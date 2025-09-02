Sony Xperia 想錢想瘋了，這功能原本免費現在要收錢

文章來源：Qooah.com

在過去幾年，Sony 的高階 Xperia 手機出廠自帶「External Monitor」App，用戶可以通過 USB-C 線將 Sony 相機連接至手機，讓高素質的手機屏幕作為取景器。用戶還可以通過網絡，將拍攝的照片或視頻傳送至互聯網上。

在 Sony 最新的 Xperia 1 VII 手機中，用戶卻找不到該 App，甚至沒有官方途徑可以安裝。

導致這樣的問題根源在於，原本「External Monitor」的功能改成 Monitor & Control 應用中的一項付費訂閱服務，如果用戶想使用該功能，需要每月支付4.99美元的基本訂閱費。

一直免費的功能突然收費，導致許多 Xperia 用戶在論壇上發洩不滿。用戶認為在購買 Xperia 1 VII 手機後，不應該為一個沒有服務器且沒有複雜軟件功能支付費用。

當前用戶可以通過一些方式讓 Xperia 1 VII 使用舊版本的「External Monitor」App，但該 App 已處於停止更新，很可能無法支援未來的新款相機。