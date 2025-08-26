天文台：若低壓區發展成熱帶氣旋將發一號波
SpaceX 進行 Starship 第十次測試飛行，經歷兩次延遲
SpaceX 預計今晚發佈 Starship，前提是天氣良好且飛船一切正常。這是 SpaceX 第三次嘗試發佈 Starship 的第十次測試飛行，之前在星期日和星期一的兩次嘗試均因泄漏及當天天氣不佳而被取消。今晚，SpaceX 已表示發佈條件約 45% 有利，這比昨晚的 55% 減少了 10%。昨晚的任務最終在當地時間晚上 7 點左右被取消。
SpaceX Starship 第十次飛行測試：預期內容
目前，上級階段及 Super Heavy 助推器的推進劑加載已經開始，預期發佈時間為德克薩斯州 Starbase 當地時間下午 6:30。以下是 SpaceX 提供的第十次測試飛行的直播鏈接：
Watch Starship’s tenth flight test → [SpaceX Twitter](https://t.co/UIwbeGoo2B)
SpaceX 的不斷嘗試和創新不僅推動了航天技術的邊界，更展示了他們在太空探索領域的潛力。隨著 Starship 的成功發佈，SpaceX 將可能進一步改變人類在太空旅行及探索中的角色，並為未來的太空任務鋪平道路。這不僅對 SpaceX 自身的成長具有重大意義，也對整個航天市場產生了積極的影響。
