Sony Xperia 10 VI 獲得穩定的 Android 16 更新
Sony 最近為 Xperia 1 VI 推出了穩定版的 Android 16，現在 Xperia 10 VI 也獲得了最新版本的 Android 升級。這次的 Android 16 穩定更新，固件版本為 70.2.A.0.266，正在針對型號為 XQ-ES54 和 XQ-ES72 的 Xperia 10 VI 推出。Sony 在一些歐洲國家開始進行 Xperia 10 VI 的穩定版 Android 16 更新，預計在未來幾天會擴大到更多地區。
如果尚未在 Sony Xperia 10 VI 上收到 Android 16 更新，用戶可以通過進入手機的「設置」>「系統」>「軟件更新」菜單手動檢查更新。
