關注

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道

Yahoo Tech HK

SpaceX 若成功上市，Elon Musk 或將成全球首位萬億富翁

據彭博估算，Musk 身家有望暴增近倍；SpaceX 計劃集資開發「太空數據中心」。

Eric Chan
Eric Chan
更新時間
Tesla founder Elon Musk attends Offshore Northern Seas 2022 in Stavanger, Norway August 29, 2022. NTB/Carina Johansen via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NORWAY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NORWAY.
Tesla founder Elon Musk attends Offshore Northern Seas 2022 in Stavanger, Norway August 29, 2022. NTB/Carina Johansen via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NORWAY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NORWAY.

全球首富 Elon Musk 正在加速其成為史上第一位「萬億富豪」（trillionaire）的進程。根據《Bloomberg Billionaires Index》及最新消息，Musk 旗下的航天巨頭 SpaceX 正積極籌備首次公開募股，目標估值高達驚人的 1.5 萬億美元，而且更可能把其身家翻近一倍。

世界首富會更有錢！

若 SpaceX 成功以 1.5 萬億美元的「投前估值」（pre-money valuation）上市，將為 Musk 的個人財富帶來爆炸性增長。因為 Musk 目前持有 SpaceX 約 42% 股份。其持股價值將從當前的 1,360 億美元，飆升至逾 6,250 億美元。經計算，Musk 的總淨資產將從現時的約 4,606 億美元，躍升約 4,910 億美元，達到 9,520 億美元，幾乎觸及 1 萬億美元大關。

挑戰史上最大 IPO 紀錄

最新的報道指出，SpaceX 的管理層正推動最快在 2026 年年中至年底進行上市，集資目標是遠超 300 億美元，這將使其有望超越沙特阿美（Saudi Aramco）於 2019 年創下的 290 億美元紀錄，成為史上最大規模的 IPO。

廣告

SpaceX 預計將利用部分 IPO 所得資金，用於開發一項極具未來感的項目——「太空數據中心」（space-based data centers），包括採購運行這些設施所需的尖端晶片。這項投資突顯了公司不僅著眼於火箭發射和「星鏈」（Starlink）衛星互聯網，更積極將業務拓展至太空資訊科技領域。

Tesla 與 xAI 的雙重助力與挑戰

SpaceX 的上市是 Musk 邁向萬億富豪的第二條明確道路。第一條路徑是他上個月在 Tesla 獲批的史上首個萬億美元級別薪酬方案。不過，該方案的兌現取決於 Tesla 達成一系列極具野心的業績目標，包括將公司市值從現時約 1.5 萬億美元推高至 8.5 萬億美元，路途還有一些距離。

此外，即使上述兩大目標未能完全實現，Musk 仍握有另一張強勁王牌：他的人工智能公司 xAI，已於今年 9 月達成 2,000 億美元的估值。這三家公司的驚人成長潛力，共同成為 Musk 衝擊萬億富翁的基礎。

更多內容：

Bloomberg Billionaires Index

Musk Would Almost Be Instant Trillionaire From Giant SpaceX IPO

SpaceX to pursue 2026 IPO raising above $30 billion, Bloomberg News reports

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

宏福苑五級大火

其他人也在看

73歲洪金寶傳靠打「神秘液體」回春 大仔洪天明親解原因

73歲洪金寶傳靠打「神秘液體」回春 大仔洪天明親解原因

73歲武打巨星洪金寶係影壇公認嘅傳奇人物，年輕時身手了得，不過隨歲月流逝及受糖尿病困擾，身體狀況不如以往，經常被拍到需要拐杖或輪椅協助出行。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
產後60天就敢素顏上陣！ 北川景子39歲拿獎拿到手軟！

