜歡小奶狗系的男生！小奶狗除了外貌可愛精緻，還會奶聲奶氣地把辛勞了一天的姐姐哄得開開心心。近年韓國演藝界盛產奶狗小男生，當中你又喜歡哪一個呢？Yahoo Style HK ・ 33 分鐘前
朱茵為「紫霞仙子」花燈亮燈 記者問邊個靚啲 尷尬笑回「唔好玩啦」
中秋臨近，有團體喺西九文化區舉辦華服嘉年華，現場仲豎立一個「香江仙子」巨型花燈燈組，由四個大型花燈組成。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
傳阿里斥70億元洽購銅鑼灣「港島壹號中心」半幢 涉最高13層
《香港經濟日報》引述市場消息指，阿里巴巴-W(9988.HK)斥資70億元，洽購銅鑼灣甲級商廈「港島壹號中心」最高的13層，涉及樓面面積約27萬平方呎，呎價約2.6萬元。 報道指，港島壹號中心前身為「怡東酒店」，由文華東方酒店集團持有，早年斥資50億元重建，快將入伙。AASTOCKS ・ 1 天前
550億美元私有化 電玩商EA成史上最大槓桿收購案
美國電子遊戲大廠美商藝電 (Electronic Arts)(EA-US) 周一 (29 日) 同意以 550 億美元價格出售給私人投資者財團，創下史上最大槓桿收購案，超越 2007 年電力公司 TXU 的 450 億美元紀錄。鉅亨網 ・ 1 天前
許路兒50歲依然宛如少女！向「無齡感」美女取經身心保養，5個生活好習慣養成「逆齡」身材及顏值
50 歲許路兒美貌與身材看來如少女，「無齡感」美女的美顏習慣大公開！許路兒是台灣女星許維恩的親姊，1975 年出生的她現已 50 歲，但在社交媒體上分享的美照，看來就如少女般美得冒泡！一起來看看她的美顏習慣，一同養成「美魔女」逆生長美貌吧～Yahoo Style HK ・ 1 天前
李龍基柬埔寨登台 未婚妻Chris繼續冇影 被傳「新女」隨行 原來真係有女！
李龍基未婚妻王青霞(Chris)因違反逗留條件、管有虛假文書等罪名，被判入獄25個月。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
銀債37萬人捧場 料14手內全獲派 共認購985.2億 丁財兩旺齊創新高
利率走勢下行，政府發行的第10批銀色債券保底息率3.85厘，銀債認購反應熱烈。初步結果，總認購金額約985.2億元，認購人數約37.3萬，同創銀債發行以來新高，總認購金額較500億元的目標發行額超額認購0.97倍，最終發行額或提高至550億元。按今次認購人數粗略計算，認購14手（1手1萬元）或以下者，料可獲全數派發。信報財經新聞 ・ 1 天前
聰心雅談│十月市場會否有股災？（何啟聰）
美國的市場現在不論大型與小型股，全球都有不少資金炒賣，而一旦有任何不利情況，在相對無限制的金融市場環境下，股市非常多槓桿產品及衍生工具，以致出現以裂口大跌股災的機會，相對較大。Yahoo財經專欄 ・ 6 小時前
無懼成龍魔咒？啟德樓盤成功通過三道「壓力測試」
啟德跑道區曾被唱衰「爆煲』」如今卻接連通過颱風、交通及成龍魔咒三道壓，樓市數據亦顯示庫存回落、成交回暖，啟德豪宅能否吐氣揚眉？Yahoo 地產 ・ 1 天前
陳慧琳老公被野生捕獲 一眼被認出網民感震驚：呢張咁路人臉都認得出
陳慧琳（Kelly）與初戀男友劉建浩（Alex）於2008年結束16年愛情長跑，正式步入婚姻殿堂，二人育有一對兒子「蝦餃仔」劉昇和「小籠包」劉琛，一家四口生活美滿。陳慧琳老公劉建浩出身於富裕家庭，畢業後曾幫助父親打理絲帶花生意，後來與朋友創立專門技術服務嘅公司。陳慧琳與劉建浩非常恩愛，劉建浩除咗全力支持陳慧琳嘅事業，每逢星期日都會親自煮早餐，平時在家即使各有各睇YouTube，有時都會不其然來一個擁抱；陳慧琳亦否認老公係一名悶蛋，指其實老公係搞笑型，充滿幽默感。日前，有網民於小紅書發文，表示購物期間巧遇陳慧琳老公劉建浩。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
結業潮2025｜北角小店「Villa Villa」宣布10月24日結業 坦言生意惡做「估唔到我哋捱唔過十年」
位於北角的「Villa Villa Cafe & Bar」，定價走親民路線，主打一系列自家手製食品如麵包、意粉、薄餅等，於北角錦屏街小巷經營多年，在區內有不少捧場客。但日前店家於社交媒體貼出退場公告，指「生意惡做，加上股東陸陸續續去其他地方發展」，決定於10月24日後結業，感嘆「估唔到我哋捱唔過十年」，並多謝一眾食客的支持。Yahoo Food ・ 1 天前
房署家訪冇人應門｜良景邨「失蹤戶主」貼告示稱工時長不穩定｜網民：「解釋即係掩飾？」
網上近日流傳一張屯門良景邨單位門外張貼的近百字告示，指鄰居告知有房署人員家訪，並請求房署職員：「如果你們再來家訪都無人，煩請在信箱留下聯絡方法，本人定當盡快回覆，謝謝」。該住戶又解釋，稱自己任職特更的士司機、工作時間非常之長且不穩定，因此無人應門。告示內容旋即地區WhatsApp及Facebook群組廣傳，掀起居民與網民熱議及懷疑，有心更指或有人長期不居住單位、濫用公屋資源。閱讀更多：月租$2,410「特快公屋」 遠眺維港煙花又近地鐵站 港女住咗兩年表示「超正」分析《施政報告2025》 ｜樓市「無加糖」？｜「長者樓換樓計劃」唔公平？｜鄒廣榮教授：考慮平衡財政收入及市民置業需求帖文在社交平台引起大量回應，多數網民對住戶以「特更」職業作為長期不在家的理由持懷疑態度，有留言質疑：「佢一個人住？」、「解釋即係掩飾？」、「點長都會返屋企沖身同瞓覺㗎」，亦有人直言應調查水電用量以釐清單位是否長期空置。另有聲音指，房署家訪如無人應門，慣常做法會在鐵閘或信箱留下通知，並要求租戶與邨主任聯絡，有人就認為單位已長時間空置：「好明顯長時間無返嚟啦。」有人更勸戶主：「自己入信去房署自首啦。」亦有網民關注該名住28Hse.com ・ 1 天前
特朗普課境外電影100%關稅
美國總統川普周一 (29 日) 在社群平台 Truth Social 接連發文，宣布將對境外製作的電影與家具課徵高額關稅，理由是這兩大產業長年遭外國搶走，導致美國失去競爭力。他強調，這些措施將能「讓美國再次偉大」。鉅亨網 ・ 1 天前