《墨魚遊戲》 帶來震撼衝擊 綜藝是新出路？
SOOJIN徐穗珍演唱會丨11.3公開售票 即睇搶飛攻略、票價、座位表
SOOJIN將於12月12日再度來港舉辦個人Fan Concert，SEOTANG們想近距離接觸SOOJIN，就要留意以下公開售票詳情！
SOOJIN徐穗珍《RE:SUMMER DAZE》演唱會2025詳情
日期: 2025年12月12日
時間: 8:00pm
地點: AXA 安盛創夢館
SOOJIN徐穗珍《RE:SUMMER DAZE》演唱會2025票價
VIP $1,688 / Zone A $1,288 / Zone B $888
SOOJIN徐穗珍《RE:SUMMER DAZE》演唱會2025公開售票詳情
SOOJIN徐穗珍香港演唱會門票將於11月3日中午12時在KKTIX公開發售。搶飛除了要鬥快，還要使用不同策略！在電腦、手機、平板電腦等多部不同裝置上，同時使用Chrome、Firefox、Opera、Internet Explorer、Safari等網頁瀏覽器購票，相當於同時在多個地方「排隊」，能增加成功搶飛的機會！不過，在相同IP下同時有太多裝置購票，也有被封鎖的風險，因此建議使用VPN，或直接請親友在不同地方幫忙搶飛。
▶︎▶︎▶︎按此直接進入KKTIX購票連結
SOOJIN徐穗珍《RE:SUMMER DAZE》演唱會2025座位表