產後60天就敢素顏上陣！ 北川景子39歲拿獎拿到手軟！

她在神戶長大，小學二年級遇到阪神大地震，從小就對人心特別敏感，本來目標是當醫生，沒想到高中被星探盯上，直接變SEVENTEEN專屬模特兒。

Japhub日本集合 ・ 19 小時前
瑪嘉烈擴建工程疑偽造監測震動證明　林哲玄：建築業爛得不能再爛、層層造假

瑪嘉烈擴建工程疑偽造監測震動證明　林哲玄：建築業爛得不能再爛、層層造假

【Now新聞台】瑪嘉烈醫院擴建工程負責監測工程震動的分判商懷疑呈交偽造證明，醫管局報警跟進，醫療衞生界議員林哲玄指情況並不理想。立法會議員(醫療衞生界)林哲玄：「10年建院計劃都差不多完成，才找到(問題)是不理想，可以揭示出一個很嚴重的問題，我們香港的建築業已爛得不能再爛，層層都可以造假、層層壓榨。香港的勞工請不到便請黑工，之後糧又不出，又拖欠薪金，加上近日的災情都不無關係。我相信上任之後，所有立法會的會員都會相當緊張，一定要改革。」 #要聞

now.com 新聞 ・ 2 小時前
63歲關之琳韓國被巧遇！「大方脫口罩」答應粉絲合照　凍齡美貌秘訣曝光

63歲關之琳韓國被巧遇！「大方脫口罩」答應粉絲合照　凍齡美貌秘訣曝光

63歲關之琳近日在韓國被粉絲偶遇，當場大方摘下口罩合照，沒有明星架子，隨和態度意外成為討論焦點。照片中她髮量濃密、氣色明亮，皮膚緊緻幾乎看不到細紋，眉眼仍有過去「十三姨」的神韻，身形挺拔輕盈，被不少人直呼狀態宛如40多歲。

姊妹淘 ・ 20 小時前
專訪陳凱琳｜港姐轉型KOL向鄭家穎學「百毒不侵」 三子之母力勸大家生仔前要三思

專訪陳凱琳｜港姐轉型KOL向鄭家穎學「百毒不侵」 三子之母力勸大家生仔前要三思

陳凱琳（Grace）自離開TVB後轉型，是近年冒起得最快的KOL之一，吸金力驚人。

Yahoo 娛樂圈 ・ 39 分鐘前
荔枝角公園罕見八色鳥翅膀骨折 無法修復或留港作教育展覽用途

荔枝角公園罕見八色鳥翅膀骨折 無法修復或留港作教育展覽用途

全球僅得 1,500 至 7,000 隻的夏候鳥仙八色鶇月初出沒於荔枝角公園，引來攝影愛好者圍拍。至上周四（4 日），愛護動物協會接獲通報，懷疑有人利用食物誘拍仙八色鶇，遂派員了解，發現牠右側翅膀受傷。至今日(10 日），漁護署派員救走仙八色鶇，並送往嘉道理農場暨植物園檢查及治理。經檢查後發現翼尖骨折，影響遷徙能力，園方會研究合適方案，作教育展覽用途。

Yahoo新聞 ・ 15 小時前
邱澤、許瑋甯4個月大兒子長超帥！　陳美鳳驚豔「基因好」：真的可以多生幾個

邱澤、許瑋甯4個月大兒子長超帥！　陳美鳳驚豔「基因好」：真的可以多生幾個

明星夫妻邱澤、許瑋甯結婚4年，已育有1個可愛的兒子，日前才剛盛大補辦婚禮，成為娛樂版面焦點。陳美鳳近日分享跟兩人私下聚會的照片，聊起婚禮仍相當開心，也大讚夫妻倆基因超好，生下長得帥、愛笑又可愛的寶寶：「他們真的可以再多生幾個，一定是超優的爸媽！」

