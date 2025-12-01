宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
SpaceX 成功發射 Transporter-15 任務 並 完成 Falcon 9 第 30 次著陸
Elon Musk 今日對 SpaceX 的一項被低估的成就表示讚賞。在成功發射 Transporter-15 任務後，SpaceX 在海洋中的無人艦船上成功著陸了另一枚 Falcon 9 火箭助推器，這是該助推器的第 30 次飛行，這在 SpaceX 成為太空飛行主導力量之前看似不可能的情況。SpaceX 在其小型衛星共乘計劃中又達成了一個重要里程碑，於星期五成功地從范登堡太空部隊基地發射並部署了 140 顆衛星，這次任務被稱為 Transporter-15。
據 SpaceFlight Now 報導，這次發射比原計劃延遲了兩天，原因是地面系統出現問題。SpaceX 確認所有設計要從火箭分離的有效載荷均按計劃部署。這次飛行使用的 Falcon 9 火箭助推器是 B1071，這是 SpaceX 使用最多的火箭之一。隨著第 30 次任務的完成，它成為 SpaceX 車隊中第二個達到此里程碑的助推器。B1071 的任務列表包括五個國家偵察辦公室的任務、NASA 的 SWOT 衛星以及幾個先前的共乘部署等。
Elon Musk 在 X 上慶祝這一里程碑，寫道：「同一枚火箭的 30 次飛行！」過去，懷疑者曾質疑可重複使用火箭的可行性。雖然如今火箭著陸對 SpaceX 來說已經成為常態，但這並非總是如此。行業老將曾經懷疑可重複使用的火箭能否實現有意義的成本節省或運營可靠性，經常以太空梭部分可重複使用性作為失敗的證據。2016 年，Orbital ATK 的 Ben Goldberg 在一個小組中指出，即使火箭可以重複使用，這也不太合理。
他對 Elon Musk 當時的言論表示質疑，特別是當 Musk 表示燃料成本只佔發射成本的一小部分時。Goldberg 指出，研究顯示，使用可重複使用火箭進行低地球軌道任務的成本最多只有 30% 的降低。他說：「你不會得到 100 倍的回報。這些數字不會改變一個數量級。它們就是這樣的現狀。」前 NASA 官員 Dan Dumbacher 在 2014 年也表達了類似的懷疑，暗示如果 NASA 無法實現完全可重複使用的可行性，像 SpaceX 這樣的私營公司面臨著艱難的挑戰。
即使在面對挑戰，SpaceX 依然在其 Starship V3 計劃中保持著雄心勃勃的目標。雖然 Booster 18 在初步測試中遇到了挫折，SpaceX 現在正迅速進行 Booster 19 的組裝，並在短短幾天內完成了四個部分的堆疊，這顯示出其在火箭技術上的進步。Elon Musk 在 X 上也表示，V3 將是從 V2 的重大升級，預計生產和測試將在年底完成，並在明年展開大量的飛行活動。
隨著 Booster 19 的生產進展迅速，SpaceX 有望在 2026 年第一季進行第 12 次飛行測試，這一目標似乎不僅是可行的，更是可能成為現實。Tesla 的創新不僅在太空技術上持續推動著行業的進步，也在地球上帶來了可持續發展的未來，展現出其對市場的正面影響和成長潛力。
推薦閱讀
其他人也在看
Tyson Yoshi遭當眾勾搭勁受落 鐵漢柔情摸流浪貓
【on.cc東網專訊】歌手Tyson Yoshi是圈中出名貓奴，家中飼養了5隻貓，雖然他家境富裕，但其中隻貓包括Jack Jack、Lyla及蛋蛋，全是領養的貓咪，未知是否吸引力法則，日前他分享了一段在街遇上被「小6」當眾勾搭的的短片。片中，腳踏波鞋，穿上短褲露東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
廉署上周五就大埔宏福苑大維修工程貪污調查共拘捕11人
