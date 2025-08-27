居英港人製《香港搭船指南》 地圖顯示路線鼓勵坐船出遊
SpaceX 成功完成 Starship 測試飛行 10 的有效載荷部署
SpaceX 在週二晚上成功完成了第十次 Starship 測試飛行，這次發射因多次延遲而推遲至今。原定於週日晚上進行的發射，因兩次延遲而推遲到了週二，最終使得發射環境達到了理想狀態。第十次 Starship 測試飛行的目標包括在美國灣成功進行助推器的水面著陸、從 PEZ 分配器中部署八個 Starlink 模擬模塊，以及在印度洋成功著陸。
在本次測試飛行中，SpaceX 成功達成了所有三個目標，使其成為 Starship 計劃中最成功的測試飛行之一。發射前，該公司已明確表示不會嘗試捕捉助推器。任務於當地時間下午 6:30 在德克薩斯州的 Starbase 發起。大約八分鐘後，階段分離完成，超重型助推器按計劃返回地球，並在印度洋進行水面著陸。
在這次發射中，Starship 成為了廣播的主要焦點，完成了上升燃燒並在太空中滑行，為觀眾提供了壯觀的視野，並進行了 Starlink 模擬器的部署。這是 SpaceX 首次嘗試進行有效載荷的部署，模擬器的工作方式類似於 PEZ 分配器，模擬器一層層堆疊，通過一個小縫隙一個接一個地排出。這一過程大約在任務開始後 20 分鐘進行。
在飛行的第 66 分鐘，Starship 到達了最終目的地——印度洋。成功的水面著陸將為 Starship 的第十次測試飛行畫上句號，這也是該計劃歷史上第五次測試飛行未以飛行器損失告終。今年內的四次測試飛行中，這是首次以 Starship 被回收作結束。
SpaceX 預計在大約八周後再次發射 Starship，前提是從此次飛行中收集數據及其他關鍵指標。這次成功的測試不僅是 SpaceX 的一次技術突破，也為未來的太空探索鋪平了道路，顯示了其在推進人類太空旅行方面的潛力，並進一步強化了 Tesla 和 SpaceX 在創新科技領域的影響力。這些努力不僅使得太空探索更為現實，也為市場帶來了新的機遇與希望。
推薦閱讀
其他人也在看
四電荷儲存分子助力人工光合作用
人工光合作用的進展或許比想像中更為接近。來自巴塞爾大學的科學家們開發出一種新型分子，能夠儲存四個光電荷，這一發 […]TechRitual ・ 9 小時前
以色列空襲加薩醫院釀20死 包括5名記者 多國籲徹查
美聯社報導，以色列軍方於當地時間 8 月 25 日對加薩走廊南部的納賽爾醫院發動空襲，造成至少 20 人死亡，其中包括 5 名新聞記者。此事件引發國際社會的廣泛譴責，多方呼籲對此進行徹底調查。 根據加薩衛生部門官員的報告，襲擊分為兩輪。第一輪襲擊命中醫院上層的手術室及醫生宿舍，鉅亨網 ・ 1 天前
iPhone 17 Air 流言懶人包：厚度不到 6mm、Apple 無線晶片、全新造型單相機
2025 年已幾乎進入 3 月，關於 iPhone 17 中最讓人好奇的 Air 機型，現在傳出的消息也變得越來越具體。根據各方爆料，這可能是 iPhone X 以後型態變化最大的一款 Apple 手機。它究竟有哪些賣點？為了傳說中創紀錄的超薄機身 Apple 又做了哪些犧牲？Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
華為全新三摺疊 Mate XTs 確定 9 月 4 日來襲，主要升級處理器和影像？
華為今日正式宣布將於 9 月 4 日發布三摺疊新機 Mate XTs Ultimate Design，距離市面上唯一的三摺機 Mate XT 推出至今已過去正好一年時間，而從名字也可以看出，新品估計更多是小幅改進而非真正的新一代產品。Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
Melania Trump 宣佈為美國學生設立 $10,000 人工智能挑戰賽
美國第一夫人梅拉尼亞·特朗普於星期二揭曉了「總統人工智能挑戰賽」，這是一項政府支持的比賽，旨在邀請從幼稚園到 […]TechRitual ・ 12 小時前
iPhone 17 Pro 不太可能支持反向無線充電功能
