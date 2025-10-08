港產片兩極化：小品靠補貼、大片靠老本
Sony WF-C710N 勁減六折，史低 HK$610 免運入大牌降噪耳塞｜Amazon Prime Day 2025
耳機本體續航力最多 12 小時。
溫馨提示：想要享受 Amazon Prime Day 中的超值優惠，就必須先立即成為 Prime 會員，立即前往 Yahoo Tech 為大家推出的 Amazon 會籍教學，隨簡單步驟享受 30 天的會員試用期！
Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
👉 Amazon Prime 會員限定最新優惠持續更新！各款 AirPods 歷史低價、Prime 免費教學 2025
在找大品牌的真無線耳機但又不想花太大代價？那正好看看 Prime Day 期間降到歷史新低價的 Sony WF-C710N。它目前的價格只有 US$78，換算後約 HK$610 且是免運費直送香港。如果你追求實惠，那這款產品應該基本能滿足大部分日常需求了。
Sony WF-C710N 真無線降噪耳機
Amazon 特價 US$78（約 HK$610，免運費直送香港）｜原價
US$130
👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集
Sony WF-C710N 採用入耳式設計，單側重量約 5.2g。其內建有感應器可偵測用家何時戴起或摘下耳機，並隨之播放或暫停音樂。透過側面手勢，你也能控制播放或調節音量。另外它也有 IPX4 防濺防汗，並支援 Google、Siri 語音助理和雙裝置配對。耳機內建有 5mm 單元，支援 DSEE 和 360 度空間音訊，並能利用雙麥克風實現降噪或環境音模式。在開啟降噪的情況下，耳機本體能用 8 個小時，充電盒可提供額外 21.5 小時電力。若不使用降噪，這兩項時長分別能增至 12 和 28 小時，合計 40 小時。
Sony WF-C710N 真無線降噪耳機
Amazon 特價 US$78（約 HK$610，免運費直送香港）｜原價
US$130
豐澤特價 HK$699｜原價
HK$799
更多優惠：
👉 Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,170 直送香港
👉 Crucial X10 Pro 便攜 SSD 破底價，低至 HK$710 購 iPhone 外錄高速儲存優選
👉 Sony 舊款清貨 WH-1000XM4 砍至近對折，HK$1,460 歷史新低直送香港
👉 Marshall Major V 耳機歷史低價！HK$770 免運費即入手
👉 Samsung 990 EVO Plus 破底價，低至 HK$470 購 7,250MB/s SSD 直送香港
👉 AirPods 4 歷史低價，HK$690 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔
👉 Marshall 耳機近半價清貨！Major V 之外，Minor IV、Motif II 一樣帥氣好看
👉 近半價入手 Samsung Galaxy Watch 7 ，HK$1,170 舊款清貨歷史新低
👉 Lexar NM790 散熱片 SSD 新低，最少 HK$500 享 7,400MB/s 高速，8TB 六八折
👉 AirPods 4、AirPods Max 減至歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）
【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
韓國政府7年數據一夜燒光！數據中心離奇大火，75萬公務員檔案灰飛煙滅！官方卸膊：800TB唔識Backup！究竟係天災定人禍？
韓國政府7年數據一夜燒光！數據中心離奇大火，75萬公務員檔案灰飛煙滅！官方卸膊：800TB唔識Backup！究竟係天災定人禍？TechRitual ・ 22 小時前
Lexar Play Pro 激促 83 折，HK$390 購 256GB microSD Express 卡爽玩 Switch 2｜Amazon Prime Day 2025
Lexar 專為 Nintendo Switch 2 推出的 Play Pro microSD Express 卡在秋季 Prime Day 期間打出了可觀折扣！目前 Amazon 會員只要花 US$50 和 US$100 即可購入 256GB 和 512GB 型號。Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
