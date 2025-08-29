Sony FeliCa 卡出現漏洞，破解後可能會被修改數據

文章來源：Qooah.com

共同社今天發文稱，Sony 承認在日本廣泛用於公共交通 IC卡的非接觸式 IC 技術「FeliCa」存在安全漏洞，有數據遭篡改風險。目前非接觸式技術「FeliCa」超過18億枚已出貨晶片中，已經確認 2017年以前出貨的一部分有漏洞，可能存在密碼被破解的風險。

關於「FeliCa」的介紹，「FeliCa」是 Sony 發佈的非接觸式智能卡技術，是由「felicity」（幸福）與「card」（卡）組成，運用了 13.56MHz 無線通信頻段，通信距離為 10cm 以內，最高傳輸速率可達 424kbps。這個技術現應用在 JR 東日本的「Suica」、JR 西日本的「ICOCA」、香港的八達通卡等交通卡，還被應用在一些政府機構、企業和大學的身份識別、門禁等。

發現漏洞的團隊表示，「FeliCa」的機制是在每個系統中，所有卡片和裝置都用相同的密鑰。雖然新版「FeliCa」完成了漏洞的修復，但是新舊版本密鑰相同，新版「FeliCa」也可能會被篡改，相關情況已告知Sony。

共同社報道稱：這一漏洞如被有心人利用，會擾亂交通網絡、影響公眾對電子支付的信任度，甚至會讓敏感組織遭受入侵風險。專家稱，這是非常嚴重的事情，會動搖大家對基礎設施的信任。不過現階段尚未發現因漏洞造成損失案例。

Sony 正在鎖定受影響範圍，暫未宣佈相關應對方案，有專家認為，如果要徹底解決問題，預估需要停用所有存在漏洞的舊版卡片。