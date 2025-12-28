Sophie Mudd化身聖誕女郎 池邊着比堅尼爆乳

【Now Sports】阿士東維拉勇挫車路士錄得各項賽事11連勝，只要下輪作客打敗阿仙奴，甚至可追至與該榜首隊同分。今仗奠勝的奧利屈堅斯直言列強已害怕他們。後備上陣的奧利屈堅斯（Ollie Watkins）下半場兩度建功，使維拉於周六英超尾場以2:1反勝車路士，談到爭霸機會時，他說：「我感覺列強害怕我們了，即使我們未必時刻踢得最悅目。很多人談論我們，並問到我備是否能夠贏冠軍，不過路途遙遠，我們就是集中下一場比賽。」下一場比賽，就是周二與阿仙奴爆發大戰。曾任教兵工廠的艾馬利說：「我們與阿仙奴對壘，心態是強力競爭。直到34輪比賽之前，我們不會談及在聯賽的目標，因為有球隊更具搶分能力，像利物浦、車路士，比我們更具持續性。」本月初，維拉曾以2:1打敗兵工廠，周二輪到阿仙奴主場。被問到球隊是否處於爭標行列時，他續道：「不，38輪比賽。假如明天就完結，那麼這場對阿仙奴對比賽是爭霸戰。仍然要作賽20場。」

now.com 體育 ・ 6 小時前