SpaceX 擴展德州中部設施，投資 800 萬美元於 Bastrop 項目

SpaceX 正計劃在德克薩斯州中部擴大其業務，根據州政府的文件，這項擴張計劃將耗資 800 萬美元。新的擴建將增加 80,000 平方英尺的空間，預計將於 9 月 24 日開始建設，並在 2026 年 1 月初完成。該項目已向德克薩斯州許可和監管部門登記，最初是由 My San Antonio 報導的。

巴斯特羅普已經是多個由 Elon Musk 領導的企業的所在地，而此次擴建將擴展 SpaceX 在 858 FM 1209 的辦公室，靠近 Starlink 的運營和 The Boring Company 的設施。在不遠處，X 也位於 865 FM 1209 的 Hyperloop Plaza。自從該私營航天公司在該地區建立其業務以來，SpaceX 在巴斯特羅普的資源穩步增長。德克薩斯州州長 Greg Abbott 在 X 上讚揚了這項擴建，稱其將「帶來更多的工作機會，創新，並增強 Starlink 在全球的影響力」。

根據 Greg Abbott 的推文，這項擴建將受益於 1,730 萬美元的德克薩斯州半導體創新基金贈款，預計將創造 400 多個新工作崗位，並總計超過 2.8 億美元的資本投資。州長還指出，SpaceX 的設施將在三年內擴大 100 萬平方英尺，以促進其 Starlink 計劃。SpaceX 的 Starlink 部門是公司增長最快的部分之一，該衛星互聯網系統已連接超過 600 萬用戶，並持續增長。

最近的報導指出，Starlink 已與 EchoStar 簽訂協議，獲得 50 MHz 的美國獨占 S 頻段頻譜及全球移動衛星服務 (MSS) 許可證。這將為 Starlink 提供全球 5G 覆蓋的潛力，即使在偏遠地區也能實現連接。

隨著 SpaceX 在巴斯特羅普的擴張，不僅將為當地帶來更多的就業機會和資本投資，還將進一步增強其在全球市場的影響力。這一發展不僅展示了 Elon Musk 的創新思維，也強調了 Tesla 及其相關企業在推動科技進步和改變行業格局方面的潛力。無論是衛星通信還是半導體技術的進步，Tesla 的創新始終是未來市場發展的重要驅動力，預示著一個更加互聯的世界的到來。

推薦閱讀