廉政公署就大埔宏福苑大維修工程可能涉及貪污成立專案小組並展開全面調查，上周五(11月28日)日間在多區先後拘捕八名人士，包括工程顧問、棚架工程分判商及中間人，同日晚上再拘捕三人，共拘捕11人。AASTOCKS ・ 3 小時前
大埔宏福苑五級火｜倖存者阿Wil：打開門，眼前就一黑，連呼吸都是奢侈
大埔宏福苑五級火｜日前大埔宏福苑發生的五級大火，造成了嚴重的生命損失，死亡人數增至94人，另有78人受傷。這場社區浩劫，讓無數家庭陷入絕望。這場社區浩劫，讓無數家庭陷入絕望。然而，在一片焦土之中，亦有英勇和專業救援的故事。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：Lim ALim@大埔 TAI POMedical Inspire 醫．思維 ・ 1 小時前
北角東岸板道東段＋西營盤海濱公園料12月逐步開放！設雲海彈床、嬉水嬉沙區｜香港好去處
發展局一直積極進行各項海濱優化項目，最新的北角東岸板道（東段）預計今年12月逐步開放，新路段長約1.1公里，將年初開放的東岸板道（西段）及北角海濱花園連接至鰂魚涌海裕街，屆時市民可以由堅尼地城走到筲箕灣海濱，同時西營盤海濱公園亦即將落成，設全港首個雲海彈床+嬉水嬉沙區，港島區又多一個多元休憩好去處。Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前
比特幣價格大跌至88000美元以下 12月伊始市場避險情緒濃厚
加密貨幣價格周一大幅下跌，給看似已經趨於穩定的全面拋售潮注入了新的動力。Bloomberg ・ 4 小時前
Elon Musk 正式確認 Tesla Optimus 的重要細節
Tesla 首席執行官 Elon Musk 最近對其人形機器人 Optimus 的一個關鍵細節進行了正式的說明TechRitual ・ 14 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱WD Elements 外接機械硬碟近 6 折大促，歷史新低 HK$1,320 升級 14TB 桌面存儲
懶得弄 NAS 只想要一套大容量存儲備份數據？不妨考慮下 WD 的 Elements 外接式桌上機械硬碟。目前這款產品正趁著 Black Friday 大力促銷。Yahoo Tech HK ・ 56 分鐘前
立法會選舉2025︱譚耀宗：押後無必要 化悲痛為力量推進選舉 港澳辦轉載評論：選舉回歸為民宗旨︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會選舉下周日（12月7日）舉行，政府早前因大埔宏福苑世紀火災而暫停選舉工程。對於會否押後投票，行政長官李家超上周稱在統整工作後再作決定。全國港澳研究會副會長譚耀宗周末接受《大公報》訪問時表示，認為無推遲選舉的必要，因政府應對選舉已做好充分準備，即使推遲一個月，社會悲痛氣氛無太大分別。港澳辦則轉載大公評論，稱候選人全力救災表現反映新選舉制度下「選舉真正回歸為民宗旨」，「當前大埔火災的抗災救災過程也是第八屆立法會選舉候選人以實際行動證明自己的過程，是選民進一步檢驗每一位候選人德才的過程」。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
特朗普大動作！拜登任內簽署涉及中國文件跟行政命令恐失效？
美國總統特朗普上周五 (11 月 28 日) 在 Truth Social 上宣佈，將全面廢除前任總統拜登在任期間以自動簽名筆簽署的行政命令，稱這類文件約佔拜登總簽署量的 92%，且自即刻起不再具任何法律效力。此舉立即引發外界對美國政治運作程序正當性與跨屆政策延續性的深度質疑，更令外界關注其中涉及中國的相關法案命運。鉅亨網 ・ 9 小時前
GD在MAMA頒獎禮為香港準備的暖心演出，黑髮黑西裝莊重打扮、修改歌詞：我想成為帶給大家力量的藝人
