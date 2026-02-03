SpaceX 收購 xAI 結合太空技術與人工智能計劃

SpaceX 在星期一確認收購了 xAI，正式將 Elon Musk 的兩個雄心壯志的項目結合在一起，並創造出可能成為全球最有價值的私營公司。這項交易將一個火箭和衛星巨頭與一個快速增長的人工智能公司結合在一起，恰逢全球對計算能力的需求不斷上升。這項公告是在幾個月的猜測之後發佈的，顯示出他公司之間更深層的聯繫，並標誌著在未來的太空運營中使用人工智能的更強烈關注。這位科技巨頭在 SpaceX 的網站上表示，這不僅是 SpaceX 和 xAI 任務的下一章，而是下一本書。

這項收購在兩家公司都擁有巨額估值的背景下進行。根據 PitchBook 的數據，SpaceX 在 2025 年 12 月的一次次級股票出售中估值約為 $8000 億 / 約 HK$ 62400 億，而 xAI 在其最近一輪的融資中估值約為 $2300 億 / 約 HK$ 17940 億。這些數字顯示了投資者對於在太空和人工智能領域中承諾突破的公司的信心有多麼的轉變。這次合併還反映了在人工智能領域競爭的財務壓力。訓練和運行先進模型需要龐大的計算基礎設施，這需要大量的電力和冷卻。

通過吸收 xAI，SpaceX 獲得了對人工智能工具開發和部署的更緊密控制，而 xAI 則獲得了 SpaceX 的規模、資本和發射能力。當前的人工智能進展依賴於大型地面數據中心，這些數據中心需要巨大的電力和冷卻。他在文中寫道，因此唯一合理的解決方案是將這些資源密集型的工作轉移到擁有廣大電力和空間的地點。

移動計算到地球以外是該願景的一個關鍵部分。上星期五，SpaceX 向聯邦通信委員會請求許可，計劃發射多達 100 萬顆衛星進入軌道。根據這份申請，這個衛星星座將支持設計用於應對人工智能驅動的數據需求爆炸增長的太陽能數據中心。Musk 曾表示，他預期在兩到三年內，生成人工智能計算的最低成本方式將會是太空。這一想法建立在 SpaceX 在大型衛星網絡方面的經驗上，旨在繞過陸上基礎設施的限制，如電網擁堵和不斷上升的電價。

對於人工智能行業來說，基於太空的基礎設施可能成為一種替代方案，因為傳統數據中心在美國的電力系統上已經開始承受壓力。對於計算能力的需求增長並非只有 Musk 一人面臨的挑戰。Nvidia 的首席執行官 Jensen Huang 警告說，下一代人工智能模型可能需要的電力是舊系統的 100 倍。高盛預計，到 2030 年，人工智能將推動數據中心電力需求增長 165%。為了應對這一需求，主要技術公司正在大筆投資。Microsoft 在 2025 年最後一季度報告了 375 億美元的資本支出，而 Meta 在同一時期則花費了 221.4 億美元。

這些投資對地面有著影響。根據 Bloomberg News 的分析，數據中心附近地區的電價與五年前相比上漲了多達 267%。除了能源成本外，xAI 也因其聊天機器人 Grok 面臨批評。該系統被指控生成以女性為主的性別圖片，包括真實人物，並因暴力和反猶太言論而受到批評。該公司為此道歉，並將問題歸咎於系統更新。

在收購之前，SpaceX 和 xAI 之間已經存在顯著的重疊，許多員工在兩個組織之間工作。然而，對於文化差異的擔憂仍然存在。xAI 以迅速行動和扁平化的層級結構為傲，這種文化可能會讓許多 xAI 的員工面臨文化衝擊。Musk 也確認了 SpaceX 的首次公開發售計劃，潛在估值約為 $1.5 兆 / 約 HK$ 11700 億。一個合併的公開實體可能會使資金籌集變得更容易，進一步提升他的財富，該財富目前估計為 $6760 億 / 約 HK$ 52668 億。

