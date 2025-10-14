SpaceX巨型火箭星艦升空 展開第11次試飛

（法新社德州南帕德瑞島13日電） 億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下美國太空探索科技公司（SpaceX）的「星艦」（Starship）巨型火箭今天順利升空，展開最新一輪試飛。

有批評者認為，SpaceX的技術恐怕還不足以實現美國國家航空暨太空總署（NASA）的登月計畫，或完成馬斯克殖民火星的雄心，而SpaceX正努力打破外界對其的質疑。

NASA計劃使用全球最大、性能最強的星艦來協助太空人重返月球，星艦也是馬斯克將人類送上火星願景的核心。

廣告 廣告

根據SpaceX的直播畫面，這枚巨型火箭今天下午6時25分（台北時間14日上午7時25分）自美國德州南部的太空港星際基地（Starbase）轟然升空，展開第11次測試飛行。

發射約10分鐘後，火箭推進器與星艦分離，如預期落入墨西哥灣海域，星艦則進入太空進行多項測試，並在約一小時後濺落印度洋。

SpaceX 8月第10次試飛成功，但在那之前曾發生一連串爆炸，以失敗收場，讓外界擔心星艦或許難以如期完成任務，至少在國會議員與科學家原本預期的時程內有困難。

NASA的「阿提米絲」（Artemis）登月計畫目標是讓人類重返月球，與此同時，中國也正積極推進自己的登月計畫，最遲預計在2030年進行首次載人登月任務。

Space Policy Online報導，NASA安全顧問委員會指出，星艦在登月艙設計上進展緩慢，可能導致原定2027年中執行的阿提米絲3號載人登月計畫時程「延後數年」。

SpaceX 8月試飛時，首次成功部署8枚模擬「星鏈」（Starlink）衛星，這次任務也釋放第2批模擬衛星。

馬斯克坦言，當前最艱鉅的挑戰，莫過於打造一個可完全重複使用的軌道防熱盾，每趟飛行間光是整修防熱盾就要耗費9個月。（編譯：劉文瑜）