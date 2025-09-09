焦點

專訪｜吳肇軒：世間太多紛擾，食字笑話何必求意義

TechRitual

Sony Xperia 10 VII 規格與渲染圖洩露

Techritual.com

Sony 於去年六月發佈了 Xperia 10 VI，因此其後繼機型的推出已經遲緩。好消息是，已經有消息指出 Xperia 10 VII 正在路上，並且進行了相當戲劇性的重新設計。今日又有更多渲染圖洩露，並附上了一些規格，這些信息來自於一個過早的香港產品列表。

根據洩露的信息，Xperia 10 VII 配備 Snapdragon 6 Gen 3 SoC，搭載 8GB RAM 和 128GB 可擴展存儲。在後置攝像頭方面，主攝像頭為 5,000 萬像素，輔助攝像頭為 1,300 萬像素（很可能是超廣角），而前置攝像頭則為 800 萬像素。

這部手機擁有一塊 6.1 吋 1080x2340 OLED 屏幕，電池容量為 5,000 mAh。其機身尺寸為 153 x 72 x 8.3 毫米，重量為 169 克。據悉，它將提供三種顏色版本，大致為炭黑色、雪松白色和綠松石色。該設備將在發佈時運行 Android 15，這一點讓人感到失望。

目前尚不清楚 Sony 何時會正式發佈 Xperia 10 VII，但隨著這一產品列表的洩露，預計這一消息不會再遲到太久。

型號

價格

Xperia 10 VII

$499 / 約 HK$ 3,892

