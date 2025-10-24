SOOJIN徐穗珍演唱會丨11.3公開售票 即睇搶飛攻略、票價、座位表

今晚（24日）《ROVER綜藝咁樣樣》播出的第5集，ROVER進行「玩命」訓練，挑戰爬椰子樹。打頭陣的陳鎮亨（亨仔），由最初豪言「冇難度」，到最後也禁不住大叫「好高」，更邊爬邊唞大氣。亨仔事後坦言：「爬到中段開始其實真係好驚，因為棵樹真係好高下。其實過程中心情都幾複雜，因為我覺得呢個item係有一個好明確嘅目標，平時做緊嘅嘢就算完成咗都未必有一個好明確嘅成果，難得有一個目標我可以去闖，我好想試吓，好想有所收穫。」而本身有畏高的卓金樂（Kim）更加爬到喊，還感慨地表示：「你話放棄其實好容易㗎咋，但係我諗返起我哋一齊做嘢，唔想咁易放棄囉。」其他成員聽到Kim的真情剖白也大為感動。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前