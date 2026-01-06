Sony Honda Mobility 發佈 AFEELA 1 與未來出行的全新構想

Sony Honda Mobility (SHM) 在拉斯維加斯的 CES 2026 前夕，展示了其對下一代移動交通的願景，並推出了兩款關鍵模型。該公司介紹了 AFEELA 1 作為一款預生產車輛，預計將於今年稍後在加利福尼亞州開始交付，並揭示了 AFEELA Prototype 2026，這是一款生產模型的概念，預計將於 2028 年在美國上市。SHM 將其車輛視為不僅僅是交通工具，還描述為「創意娛樂空間」，透過人工智能驅動的系統增強駕駛和車內體驗。

AFEELA 1 的智能駕駛系統融合了 SHM 的 AFEELA Intelligent Drive，現為 Level 2+ 的先進駕駛輔助系統（ADAS），並計劃在未來實現 Level 4 相當的能力。這一進程旨在將車輛內部轉變為無駕駛環境，讓乘客能夠參與娛樂和其他活動。車艙內部還配備了 AFEELA Personal Agent，這是一個互動式對話人工智能，利用 Microsoft Azure OpenAI Service 提供個性化的對話體驗。

為了支持這些功能，SHM 將把 Qualcomm Technologies 的 Snapdragon Digital Chassis 整合到其下一代電氣/電子架構中。該公司還啟動了「AFEELA 共同創作計劃」，為創作者和開發者提供開發工具和文檔，以便於車載娛樂內容、雲端 API 和 Android IVI 應用程序的開發。

AFEELA 1 的預訂於 2025 年 1 月在加利福尼亞州開始，首年內超過 100,000 名訪客體驗了展廳，並有超過 24,000 次車內演示。試生產運行將於 2025 年秋季在本田位於俄亥俄州的 East Liberty 汽車工廠進行。SHM 計劃在加利福尼亞州的 Torrance 和 Fremont 開設結合展廳和交付中心，並在今年稍後為早期預訂者提供試駕。

AFEELA Prototype 2026 在 AFEELA 1 概念的基礎上，提供了更大的空間靈活性和可及性。SHM 表示，該原型車旨在為更廣泛的用戶群體提供樂趣和價值，生產目標定於 2028 年在美國市場。SHM 亦介紹了基於代幣激勵模型的鏈上移動服務平台，採用「X-to-Earn」概念，旨在通過整合構思、開發和用戶體驗循環，促進開放的共同創作，預計將向其他汽車製造商和服務提供商開放。

SHM 美國分公司的市場高級總監 J Thongnop 表示，AFEELA 1 重新定義了人與移動之間的關係，通過整合先進的軟件和高性能硬件，創造了一種智能的移動體驗。SHM 的代表董事、總裁兼首席運營官 Izumi Kawanishi 強調，車輛將從以駕駛者為中心的機器演變為能夠理解用戶偏好和情感的智能夥伴，最大化移動過程中空間和時間的價值。SHM 希望通過結合 Sony 的技術專長和本田的汽車經驗，在高附加值移動領域引領創新，結合先進的人工智能、娛樂和創作者驅動的服務。

