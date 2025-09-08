Sony IMX09E 2億像素主攝像頭感光元件規格曝光，首部搭載手機即將登場

在三月時，有消息指出 Sony 正在研發其首款 2 億像素的智能手機相機傳感器，這款傳感器主要用於主相機，並有可能進入 Samsung 的 Galaxy S26 Ultra，根據另一則傳聞。

今天，這款即將推出的傳感器規格已在中國由知名爆料者 Digital Chat Station 詳細披露。這會成為智能手機攝影的新趨勢嗎？只有時間會證明，但從規格上看，確實令人期待。

據悉，這款傳感器的型號為 IMX09E，位於 Sony 產品線中的 Lytia LYT-900 之上。它是一款 1/1.12 吋的傳感器，擁有 0.7μm 的原生像素大小，採用 22nm 的製程技術。它支持混合幀 HDR，超過 100dB 的超高動態範圍，顯著提升的光敏感度（雖然與什麼比較尚不清楚），以及 2 倍和 4 倍的全像素融合“無損”變焦。

此傳感器將會在 Oppo Find X9 Ultra 中使用，並且根據微博上的傳聞，可能也會進入 vivo X300 Ultra。不過，據報導，小米 Xiaomi 似乎不會在其 16 Ultra 中採用這款傳感器。

推薦閱讀