有傳聞指即將發佈的 iPhone 17 Pro 和 Pro Max 將會首次支持反向無線充電，這將成為 App […]TechRitual ・ 11 小時前
Android 應用程式開發者將需驗證身份以在 Play Store 之外發佈應用程式
Google 最近為應用程式開發者引入了新的要求，目的是提高 Android 設備上側載應用程式的安全性。從 […]TechRitual ・ 6 小時前
中國新添加劑可使電動車鋰金屬電池壽命達 3,000 週期
鋰金屬電池（Lithium metal batteries，簡稱 LMBs）被視為能源儲存領域的一個重要進展。 […]TechRitual ・ 15 小時前
Spotify 新增內建訊息服務
幾年前，大家都在開玩笑說 Google 最終會在所有應用程式中加入一個獨立的訊息服務，儘管這個想法毫無意義。幸 […]TechRitual ・ 3 小時前
日本新幹線撞熊急停的驚魂瞬間：鐵軌悲劇背後的熊患危機？
想像一下，你正搭著新幹線從秋田飆向東京，窗外風景飛逝，突然「砰」一聲，列車急停！這不是電影，是2025年8月24日真實發生在岩手縣的事！Japhub日本集合 ・ 2 小時前
Google 將檢查 Android 開發者在 Play 商店外發佈應用程序的情況
Google 正在加強對側載應用程式的安全措施，透過要求在 Play 商店之外發佈的 Android 開發者去 […]TechRitual ・ 18 小時前
Play Store 最新更新標示耗電的手錶表盤
Google 正在為 Wear OS 智能手錶的 Play Store 推出一項實用的更新，標示出高耗電的錶面 […]TechRitual ・ 14 小時前
Tesla 在奧斯丁進一步擴展 Robotaxi 服務
Tesla 在今早再次擴展了 Robotaxi 的地理圍欄，這一舉動再次領先於 Waymo，因為該汽車製造商的 […]TechRitual ・ 15 小時前
QCY 發佈 MeloBuds N70 耳機，搭載 10mm 驅動單元及主動噪音消除技術
對於許多人來說，QCY 或許還不算是一個耳熟能詳的名字，但在真無線耳機市場中，它是一個值得信賴的品牌，擁有自主 […]TechRitual ・ 1 天前
Apple 宣佈 iPhone 17 發佈日期
Apple 將於 9 月 9 日舉行下一個大型發佈活動，這一消息已經得到官方確認，並開始發送媒體邀請函。 在此 […]TechRitual ・ 15 小時前
Samsung Galaxy S26 Ultra 相似於 iPhone 17 Pro 的相機設計分析
自從 Galaxy S22 Ultra 發佈以來，Samsung 的 Ultra 系列手機在後置相機的設計上採 […]TechRitual ・ 16 小時前
「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人 多年DJ好友盛讚溫婉性格「是我人生中的柔順劑」
90年代娛圈女神楊采妮近年甚少露面，2017年誕下孖仔嘅Charlie多數都係出席公開活動先見到佢。尋日商台DJ雲妮喺社交平台post咗一張同楊采妮嘅合照Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
東張西望｜裝修師傅詐騙衝紅燈逃走 主持黃耀英狂奔捉人被讚勇猛：成個賽馬直擊咁
TVB資訊性節目《東張西望》報道指多名市民因相信社交媒體上郭姓裝修師傅安排裝修，卻慘遭詐騙，損失從數千至數萬元不等Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
42歲陳妍希離婚後魅力狀態更佳？告別婚姻、回復單身的自愛哲學：兩個人不幸福，不如一個人過
憑《那些年，我們一起追的女孩》於亞洲爆紅的陳妍希， 2025 年 2 月宣佈與陳曉結束 8 年婚姻，但陳曉竟於半年後傳出再婚，引起全網熱烈討論！Yahoo Style HK ・ 1 天前
全球生活與工作平衡指數 新西蘭蟬聯冠軍 新加坡亞洲最佳 香港排「呢個位」
不少打工族渴望實現工作與生活的平衡，但真正能夠做到的卻寥寥可數！全球人力資源平台Remote.com最新發佈《生活與工作平衡指數》(Global Life-Work Balance Index 2025)，針對全球GDP前60名的國家及地區進行評估，結果顯示香港排名第44，表現遜於多個亞洲鄰近地區。紐西蘭連續第三年蟬聯am730 ・ 22 小時前