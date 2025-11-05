雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
Sony Xperia 手機疑退出內地市場：WeChat 服務號註銷、官網已無相關分類
去年 3 月 Sony 曾澄清過類似傳聞。
Sony 手機在中國內地的歷史或許將畫上一個句號。今日官方在 WeChat 平台上的服務號狀態已變更為「自主註銷，停止使用」，同時「手機」類別也已經從 Sony 內地官網的產品列表中消失。除此之外，今年 8 月「因業務調整」停用 Xperia 內地域名時被特意列出的 www.sony.com.cn/Xperia 歷史產品頁，現在也已經無法打開。
實際上，去年 3 月曾傳出過 Xperia 手機業務退出內地市場的流言，但當時 Sony 很快做出了澄清，並強調包括手機在內的多項業務都在「穩健營運中」。不過這一次，種種跡象都表明 Xperia 已不再「穩健」，Sony 在內地銷售的手機可能真的就停留在 2023 年發佈的 Xperia 5 V 了。回過頭看，其實在國產手機崛起的近十餘年中，Xperia 基本一直都在節節敗退。強如 Samsung 在大多數統計內地出貨量的榜單裡都只能被歸為「其他」，Sony 的離開可以說早就在許多人的預料之中吧。
