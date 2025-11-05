Sora 終於登陸 Android，AI 版 TikTok 熱度不減

在 iOS 上線一個月後，OpenAI 新打造的 AI 版 TikTok 短影片平台 Sora 現在終於也登陸 Android 了。目前該 app 已在 Google Play 上架，不過它仍有地區限制（僅限美國和加拿大），而且需要邀請才能註冊帳號。透過 Sora 你可以分享基於提示語生成的影像，驗證後更可加入自己的分身，並與好友的分身進行互動。

這種玩法非常受歡迎，相信大家近期已經看到過不少帶有 Sora 浮水印的創作影片。在上線不到 5 天的時間內，Sora 就突破了 100 萬次下載，傳播速度甚至勝過了 ChatGPT。而在推出 Android 版本後，估計它又會迎來新一輪的增長。

但在快速成長的同時，Sora 當然也需要面對不少問題。而其中最重要的一項，便是如何確保生成內容不構成侵權。目前我們在平台上已經看到過不少受版權保護形象的身影（比如說皮卡丘），這讓人對 Sora 訓練資料的來源產生了質疑，而這很容易引來相關行業的聲討（集英社等已經提出了抗議）。除此之外，由於 Sora 用家可在生成內容中使用自己或別人的肖像，如何保證其不被濫用也是官方要考慮的課題。據稱 OpenAI 已計劃增加更細緻的控制選項，但效果如何尚有待觀察。

