Sony 首支百微 GM！ Sony FE 100mm F2.8 Marco GM OSS，高放大倍率 + Z 軸防震

Sony FE 鏡群之中人像和長焦鏡頭選擇繁多，但唯獨微距世界的產品就只有歷史較悠久的 50 微（FE 50mm F2.8 Macro）和 90 微（FE 90mm F2.8 G Macro OSS），生態攝影要用長焦微距的話，更只有 FE 70-200mm F4 Macro G OSS II 來兼任。終於 Sony 正式推出首支百微鏡頭，Sony FE 100mm F2.8 Marco GM OSS，以 G Master 的極高畫質來展現微觀世界的百態。

廣告 廣告

鏡身僅重 646g 的 Sony FE 100mm F2.8 Marco GM OSS 上手並無負擔，147.9mm 鏡身以內對焦設計，四個 XD 線性馬達驅動的浮動對焦系統，相較 90 微有著 1.9 倍的自動對焦速度提升，而且更安靜，特別適合用在新世代 Sony 相機機身。同時鏡身擺放了滿滿的按鍵和操控環，包括有全時 DMF、可以前後滑動，切換為 AF/MF 及全 MF 的對焦環，熟練的攝影師可以輕鬆自由操控鏡頭。

Sony 首支百微 GM！Sony FE 100mm F2.8 Marco GM OSS，高放大倍率 + Z 軸防震

在一切都被放大的微距攝影來說，少許震動都可能影響成像，Sony FE 100mm F2.8 Marco GM OSS 更是首款支援 Z 軸防震的鏡頭，能減少前後移動的影響。而對於努力捕捉每個不可複製的瞬間的生態攝影師來說，這個功能更是不可多得。

如果大家有熟悉 Sony FE 鏡頭的話，近年的高階型號都強調可以加設增距鏡的彈性玩法。Sony FE 100mm F2.8 Marco GM OSS 也同樣可以與自家 1.4x 和 2x 增距鏡搭配使用，在原來已經是系內比較大的 1.4x 放大倍率之上，再變成 1.96x 甚至是 2.8x 的放大率，是把肉眼幾乎無法看見的細節都清楚呈現。

Sony FE 100mm F2.8 Marco GM OSS 香港發售資訊

價錢：HK$10,490

預售日期：2025 年 10 月 3 日至 26 日

預售優惠：送 VF-67MPAM 多層鍍膜保護濾鏡，優惠價 HK$1,999 加購增距鏡頭（SEL14TC 或 SEL20TC）

更多內容：

Sony 官網

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk