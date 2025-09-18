Sorry Apple，唔買 iPhone 17！香港版舊 iPhone 都能用的 iOS 26 五大新功能

皇后山邨風波翻版？馬鞍山錦駿苑食水現黑點
Apple iPhone 17 系列即將在明天 9 月 19 日正式開賣，已經搶先訂機的朋友可以率先取貨，體驗新硬件。不過 iPhone 的其中一個特點就是系統升級年期長，有不少軟件新功能其實已經可以透過 iOS 26 的升級來享受，不一定要換新手機。Yahoo Tech 為大家整理了五個老至 iPhone 11、香港讀者朋友也能用到的實用新功能，馬上學起來吧！
來電篩選：對抗無聲、推銷電話神器！
iOS 26 直接在設備端對未知來電進行篩選，要求來電者說明來意，減少騷擾電話。
硬件需求：任何支援 iOS 26 的 iPhone（即 iPhone 11 及以後機型）均可使用此功能。
設定方式：設定 > App > 電話 > 剔選「篩選未知的通話原因」
Apple Music 歌詞音標與翻譯：iPhone 秒變唱 K 神器
功能介紹：實時歌詞翻譯及音標輔助，用戶可更容易學唱不同語言歌曲。
硬件需求：iPhone 11 及更新機型，搭配 iOS 26 使用。
設定方式：Apple Music > 播放介面 > 顯示歌詞（左下角圖示）> 翻譯（進度條左上方）
小提示：如果發現系統明明是繁體中文，但歌詞以簡中顯示？可以在設定 > 一般 > 語言與地區 > 刪除簡體中文，歌詞就會變繁體中文。
AirPods 即時翻譯
功能介紹：耳戴著 AirPods，就可以即時把對方在說的外語翻譯成自己熟悉的語言
硬件需求：需要 AirPods Pro 2、AirPods 4（主動降噪）及以上機型，並且配合 iPhone 15 Pro 及更新機型使用。
設定方式：戴上 AirPods 耳機 > 翻譯 app > 即時（僅在連接 AirPods 後顯示，可在介面下方選擇）> 選擇要翻譯的語言
全新螢幕截圖、體積更細、操作更多變
功能介紹：新增 HDR 截圖格式，並會以 HEIF 格式儲存、檔案更細；可以選擇直接分享、儲存截圖，跳過左下角縮圖階段。
設定方式：設定 > 一般 > 截取螢幕
Apple 健身 App 直接啟動體能訓練
功能介紹：用戶可直接透過 iPhone 啟動鍛鍊課程，配搭非 Apple 品牌運動裝置更方便。
硬件需求：iPhone 11 及更新機型可使用健身 App 的新功能。
設定方式：健身 app > 體能訓練 > 連接藍牙心率偵測器（如 Beats Powerbeats Pro 2）或直接按下開始