16 吋 Galaxy Book5 Pro 360 萬元有找！HK$9,340 入手二合一強效筆電 ｜Amazon Prime Day優惠2025
今年的 Amazon Prime Day 再次掀起購物狂潮，迎來史上最震撼的優惠！Samsung Galaxy Book5 Pro 360 價格首度跌破萬元關卡，而在只需 US$1,199 （約 HK$9,340）就能 入手，而且免運費直送香港。Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
Nvidia CEO Jensen Huang 表示對於未能更多投資於 Elon Musk 的 xAI 感到遺憾
Nvidia 的 CEO Jensen Huang 在接受 CNBC 訪問時透露，他對未能在 Elon Mus […]TechRitual ・ 8 小時前
Tesla 發佈兩款新型經濟型車型，包括「標準版」Model 3 和 Model Y
Tesla 正式推出其更具可負擔性的車型，全新 Model 3 和 Model Y 的「標準版」於週二在公司的 […]TechRitual ・ 1 天前
許路兒50歲依然宛如少女！向「無齡感」美女取經身心保養，5個生活好習慣養成「逆齡」身材及顏值
50 歲許路兒美貌與身材看來如少女，「無齡感」美女的美顏習慣大公開！許路兒是台灣女星許維恩的親姊，1975 年出生的她現已 50 歲，但在社交媒體上分享的美照，看來就如少女般美得冒泡！一起來看看她的美顏習慣，一同養成「美魔女」逆生長美貌吧～Yahoo Style HK ・ 1 天前
Bose QuietComfort 直降 57 折至歷史低價，享受 頂級降噪｜Amazon Prime Day優惠2025
Amazon Prime Day 優惠進行得如火如荼，Yahoo Tech 繼續為大家緊貼更新抵買的電子用品，而其中 Bose QuietComfort 頭戴式耳機破天荒直降至 57 折，創下歷史新低價！只需 US$199（約 HK$1,549) 就能入手，絕對是讓頂級降噪體驗走入日常的絕佳機會。Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
蔡天鳳前家翁鄺球斷供居屋 被銀行入稟收樓 鄺確認不抗辯
女模特兒、譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳的前家翁鄺球名下的一個居屋單位，因斷供按揭被匯豐銀行入稟申請收樓，以及追討約 200 萬元貸款及利息，案件周三（8 日）在區域法院提訊。原告指，已將聆訊文件送達赤柱監獄，鄺球確認他不會抗辯、不會出席聆訊。案件押後待原告存檔誓章及草擬命令。法庭線 ・ 16 小時前
東京萬聖節怎麼玩？三大活動一次看：黑魔法甜點、角色扮演、貓咪遊行
東京哈利波特影城推萬聖節「黑魔法甜點」位於練馬區的「東京華納兄弟哈利波特影城」自9月18日起，推出以黑魔法（Dark Arts） 為主題的萬聖節限定甜點。以黑暗魔法的形象為靈感，整體色調深沉，並大量使用巧克力，融合糖果、可麗餅、巧克力豆等不同口感元素，打造出「黑暗卻甜...styletc ・ 16 小時前
Champion限時低至27折！人氣Logo Tee最平$52起／女裝Sports Bra激減至$58｜Prime Day優惠2025
Amazon Prime Big Deal Days正式開始！即日起至10月9日下午2點59分，Amazon指定科技產品、甚至Stanley產品都有大減價，各位期待已久的大型促銷減價到底有什麼產品值得入手？Yahoo購物推薦一定要留意美國運動品牌Champion，平時香港門市一件淨色Tee都要二至三百元起跳，現在亞馬遜會員日限時優惠低至27折，當中人氣Champion logo Tee最平只需$52就可以入手，女裝Sports Bra激減至$58，非常抵買！一於趁減價買定幾件！Yahoo Style HK ・ 12 小時前
WD Elements 外接機械硬碟超 6 折大促，歷史新低 HK$1,260 升級 14TB 桌面存儲｜Amazon Prime Day 2025
懶得弄 NAS 只想要一套大容量存儲備份數據？不妨考慮下 WD 的 Elements 外接式桌上機械硬碟。目前這款產品的 14TB 和 18TB 型號正趁著秋季 Amazon Prime Day 大力促銷，只要 US$161.5 和 US$270 就能買到。Yahoo Tech HK ・ 7 小時前
【A-1 Bakery】「超人氣」產品 7折大優惠日（只限07/10）
