Sora 下載量已突破百萬次，AI 版 TikTok 增長速度「比 ChatGPT 還快」
接下來平台會更嚴格控制版權的使用。
OpenAI 的 AI 生成影片社交應用 Sora 已經突破了 100 萬次下載量！根據負責人 Bill Peebles 的說法，Sora 其實在不到 5 天的時間內就取得了這一成績，增長速度「比 ChatGPT 還快」。而且需要注意的是，這一里程碑還是在平台僅向北美地區開放，並且需要邀請碼才能使用的前提下達成的。很顯然，人們非常願意嘗試 AI 生成影片，而簡單的提示語輸入和熟悉的垂直呈現方式也基本消除了使用上的門檻。
sora hit 1M app downloads in <5 days, even faster than chatgpt did (despite the invite flow and only targeting north america!)!
team working hard to keep up with surging growth. more features and fixes to overmoderation on the way!
— Bill Peebles (@billpeeb) October 9, 2025
不過在快速成長的同時，Sora 當然也需要面對不少問題。而其中最重要的一項，便是如何確保用家生成的內容不構成侵權。目前我們在平台上已經看到過不少受版權保護形象的身影（比如說皮卡丘），這讓人對 Sora 訓練資料的來源產生了質疑，而且可能引起相關行業的聲討。除此之外，由於 Sora 使用者也可在生成內容中使用自己或別人的肖像，如何保證其不被濫用也是官方要考慮的課題。據稱 OpenAI 已計劃增加更細緻的控制選項，但效果如何還有待觀察。
