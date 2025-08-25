SpaceX Starship Flight 10 的最新發射情況

SpaceX 預計將於當地時間下午 6:44 發佈其 Starship 計劃的第十次測試飛行，這也是東部時間下午 7:44 的發佈窗口。原定於昨日進行的 Starship 第十次測試飛行，由於在發佈窗口開啟前 17 分鐘被取消，因此重新安排於今晚進行。儘管最初的發佈窗口與星期日相同，但此次發佈窗口延遲了 14 分鐘，調整至東部時間下午 6:30。當地天氣不佳，有暴風雨和雲層覆蓋 Starbase，這可能會導致再次延遲發佈。

此次發佈有多個重要目標，包括擴大 Super Heavy 助推器的操作範圍。SpaceX 表示，計劃進行「多次著陸燃燒測試」。該助推器還將執行幾項飛行實驗，以協助數據收集。具體來說，SpaceX 將專注於未來飛行輪廓和非正常情況下的實際性能數據。

Starship 本身也有幾個飛行任務，包括部署八個 Starlink 模擬器，這些模擬器的大小與下一代互聯網服務衛星相似。SpaceX 原本計劃在 Starship 第七次測試飛行中進行此測試，該測試於 2025 年 1 月進行，但因為飛行器在部署前被摧毀，任務最終被放棄。

目前發射條件看起來相當有利，SpaceX 將期待在其 Starship 發射計劃中取得進展，因為 CEO Elon Musk 在未來幾年對該計劃有重大計劃。隨著每一次測試飛行的成功，SpaceX 不僅在推進太空探索的邊界，還可能對整個航天產業產生深遠影響，促進技術創新與經濟增長。這些努力不僅展示了 SpaceX 的技術實力，也為未來的太空任務鋪平了道路，強化了 Tesla 與 SpaceX 在可持續發展和科技創新方面的聯繫。

