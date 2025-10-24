Sony Xperia 10 VI 獲得穩定的 Android 16 更新

歐美遊戲產業正陷入前所未有的寒冬，尤其是從 2022 年以來，已經有超過 4.5 萬名相關從業人員面臨裁員，幾乎各間大型發行商、開發工作室，都因為高昂的開發成本以及玩家口味的轉變而苦惱。其中，曾在索尼旗下聖塔莫尼卡工作室，負責《戰神》（God of War）系列開發的產品總監 Meghan Morgan Juinio 指出，目前這種追求極致聲光效果的 3A 級大作開發模式勢必要做出改變。 Meghan Morgan Juinio 在和外媒 PCGAMER 的訪談中談到，遊戲的核心價值應該是「樂趣」才對。她強調，一款遊戲就算擁有最華麗的畫面、最頂級的配樂，甚至贏得所有音效相關獎項，但如果它不好玩，那不管是 200 萬還是 5 億美元的投資，都是不值得的。她表示自己通過觀察到，發現許多大型公司都迷失了方向，忘記了如何打造紮實的核心體驗，或是一款能讓玩家真正感到快樂的遊戲。所以，她呼籲業界應該去重新思考，將資源集中在創造「好玩」的遊戲上。 當然，Juinio 也預測接下來大型遊戲公司的策略將會調整。所以她不認為像《戰神》這樣的史詩級大作會消失，但她相信各大公司將會帶來更多中小型規模的遊戲。這些遊戲或許遊玩時數不長，畫面技術也不是最棒的，但只要核心玩法足夠有趣，同樣能在市場上獲得成功。

Yahoo Tech HK ・ 12 小時前