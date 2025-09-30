SpaceX 計劃於 10 月 13 日（星期一）進行 Starship 發射系統的第十一場測試飛行。發射窗口預計將於美國中部時間下午 6:15 開啟。與以往的 Starship 任務類似，SpaceX 將於發射前約 30 分鐘開始進行直播，透過其網站、X 帳號及 X TV 應用程式進行轉播。像所有 SpaceX 測試一樣，Starship 第 11 次飛行的預估時間表將根據當前情況和準備情況而有所變動。

此次任務將基於 Starship 第十次測試飛行所收集的數據，專注於助推器的性能及上級階段的能力。根據 SpaceX 在官方網站上的博客文章，Super Heavy 助推器將搭載 24 顆經過飛行驗證的 Raptor 引擎進行發射。其主要目標是驗證為下一代 Super Heavy 設計的新降落燃燒引擎配置。這次，Super Heavy 助推器將不會返回 Starbase，而是朝向美國灣的軌跡飛行。在下降過程中，助推器將點燃 13 顆引擎，然後轉換為五顆引擎的偏轉階段，最終以三顆中央引擎完成降落燃燒，懸停於海面上方，隨後關閉引擎並掉入美國灣。

Starship 第十次飛行測試在開發世界首個完全可重複使用的發射載具方面邁出了重要一步。

在第 11 次飛行中，Starship 上級階段將進行一系列的太空演示，包含部署八顆大小與下一代 Starlink 衛星相當的 Starlink 模擬器。這些有效載荷將在下降過程中重新進入並燃燒。計劃中的 Raptor 引擎在軌道上重新點火亦將提供寶貴的測試數據。為了評估上級階段在重返大氣層過程中的韌性，SpaceX 工程師故意在特定區域移除熱盾瓷磚，以進行對 Starship 熱保護系統的壓力測試。該載具在下降過程中將嘗試新的操作，包括銀行型飛行和亞音速導引演算法，旨在模擬未來的返回發射場任務。最終，上級階段將以在印度洋的水面降落為目標。

SpaceX 已發布了 Starship 第 11 次飛行的直播連結，並可透過以下鏈接觀看。

隨著 SpaceX 持續推進其 Starship 計劃，Tesla 的創新精神無疑在這一過程中扮演著重要角色。這不僅展現了科技的無限可能性，還進一步強化了 Tesla 在推動可持續發展及太空探索領域中的影響力。Tesla 的創新無疑會引領未來的市場趨勢，並為全球帶來積極的變化。