姊妹淘 ・ 22 小時前
神秘買家開價「三千蚊呎」四出收購宏福苑單位　代理轟「喺居民傷口上灑鹽」｜大行拒絕處理

神秘買家開價「三千蚊呎」四出收購宏福苑單位　代理轟「喺居民傷口上灑鹽」｜大行拒絕處理

大埔宏福苑早前發生五級火，至今僅兩星期，受影響居民仍在重整生活之際，區內卻傳出有神秘買家四出尋盤，開出遠低於火災前市價的「撈底價」，惹來前線代理批評，指其做法「極不道德」，形容是「喺居民傷口上灑鹽」。

28Hse.com ・ 1 天前
港男北海道自駕遊逆線撞車　致一人重傷被捕

港男北海道自駕遊逆線撞車　致一人重傷被捕

【on.cc東網專訊】一名香港男子周三（10日）在日本北海道自駕遊時，逆線與一輛小型客車迎面相撞，致對方司機重傷。警方以涉嫌疏忽駕駛致人受傷為由，逮捕該名港男，正調查事故原因。

on.cc 東網 ・ 1 小時前
容天佑迎娶富家女五星級酒店筵開23席 新娘晒巨型龍鳳鈪氣派十足

容天佑迎娶富家女五星級酒店筵開23席 新娘晒巨型龍鳳鈪氣派十足

現年30歲嘅TVB小生容天佑，憑劇集《法言人》飾演見習師爺「Tony仔」而備受關注。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【優品360】聖誕大優惠！多款熱賣商品優惠低至5折（即日起至25/12）

【優品360】聖誕大優惠！多款熱賣商品優惠低至5折（即日起至25/12）

叮叮噹，又到聖誕！「優品360˚」繼續為大家送上至抵優惠，由即日起至12月25日展開「聖誕大優惠」第二擊！多款精選零食、美酒飲品、糧油雜貨等人氣產品優惠低至半價，俾大家盡情選購心頭好！ 除了延續大受歡迎的「買$100送$15」優惠，即時下載優品360˚ APP並登記成為CLUB 360˚ FANS會員，仲可專享限時「聖誕優惠券包」。齊齊投入聖誕折上折優惠，盡情掃貨！

YAHOO著數 ・ 2 小時前
中國賭贏了？RISC-V全球晶片市佔率突破25%

中國賭贏了？RISC-V全球晶片市佔率突破25%

最新數據顯示，RISC-V 架構在全球晶片市場佔有率已突破 25%，形成與 ARM、X86 三足鼎立之勢，中國工程院院士倪光南此前的預言或許有望成真。

鉅亨網 ・ 1 天前
東張西望｜曾展望以道士身份提供意見 認為「網紅道長」行為極可疑

東張西望｜曾展望以道士身份提供意見 認為「網紅道長」行為極可疑

日前，曾展望以道士身份現身TVB資訊節目《東張西望》，惹起熱議。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中伏餐廳｜網民批評foodie們熱捧餐廳中伏！標榜前酒店大廚主理 畫碟慶生餐廳

中伏餐廳｜網民批評foodie們熱捧餐廳中伏！標榜前酒店大廚主理 畫碟慶生餐廳

foodie們熱捧餐廳有伏？有網民近日在Threads上出post，投訴一間有很多Foodie和KOL推介，並標榜由前酒店大廚主理的餐廳，除了食物質素一般，店員亦不專業，最重要的是賣點之一的免費畫碟服務居然讓人失望。

Yahoo Food ・ 21 小時前
45歲瘦8.5公斤不復胖！中年減重3大心法公開　「飲食戒1物」成效就差很多

45歲瘦8.5公斤不復胖！中年減重3大心法公開　「飲食戒1物」成效就差很多

一名45歲、身高166公分的女性，在5個月內從61公斤瘦到52.5公斤。她分享心得，中年要成功瘦身，關鍵不是極端節食，而是調整心態、建立能長期維持的生活習慣。

姊妹淘 ・ 20 小時前
大埔宏福苑五級火｜兩餸飯老闆急停業，動員兩舖狂製300餐送災區，霸氣拒收錢：走呀！快D車過去！

大埔宏福苑五級火｜兩餸飯老闆急停業，動員兩舖狂製300餐送災區，霸氣拒收錢：走呀！快D車過去！

大埔宏福苑五級火｜大埔宏福苑五級火不僅令許多市民痛失家園，更將前線消防員和救護員們推向了體力和精神的極限。泰極星食品公司老闆在當日傍晚時收到消息，指災區急需大量熟食飯盒。有消息指特別是前線消防員和救護員仍未有飯開，情況並不樂觀。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：泰極星食品公司

