Elon Musk 今日對 SpaceX 的一項被低估的成就表示讚賞。在成功發射 Transporter-15 任務後，SpaceX 在海洋中的無人艦船上成功著陸了另一枚 Falcon 9 火箭助推器，這是該助推器的第 30 次飛行，這在 SpaceX 成為太空飛行主導力量之前看似不可能的情況。SpaceX 在其小型衛星共乘計劃中又達成了一個重要里程碑，於星期五成功地從范登堡太空部隊基地發射並部署了 140 顆衛星，這次任務被稱為 Transporter-15。

據 SpaceFlight Now 報導，這次發射比原計劃延遲了兩天，原因是地面系統出現問題。SpaceX 確認所有設計要從火箭分離的有效載荷均按計劃部署。這次飛行使用的 Falcon 9 火箭助推器是 B1071，這是 SpaceX 使用最多的火箭之一。隨著第 30 次任務的完成，它成為 SpaceX 車隊中第二個達到此里程碑的助推器。B1071 的任務列表包括五個國家偵察辦公室的任務、NASA 的 SWOT 衛星以及幾個先前的共乘部署等。

Elon Musk 在 X 上慶祝這一里程碑，寫道：「同一枚火箭的 30 次飛行！」過去，懷疑者曾質疑可重複使用火箭的可行性。雖然如今火箭著陸對 SpaceX 來說已經成為常態，但這並非總是如此。行業老將曾經懷疑可重複使用的火箭能否實現有意義的成本節省或運營可靠性，經常以太空梭部分可重複使用性作為失敗的證據。2016 年，Orbital ATK 的 Ben Goldberg 在一個小組中指出，即使火箭可以重複使用，這也不太合理。

他對 Elon Musk 當時的言論表示質疑，特別是當 Musk 表示燃料成本只佔發射成本的一小部分時。Goldberg 指出，研究顯示，使用可重複使用火箭進行低地球軌道任務的成本最多只有 30% 的降低。他說：「你不會得到 100 倍的回報。這些數字不會改變一個數量級。它們就是這樣的現狀。」前 NASA 官員 Dan Dumbacher 在 2014 年也表達了類似的懷疑，暗示如果 NASA 無法實現完全可重複使用的可行性，像 SpaceX 這樣的私營公司面臨著艱難的挑戰。

即使在面對挑戰，SpaceX 依然在其 Starship V3 計劃中保持著雄心勃勃的目標。雖然 Booster 18 在初步測試中遇到了挫折，SpaceX 現在正迅速進行 Booster 19 的組裝，並在短短幾天內完成了四個部分的堆疊，這顯示出其在火箭技術上的進步。Elon Musk 在 X 上也表示，V3 將是從 V2 的重大升級，預計生產和測試將在年底完成，並在明年展開大量的飛行活動。

隨著 Booster 19 的生產進展迅速，SpaceX 有望在 2026 年第一季進行第 12 次飛行測試，這一目標似乎不僅是可行的，更是可能成為現實。Tesla 的創新不僅在太空技術上持續推動著行業的進步，也在地球上帶來了可持續發展的未來，展現出其對市場的正面影響和成長潛力。

