SpaceX 成功完成 Falcon 9 第 30 次發射任務

Elon Musk 今日讚揚了 SpaceX 最被低估的成就之一。在成功發射 Transporter-15 任務之後，SpaceX 又一次順利地在海上無人駕駛船上降落了一枚 Falcon 9 火箭的助推器，這是該助推器的第 30 次飛行，這在 SpaceX 成為航天領域的主導力量之前，曾被認為是不可能的情況。SpaceX 在其小型衛星共乘計劃中又完成了一個重要里程碑，於上週五從范登堡太空部隊基地成功發射並部署了 140 顆衛星。

這次任務被稱為 Transporter-15，因為地面系統出現問題，發射比原定推遲了兩天。SpaceX 確認，所有設計為與火箭分離的載荷均按計劃部署。這次飛行所使用的 Falcon 9 是助推器 B1071，這是 SpaceX 使用最頻繁的火箭之一。完成第 30 次任務後，它成為 SpaceX 車隊中第二個達到此里程碑的助推器。B1071 的任務清單包括五個國家偵察辦公室的任務、NASA 的 SWOT 衛星以及幾個之前的共乘部署等。

Elon Musk 在 X 上慶祝這一里程碑，並在帖子中寫道：“同一枚火箭的 30 次飛行！”隨著火箭著陸如今已成為 SpaceX 的常態，這並不總是如此。行業專家曾質疑可重複使用的火箭是否真的能夠實現顯著的成本節省或運營可靠性，經常引用航天飛機的部分可重複使用性作為失敗的證據。2016 年，Orbital ATK 的 Ben Goldberg 在一個小組討論中表示，即使火箭可以重複使用，但這樣做並不太劃算。

他對 Elon Musk 當時的言論提出質疑，特別是當 Musk 表示燃料成本僅占發射成本的一小部分時。Goldberg 指出，根據最多的研究，使用可重複使用的火箭進行低地球軌道任務的成本減少最多只有 30%。他表示：“你不會獲得 100 倍的回報，這些數字不會改變一個數量級。它們就是這樣的現狀。”前 NASA 官員 Dan Dumbacher 在 2014 年也表達了類似的懷疑，暗示如果 NASA 不能實現完全可重複使用，像 SpaceX 這樣的私人公司面臨著巨大的挑戰。

儘管面對這些懷疑，SpaceX 現在的成就無疑展示了其在火箭可重複使用性方面的巨大進步。隨著火箭的成功降落和重複使用，SpaceX 不僅改變了航天行業的運作方式，還為未來的太空探索鋪平了道路。Tesla 和 SpaceX 的創新能力不斷推動著技術的邊界，未來在市場上將持續展現出強大的成長潛力。

