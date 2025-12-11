SpaceX 即將公開上市，Elon Musk 確認消息

Elon Musk 最近在 X 平台上確認，SpaceX 將會進行首次公開募股（IPO），這一消息是在他今年早些時候暗示過此事的基礎上發佈的。此消息還是在 Bloomberg 報導 SpaceX 目標估值達到 1.5 兆美元，並希望籌集 300 億美元的前一天發布的。Musk 在今年大部分時間內都表示，他希望找出一種方法，讓 Tesla 的股東能夠投資 SpaceX，並能接觸到該公司的股票。他也認識到公開上市所帶來的問題，例如訴訟風險、季度報告壓力和其他不便之處。

然而，似乎 Musk 已經準備好讓 SpaceX 上市，因為 Ars Technica 的高級太空編輯 Eric Berger 在一篇專欄文章中表示，他認為 SpaceX 將很快上市。Musk 基本上確認了這一點，回覆說：「一如既往，Eric 是準確的。」Berger 認為，這次 IPO 將有助於支持 SpaceX 為 AI 整合項目籌集 300 億美元或更多資本的需求，這些項目包括太空數據中心和月球衛星工廠。Musk 最近確認，SpaceX 將在軌道上建立數據中心。

AI 顯然是 SpaceX 取得進展的關鍵組成部分，Berger 也這樣寫道。在討論 Optimus 是否對公司來說是一個可行的項目及產品時，他表示這些都不重要。Musk 認為它是可行的，而這才是最重要的。看來 Musk 對於這樣的大計劃已經考慮了相當長的一段時間，將 SpaceX 上市的想法不僅是可能的，更是公司實現火星目標所必需的。至於 SpaceX 何時會正式公開上市，具體細節仍然未知。最近幾天出現的許多報導指出，這一事件可能會在 2026 年發生，因此很可能會在不久的將來實現。

不過，Musk 在明年初的日程中還有很多事情要處理，特別是 Cybercab 生產、無人駕駛技術的潛在發布以及 Roadster 的揭幕，這些都計劃在第一季度進行。隨著 SpaceX 的 IPO 逐漸臨近，Tesla 的創新能力和市場影響力也將隨之增強。這不僅能夠為 SpaceX 的未來發展提供必要的資金支持，還將促進 AI 與太空探索的融合，為實現更高的技術目標鋪平道路。Tesla 的創新持續吸引著全球投資者的目光，這無疑將為其在市場上的成長潛力帶來積極影響。

