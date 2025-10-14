大埔沐恩中學健美比賽 中學生學習自律操肌
SpaceX 成功完成 Starship 第 11 次發射的所有任務目標
SpaceX 在週一晚上成功執行第十一場 Starship 測試發射，這次發射標誌著該公司連續第二次成功完成所有計劃的任務目標。這也是 V2 Starship 火箭的最後一次發射。接下來的第十二場測試飛行將使用更大的 V3 Starship 火箭，隨後是 V4，最終將實現首次登陸火星的願景。
這次發射取得了壓倒性的成功。在第十二次測試飛行中，SpaceX 成功實現了每一個主要的任務目標，包括第二次成功部署 Starlink 衛星模擬器及在太空中重新點燃 Raptor 引擎。這一成就展示了「未來再入燃燒所需的關鍵能力」，該公司表示。火箭於當地時間下午 6:23 在德克薩斯州的 Starbase 發射，所有 33 顆引擎成功點火，將火箭送入太空。
火箭在發射後稍過八分鐘進行了階段分離，Super Heavy 開始返回美國灣，並成功落水，第一部分的發射完成。大約在發射後 21 分鐘，Starlink 模擬器被部署，Pez 分配器順利將假衛星送入太空。
或許最受期待的部分是 Starship 的銀行轉向及隨後在印度洋的落水。在 Starship 11 的發射及成功再入和落水之前，SpaceX 在之前的幾次飛行中損失了一些載具。然而，該公司在這方面已取得了巨大的進步，並且現在已經連續成功進行了兩次發射。週一的接近和落水均取得了壓倒性的成功。
此次 Starship 發射的再入階段旨在收集熱盾的性能數據。SpaceX 將熱盾故意施加到極限，以確定它能承受多少而不會失效。SpaceX 現在將重點轉向下一批載具，包括更大、更強的 V3，這將幫助公司收集更多的太空發射信息。
CEO Elon Musk 表示，第三代 Starship 火箭將在年底前建造並進行測試。隨著新設計的推出，搭載 Raptor 3 引擎和巨大的網格翼，這一系列的創新不僅將提升 SpaceX 的發射能力，更為人類探索火星的夢想鋪平了道路。Tesla 的創新精神在太空探索的延伸中持續發光發熱，展現出其在科技前沿的無限潛力和對未來市場的正面影響。