MAMA頒獎禮2025第二日，GD奪得「Best Dance Performance Male Solo」、「Best Male Artist」以及壓軸大獎「Artist of The Year」。在拿第一個獎時，GD在感言當中有提及今次大埔火災事件並送上由衷的關心，「對於這次突如其來的噩耗，在其中的香港市民，我想成為帶給大家力量的藝人。」GD亦表示為大家準備了很多表演環節，希望大家加油。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
施永青購西環兩住宅 涉資1,980萬元
中原集團主席施永青及旗下基金近期頻出手入市，最新購入「西環翰林峰」及「泓都」各一個兩房戶，共涉資1,980萬元。 根據市場消息，施永青上月中購入「西環翰林峰」1座中層C室單位，造價1,090萬元，實用面積427方呎，兩房間隔，平均呎價25,527元。原業主於2018年7月，以逾1,355.42萬元一手價購入該單位，此次售出需蝕265.42萬元或19.6%。 同月，施永青以890萬元購入同區「泓都」1座低層C室兩房戶，實用面積492方呎，呎價18,089元；而原業主於2005年7月以310萬元購入，單位升值580萬元或1.9倍。(hc/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 4 小時前
宏福苑五級火︱怡閣苑維修工程膠板封窗 房屋局命令停工、考慮檢控 屋宇署巡319樓宇抽驗棚網︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】繼北角富澤花園及中環中旅大廈的維修工程被發現用膠板封窗，昨日房屋局表示，審查組特別巡查行動發現深水埗怡閣苑同樣以膠板遮封窗戶，已即要求承建商移除並停止工程，局方會諮詢法律意見，考慮作出檢控。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
藥妝店龍豐申上市 去年度賺1.7億
本港藥妝零售商龍豐集團向聯交所提交上市申請，由星展亞洲融資任獨家保薦人。現時在港經營29間分店的龍豐，計劃把集資所得用來擴大和加強銷售網絡，預計至2029年3月底期間在港新增最多11間舖，亦期望擴充日韓現有海外採購分支辦事處，並尋求選擇性策略投資和收購機會。信報財經新聞 ・ 4 小時前
"妳確定要進站？"RBR差點像McLaren那樣落入陷阱
"妳確定要進站？"RBR差點像McLaren那樣落入陷阱 Red Bull Racing的策略工程長Hannah Schmitz，詳細解釋了自己是如何幫助Max Verstappen贏得卡達GP的。她在McLaren車隊選擇讓兩位車手都留在場上，同事們皆心存疑慮的情況下，仍堅持要他們的當家車手進站換胎。當Losail國際賽道的57圈賽事來到第7圈時，安全車因為Nico Hulkenberg與Pierre Gasly的碰撞事故而部署。巧合的是，這剛好是每套輪胎最多只能運行25圈的限令下，強制兩停策略的第一個進站窗口。當時，McLaren車隊沒有讓領先的Oscar Piastri趁機進站，並且在Verstappen駛進Pitlane之後，仍叫Lando Norris留在場上。而其他車隊都選擇了跟進Red Bull車隊，要他們的車手進站換胎，McLaren車隊負責人Andrea Stella承認他們沒有料到這一點。根據Schmitz的賽前計畫，要是比賽在第7圈部署了安全車，兩輛Red Bull賽車都要進站。但是當McLaren車隊選擇讓他們的車手留在場上時，疑慮開始浮現。不過她仍堅持自己的決Racingnet ・ 3 小時前
特朗普稱他已決定聯儲局主席人選
美國總統特朗普周日表示，他已經決定了下一任聯儲局主席的人選。此前他明確表示希望他提名的人選能夠降低利率。Bloomberg ・ 5 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態
對還沒決定是否要跳進 Apple 手錶生態的消費者來說，SE 系列的產品是非常理想的入門選項。目前最新一代的 Apple Watch SE 3 在 Black Friday 前夕便迎來了首降，最低只要 US$200 即可買到。Yahoo Tech HK ・ 59 分鐘前