SpaceX 計劃於星期一發佈 Starship Flight 10 重新安排發射時間
SpaceX 在週日晚上原定的 Starship 第十次飛行被取消，原因是地面系統出現問題。這次發射原定於東部時間晚上 7:30 開始的一小時窗口內進行，但在開窗前 17 分鐘被叫停。SpaceX 表示，現在目標是將 Starship 的第十次飛行測試安排在週一晚上。
在 Starship 第十次飛行的首次發射窗口之前，興奮的氣氛非常濃厚。在 Starship 第九次飛行失敗後，許多人都期待 SpaceX 這次能夠實現任務目標。Starship 本身似乎已經準備好起飛，根據計劃上級階段已加滿推進劑。後來，SpaceX 也提到 Starship 的超重型助推器正在加注推進劑。不過，在發射窗口開啟前 17 分鐘，SpaceX 宣布將「暫停今天的第十次 Starship 飛行，以便有時間排查地面系統的問題。」Elon Musk 在社交媒體上進一步說明，表示「地面液氧洩漏需要修復。」他還表示，SpaceX 將在 2025 年 8 月 25 日再次嘗試第十次飛行。
Starship 在 SpaceX 的開發目標中扮演著核心角色。這套完全整合的 Starship 系統是有史以來最高、最強的火箭，堆疊起來超過 400 英尺。由可重複使用的超重型助推器和 Starship 上級階段組成，這個運載工具是 SpaceX 長期目標中探索月球和火星任務的關鍵。NASA 已經選定 Starship 作為阿耳忒彌斯計劃的載人登月艙，首個宇航員登陸任務預計定於 2027 年進行。
迄今為止，Starship 已從德克薩斯州的 Starbase 發射了九次，其中今年有三次發射。每次飛行都提供了關鍵數據，雖然這三次 2025 年的任務均遭遇了顯著失敗。第七次和第八次飛行在發射後不到 10 分鐘內發生爆炸，而第九次則在重新進入時解體。儘管面臨挫折，SpaceX 每次嘗試都在持續改進 Starship 的硬體和操作。
隨著 Starship 的持續發展，SpaceX 不僅在技術上不斷突破，也在推動全球對太空探索的熱情。透過不斷的創新和改進，SpaceX 正在為未來的太空任務鋪平道路，進一步確立其在航天業的領導地位。Tesla 的創新精神同樣體現在這些努力中，展現出在高科技領域的潛力和對市場的正面影響。