Medical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
沙比隨時下「馬」：球員拼到最後一口氣

沙比隨時下「馬」：球員拼到最後一口氣

【Now Sports】皇家馬德里主場不敵曼城，教練沙比阿朗素帥位隨時不保，他輸波後感謝球員奮戰到底，不能要求更多。皇馬在這場周三歐聯被曼城反勝2:1，是繼西甲被切爾達所敗後，在主場兩連敗。球隊近8戰僅兩勝，如今在西甲落後宿敵巴塞隆拿4分，而在歐聯跌至第7位，西班牙傳媒廣泛指沙比阿朗素隨時烏紗不保。事實上，當皇馬於周日不敵切爾達後，球會高層已即時召開會議，而今仗被曼城打敗更可能成為沙比保帥戰的最後一根稻草。他賽後並沒怪責球員：「球員拼到最後一口氣，所以我沒有怨言。我為球員的態度感激不已，大家必須繼續前進。」「戰果並非我們所想，必須自我批判……不過繼續努力，相信可度過，因為一切事情總會過去，我深信大家可做到。」沙比續說。今仗建功者洛迪高則說：「這是對我們及他（沙比）而言的艱難時刻。事情不如意……我們想向人們展示，大家與教練團結一致。」

now.com 體育 ・ 4 小時前
【759阿信屋】今期熱選（10/12-14/12）

【759阿信屋】今期熱選（10/12-14/12）

759阿信屋推出今期熱選限時優惠，金必氏提子果汁動物軟糖 $21.9/2件、Hershey's Kisses 牛奶朱古力/杏仁朱古力/特濃杏仁黑朱古力/曲奇忌廉朱古力 $29.9/2件、森永碎朱古力曲奇/Moonlight雞蛋曲奇/碎杏仁曲奇/瑪麗牛奶餅/檸檬碎白朱古力曲奇 $25.9/2盒、綾鷹綠茶/綾鷹特濃綠茶/綾鷹玉露綠茶/綾鷹黑豆焙茶 $16.9/2件！

YAHOO著數 ・ 3 小時前
朱孝天遭F4巡演除名！　老婆心疼「他一個月狂減15公斤」：是真心想赴約

朱孝天遭F4巡演除名！　老婆心疼「他一個月狂減15公斤」：是真心想赴約

F4原訂12月在上海啟動合體巡演，未料活動尚未登場，成員朱孝天就被證實排除在外，四人重聚計畫正式破局。對此，朱孝天的妻子韓雯雯近日在直播中首度回應，語氣滿是不捨，坦言整件事讓她感到「非常揪心」。

姊妹淘 ・ 1 天前
韓國爆紅「逃跑小人」拍照法連TWICE都在玩！4步驟教妳拍出同款可愛感！

韓國爆紅「逃跑小人」拍照法連TWICE都在玩！4步驟教妳拍出同款可愛感！

影片上架後立刻掀起討論，留言區狂刷「太可愛了吧」「到底是誰」瞬間變成大型猜成員遊戲，整個社群都被這份荒謬可愛的節奏感吸住。這種拍法近期在韓國SNS全面洗版，被稱為「逃跑小人拍照法」！步驟一 先讓拍攝者站到比較高的位置，步驟二 把鏡頭切成0.5x廣角從上往下俯拍，步...

styletc ・ 22 小時前