Sony Xperia 10 VII 曝光：設計有新意的美型中階機？

相信外觀是許多人今時今日仍願意購買 Sony 手機的一大重要原因，不久前被日媒 SumahoDigest 曝光的 Xperia 10 VII 估計又將印證這一點。在這款新品上 Sony 放棄了已沿用數代的設計語言，雖然機身仍偏方正，但背後的相機從直向變成橫向排佈，而且周圍有一圈長條藥丸形狀的輕微凸起。這個造型很容易讓人想到 Google Pixel 或是即將登場的 iPhone 17 Air，不過 Sony 在配色等細節上還是頗有自己的風格，機器整體仍稱得上美型。

Sony Xperia 10 VII 曝光

傳說 Xperia 10 VII 會搭載 Snapdragon 6 Gen 3 處理器，同時有 6.1 吋 2,340x1,080 OLED 螢幕和 5,000mAh 電池。裝置的三圍是 153x72x8.3mm，重量僅為 169g。其正面設有一顆 8MP 自拍相機，背後則是 50MP 主攝加 13MP 超廣角相機組合。目前尚不確定這款產品會於何時亮相，比較大的可能性是 10 月份。

