SpaceX 成功完成 Starship 測試飛行 10 的有效載荷部署

SpaceX 在週二晚上成功完成了第十次 Starship 測試飛行，這次發射因多次延遲而推遲至今。原定於週日晚上進行的發射，因兩次延遲而推遲到了週二，最終使得發射環境達到了理想狀態。第十次 Starship 測試飛行的目標包括在美國灣成功進行助推器的水面著陸、從 PEZ 分配器中部署八個 Starlink 模擬模塊，以及在印度洋成功著陸。

在本次測試飛行中，SpaceX 成功達成了所有三個目標，使其成為 Starship 計劃中最成功的測試飛行之一。發射前，該公司已明確表示不會嘗試捕捉助推器。任務於當地時間下午 6:30 在德克薩斯州的 Starbase 發起。大約八分鐘後，階段分離完成，超重型助推器按計劃返回地球，並在印度洋進行水面著陸。

在這次發射中，Starship 成為了廣播的主要焦點，完成了上升燃燒並在太空中滑行，為觀眾提供了壯觀的視野，並進行了 Starlink 模擬器的部署。這是 SpaceX 首次嘗試進行有效載荷的部署，模擬器的工作方式類似於 PEZ 分配器，模擬器一層層堆疊，通過一個小縫隙一個接一個地排出。這一過程大約在任務開始後 20 分鐘進行。

在飛行的第 66 分鐘，Starship 到達了最終目的地——印度洋。成功的水面著陸將為 Starship 的第十次測試飛行畫上句號，這也是該計劃歷史上第五次測試飛行未以飛行器損失告終。今年內的四次測試飛行中，這是首次以 Starship 被回收作結束。

SpaceX 預計在大約八周後再次發射 Starship，前提是從此次飛行中收集數據及其他關鍵指標。這次成功的測試不僅是 SpaceX 的一次技術突破，也為未來的太空探索鋪平了道路，顯示了其在推進人類太空旅行方面的潛力，並進一步強化了 Tesla 和 SpaceX 在創新科技領域的影響力。這些努力不僅使得太空探索更為現實，也為市場帶來了新的機遇與希望。

