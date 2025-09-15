Sony Xperia 10 VII 全新日系設計、實體 cap 圖鍵，Gen Z 出 post 最實用！

主打大眾市場的 Sony Xperia 10 系列，已經來到第七款了！Sony Xperia 10 VII 又再一次改變設計語言，以更簡約的純色直板機身，配搭橫跨機背上半部分的長條形模組，看似有 Pixel 護目鏡的味道，但日系感更加強烈，而且更首次有 Xperia 10 手機有著實體快門鍵，繼承著 Sony Xperia 手機的獨有 DNA。

Sony Xperia 10 VII 全新日系設計、實體 cap 圖鍵，Gen Z 出 post 最實用！

Sony Xperia 10 VII 這顆實體快門鍵除了長按拍照外，系統設定頁裡還可以選擇是擷圖的快捷鍵。現在 Gen Z 都愛把網路內容擷圖儲存和分享，這個小小的改動可是相當實用啊。

廣告 廣告

Sony Xperia 10 VII 全新日系設計、實體 cap 圖鍵，Gen Z 出 post 最實用！

為配合 Sony Xperia 10 VII 的三種配色：松石綠、炭灰黑和雪松白，Sony 早鳥禮會送上襯色漸層透明手機套，安裝之後剛好會讓機身變全平，而且調色與手機相似貼近，完全沒有異感。更妙的是漸層透明的部分還可以當作隨身相框，把我推的「飯拍圖」放進去剛剛好。

Sony Xperia 10 VII 規格簡表：

高通 Snapdragon 6 Gen 3 流動平台

8GB RAM

128GB 儲存空間

最高 2TB microSDXC 記憶卡

5,000 mAh 電池

雙 nano-SIM 卡

雙鏡主攝

5,000 萬像素 1/1.56 吋 Exmor RS for mobile CMOS, 24mm f/1.9 鏡頭

1,300 萬像素 1/3 吋 CMOS, 16mm f/2.4 鏡頭

前置自拍

800 萬像素1/4 吋 CMOS, 26mm f/2.0 鏡頭

Sony Xperia 10 VII 全新日系設計、實體 cap 圖鍵，Gen Z 出 post 最實用！

Sony Xperia 10 VII 早鳥優惠

2025 年 9 月 12 至 30 日期間透過官網和指定零售商購買 Sony Xperia 10 VII，可以獲得：

抗黃漸層透明原廠手機套

螢幕保護貼

Sony 限量版貼紙

海洋公園手機掛繩

以及超級市場禮券（總值港幣200元）或以港幣399元升級換購WF-C7190N 真無線耳機二選一

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk