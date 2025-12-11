SpaceX 若成功上市，Elon Musk 或將成全球首位萬億富翁

Tesla founder Elon Musk attends Offshore Northern Seas 2022 in Stavanger, Norway August 29, 2022. NTB/Carina Johansen via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NORWAY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NORWAY.

全球首富 Elon Musk 正在加速其成為史上第一位「萬億富豪」（trillionaire）的進程。根據《Bloomberg Billionaires Index》及最新消息，Musk 旗下的航天巨頭 SpaceX 正積極籌備首次公開募股，目標估值高達驚人的 1.5 萬億美元，而且更可能把其身家翻近一倍。

世界首富會更有錢！

若 SpaceX 成功以 1.5 萬億美元的「投前估值」（pre-money valuation）上市，將為 Musk 的個人財富帶來爆炸性增長。因為 Musk 目前持有 SpaceX 約 42% 股份。其持股價值將從當前的 1,360 億美元，飆升至逾 6,250 億美元。經計算，Musk 的總淨資產將從現時的約 4,606 億美元，躍升約 4,910 億美元，達到 9,520 億美元，幾乎觸及 1 萬億美元大關。

挑戰史上最大 IPO 紀錄

最新的報道指出，SpaceX 的管理層正推動最快在 2026 年年中至年底進行上市，集資目標是遠超 300 億美元，這將使其有望超越沙特阿美（Saudi Aramco）於 2019 年創下的 290 億美元紀錄，成為史上最大規模的 IPO。

SpaceX 預計將利用部分 IPO 所得資金，用於開發一項極具未來感的項目——「太空數據中心」（space-based data centers），包括採購運行這些設施所需的尖端晶片。這項投資突顯了公司不僅著眼於火箭發射和「星鏈」（Starlink）衛星互聯網，更積極將業務拓展至太空資訊科技領域。

Tesla 與 xAI 的雙重助力與挑戰

SpaceX 的上市是 Musk 邁向萬億富豪的第二條明確道路。第一條路徑是他上個月在 Tesla 獲批的史上首個萬億美元級別薪酬方案。不過，該方案的兌現取決於 Tesla 達成一系列極具野心的業績目標，包括將公司市值從現時約 1.5 萬億美元推高至 8.5 萬億美元，路途還有一些距離。

此外，即使上述兩大目標未能完全實現，Musk 仍握有另一張強勁王牌：他的人工智能公司 xAI，已於今年 9 月達成 2,000 億美元的估值。這三家公司的驚人成長潛力，共同成為 Musk 衝擊萬億富翁的基礎。

