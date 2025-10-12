SpaceX 計劃最後一次發佈 Starship V2

SpaceX 正在為 2025 年 10 月 13 日發佈的最後一枚 Starship V2 火箭做準備。這次發射標誌著 Starship V2 的結束，同時也是這艘雄心勃勃的太空船進入 V3 時代的開始。第 11 次飛行的升空時間定於美東時間晚上 7:15，發射窗口長達 75 分鐘。此次任務將測試再入動力學、新的著陸燃燒配置和熱盾升級，為轉向下一代 Starship V3 做好準備。

Elon Musk 在 X 平台上確認，Starship V3 已經開始生產，並可能在 2025 年底之前完成建造和測試，甚至進行飛行。這一新版本預計將在性能和規模上有重大改進，Musk 指出，如果一切順利，Starship V3 可能有能力抵達火星，儘管 V4 更有可能執行全面的火星任務。他在八月份的帖子中提到：「只剩下一枚 V2 需要發射。」在另一篇帖子中，Musk 表示：「Starship V3 是對當前 V2 的重大升級，預計到年底將完成生產和測試，明年將進行大量飛行活動。」

此次 Starship 的第 11 次飛行測試旨在推動 V2 的極限。SpaceX 工程師故意在易受損的區域移除了熱盾瓷磚，以分析該飛行器在應力下如何處理大氣再入，這一信息在 Space.com 的報導中提到。此次測試還將完善亞音速導引算法和新的 Super Heavy 助推器著陸燃燒序列，這些將用於 Starship V3。

SpaceX 在其官方網站上表示：「Super Heavy 將在著陸燃燒開始時點燃 13 顆引擎，然後轉向新的配置，在轉向階段運行 5 顆引擎。之前是用 3 顆引擎，而 V3 Super Heavy 的計劃基準將在負責微調助推器路徑的燃燒階段使用 5 顆引擎，以增加自動關閉引擎的冗餘。然後助推器將切換到其三個中心引擎進入著陸燃燒的末段，進入完全懸停狀態，仍然位於海面上方，隨後關閉引擎並沉入美國墨西哥灣。」

隨著 Starship V2 的最後一次發射即將到來，SpaceX 的創新和對太空探索的承諾再次受到關注。Elon Musk 的願景不僅在推動技術的進步，也在重塑人類對太空旅行的想像。這些創新不僅提升了 SpaceX 的市場地位，也為未來的太空任務鋪平了道路，讓人期待 Starship V3 將如何改變人類探索宇宙的潛力。