A-1 Bakery「超人氣」產品大優惠日又來了！於A-1 Bakery門市購買指定超人氣貨品即可享限時7折優惠，今個月優惠商品是裸麥提子合桃包，可以7折優惠價$21買到，商品數量有限，售完即止。優惠不適用於自動售賣機或網購店取服務，不可與「每月首星期日紅銀卡會員5%優惠」、VIP會員購物優惠、其他優惠及折扣同時使用。YAHOO著數 ・ 1 天前
聖誕倒數月曆2025｜10+款必收藏Advent Calendar大合集！Diptyque/Jo Malone/Charlotte Tilbury搶先看 護膚美妝/香水蠟燭（持續更新）
聖誕節2025逐漸來臨，不少品牌都已經在推出聖誕倒數月曆Advent Calendar！聖誕禮物重點之一的「聖誕倒數月曆2025」有不同種類，包括香水、護膚品、化妝品等，就讓Yahoo網購專員率先為大家整合最具話題的Advent Calendar 2025，這裡更會定時更新優惠及情報，大家記得Book Mark文章，仔細研究下，等到合適時機預訂心水聖誕禮物也不遲！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
實測Owala水壺是智商稅嗎？Amazon必入手水壺品牌Top 5，Owala齊色齊款直送到港低至 $194.5！｜Prime Day優惠2025
大家也有加入 Gen Z 的水壺熱潮嗎？很想入手一個 Jennie 同款 Stanley 水杯，但又被 Rosé 喜愛的 Owala 水樽燒到，小編已率先入手並為大家實測，同時送上 Stanley 與 Owala 的比較，並集合 Gen Z 最愛的水壺款式，一起來加入「飲水熱潮」吧～Yahoo Style HK ・ 17 小時前
最後一天優惠合集！adidas指定產品買2送1、屈臣氏指定分店買滿$888即減$100（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！YAHOO著數 ・ 21 小時前
M4 MacBook Pro 激促，HK$10,890 體驗 Apple 現時最強筆電｜Amazon Prime Day優惠2025
目前 Apple 旗下最強的筆電 M4 MacBook Pro 在秋季 Prime Day 有不錯的折扣！目前其 14 吋型號正在 Amazon 上以低至 US$1,399 的價格促銷，換算過來大約 HK$10,890。同時 16 吋型號也降到 US$2,249，約合 HK$17,490 算是近期相當不錯的好價。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Prime Day優惠2025｜Amazon會員日限時大激減開鑼！熱賣3C電子產品、抵買日常用品優惠全攻略
Amazon每年都會有年度大減價會員日，今年Amazon會員日優惠推出Prime Big Deal Days，日期於香港時間10月7-9日舉行，這裡幫大家整理有咩抵買，之前錯過了Prime Day的朋友，今次準備出擊啦！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合｜Amazon Prime Day優惠2025
AirTag 目前在 Amazon 回到歷史低價，四隻裝只要 US$65 便可入手。Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
Insta360 X4 運動相機舊型號清貨！HK$2,490 入手 8K 隱形自拍神器｜Amazon Prime Day 2025
現今的自拍已經不再局限於傳統方式。Insta360 X4 運動相機的隱形自拍棒效果，讓你可以在拍攝時無需擔心鏡頭的存在，完美捕捉每一個瞬間。趁著秋季 Prime Day， 這款上代產品進一步加強了清貨力度。現在只需 US$320 就能入手，打破了歷史低價。Yahoo Tech HK ・ 12 小時前
Amazon 6大超抵買鞋品牌推薦！官網價33折入手CrocsXWednesday鞋、Keds小白鞋低至$265｜Prime Day優惠2025
Amazon Prime Big Deal Days會員日終於又來了！即日起至10月9日下午2點59分，都可以在Amazon入手大量特價產品！極度熱愛網購的都會知道Amazon Prime Big Deal Days有好多精選貨品，除了科技產品、護膚美妝產品外，原來鞋子都會大減價！Yahoo購物特地選擇了6個抵買鞋類品牌，價錢比香港更抵，鞋款亦更齊，今次抵買推介有Crocs聯乘Wednesday鞋，仲有小手Thing裝飾在鞋面，官網價33折入手，還有Keds小白鞋低至$265、平時過千元一對的Hunter雨靴折後$500起，要留意部分鞋款只有特定碼數先有折，睇啱心水貨品快手加入購物車！Yahoo Style HK ・ 13 小時前