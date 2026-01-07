天文台今早最低氣溫 10.9 度 料明日後日早上持續寒冷
Spark Biomedical 發佈新型可穿戴裝置 以神經刺激技術減少經期過多出血
Spark Biomedical 在 2026 年 CES 展會上推出了一款名為 OhmBody 的可穿戴神經刺激裝置，旨在減少女性經期的重度出血。這款產品屬於 Spark Biomedical 的健康品牌，透過神經刺激技術來替代傳統的藥物或荷爾蒙治療。OhmBody 的 Katherine Reil 在 CES 上表示，這款產品是基於公司早期的醫療設備研究所發展而來。她提到，Spark Biomedical 擁有一款已獲得 FDA 批准的設備，可幫助緩解鴉片類藥物的戒斷症狀。這項研究為後續的血量控制研究奠定了基礎。
Reil 解釋道，起初公司考慮將這項技術應用於血友病患者，但隨後轉向女性健康，提出了將其應用於月經的想法，因為這是每位女性每月都會經歷的生理現象。OhmBody 目前被定位為一款健康可穿戴設備。Reil 表示，OhmBody 是一款非侵入性且不含荷爾蒙的可穿戴裝置，旨在幫助女性度過更為可控和舒適的經期。
這款可穿戴裝置通過刺激耳部周圍的特定神經來運作。Reil 說道，我們刺激耳部的迷走神經和三叉神經，這種技術稱為經皮耳神經刺激。根據 Spark Biomedical 的說法，這種刺激能夠調節神經系統並影響血流。Reil 表示，這種技術通過激活脾臟中的血小板來減少血量損失。公司最近發表了支持這一方法的人體試驗數據，並在《Frontiers》期刊上發布了相關研究成果。
該研究的參與者包括患有 Von Willebrand 病的女性以及不明原因的重度經期出血患者。使用 OhmBody 可穿戴設備的參與者在經期期間平均減少了超過 50% 的經血量，經期也縮短了近 20%。參與者還報告了痙攣、疲勞以及整體生活質量的改善。Spark Biomedical 正在持續進行臨床研究，Reil 表示，公司將在 2 月進行另一項專注於重度出血的臨床試驗。
儘管 OhmBody 尚未獲得 FDA 批准，但公司表示正朝著這個方向邁進。Reil 說，這是一種非侵入性且不含荷爾蒙的選擇，實際上是首款結合迷走神經和三叉神經刺激以影響血流的設備。她還提到，女性健康研究長期以來存在著許多空白，女性健康問題的研究和討論仍然不夠充分。
展望未來，Spark Biomedical 看到了商業擴展的機會。Reil 說，在未來三到五年內，公司希望通過合作夥伴關係拓展更多的電子商務平台和實體零售空間。此外，公司也希望進入精英運動界，Reil 表示，我們希望能進入每個奧運訓練設施。她指出，CES 為推進這一對話提供了一個良好的平台，並表示公司非常高興能參加此次展會，並希望通過這項工作為女性發聲。
Texas A M 大學研發 AI 系統 以助船長減少海上碰撞風險
德克薩斯農工大學的科學家們開發了一個人工智能系統，旨在幫助船長避免在海上發生致命的碰撞。這個名為「SMART-SEA」（Ship collision avoidance of Machine learning And Radar Technology for Stationary Entities and Avoidance）的系統將減少船舶操作員對船長經驗的依賴。通過提供人類顧問實時指導，該系統...TechRitual ・ 9 小時前
前職業電競選手翔未來體制正式公佈，由ARIELLA株式會社擔任個人事務所進行經紀管理
「ARIELLA株式會社」宣布將以「個人事務所」形式營運，以便在長期支援前職業電競選手翔持續發展其活動。 關於 []Saiga NAK ・ 5 小時前
將開設「女神異聞錄」系列30週年紀念網站、資訊節目「女神異聞錄30th周邊＆活動資訊局」將於1月8日播出
Atlus宣布將開設於2026年迎來提前30週年的「女神異聞錄」系紀念網站。 同時，將播出介紹週邊商品及活動的 []Saiga NAK ・ 5 小時前
「MPG 272QRF X36 G-SYNC Pulsar Gaming Monitor」上市！微星與NVIDIA聯手打造的遊戲螢幕
微星科技宣布推出與NVIDIA聯手設計的遊戲螢幕「MPG 272QRF X36 G-SYNC Pulsar G []Saiga NAK ・ 4 小時前
性價比之選：HUAWEI PaperMatte 柔光平板 + 原裝鍵盤套裝，深水埗細舖 $2099!
近期有細舖將 HUAWEI MatePad 11.5 吋 2025 柔光版，即 PaperMatte Edition 連智能鍵盤套裝，由 $2,999 的套裝，減至 $2099 清貨價發售，減幅達 $900。對於搵緊護眼平板電腦的用家來講，是一個值得考慮的入手時機!Mobile Magazine ・ 7 小時前
Tesla 在中國推出 Model Y 升級並提供低息融資選項
Tesla 最近在中國對五座 Model Y 進行了小幅更新，將車輛的中央顯示屏升級為更高解析度的 16 吋 2K 顯示器TechRitual ・ 9 小時前
VPN優惠｜每日 $0.8 買頂級加密！Proton VPN 震撼 3 折，零日誌服務月費 HK$23
在這個什麼都上雲端、每天用公眾 Wi‑Fi、帳號密碼遍佈各大平台的年代，如果你還經常在咖啡店、機場、商場連接免費 Wi‑Fi，上網煲劇、轉帳、收公司 Email，其實早已置身風險之中。與其事後後悔要用 VPN，不如趁今次的 3 折優惠，為自己全年上網習慣加上一層頂級保護，折扣下來每日少於 HK$0.8 就能守護私隱，倍加安心。Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
HONMA × HUAWEI WATCH GT 6 Pro 現正預售！1/15在港可買唔駛飛日本、國內未上架已熱搶？
早前 HUAWEI 在港推出多款數碼全場景新品，其中包括與日本殿堂級高爾夫球品牌 HONMA 聯乘推出的 HONMA × HUAWEI WATCH GT 6 Pro 智能手錶，其將於 1 月 15 日（下週四）正式開賣，現時已開放預售。Mobile Magazine ・ 7 小時前
入場前必睇！《阿凡達》系列懶人包與全方位觀影體驗攻略！
入場前必睇！《阿凡達》系列懶人包與全方位觀影體驗攻略！Post76 ・ 4 小時前
噱頭定未來？Lenovo XD Rollable 概念筆電可「長高」一鍵變身 16 吋｜CES 2026
Lenovo 在捲曲螢幕筆電領域，幾乎比任何其他 PC 廠商都更為進取，迄今已有過多番實驗。而在 2026 年的 CES 展會上，他們繼續堅持這一路線，再次推出名為 XD Rollable 的全新概念機。Yahoo Tech HK ・ 6 小時前
中式糖水 = 減肥大忌？合桃露熱量竟等於1.5碗白飯！ 「這款」糖水反而有助預防骨質疏鬆？｜營養師Audrey Tam
天氣轉涼，乾咳、喉嚨乾癢、皮膚乾燥等問題紛紛出現，所以不少人會多食幾碗中式糖水來滋陰潤燥、暖身暖胃，但你知道嗎？一碗看似健康的合桃露，熱量竟等同1.5碗白飯，隨時要慢跑一小時才能抵銷…問你怕未！Yahoo Food ・ 7 小時前
英國即日起禁播垃圾食物廣告 網絡全日禁廣告 電視晚上九時前受限 應對兒童肥胖問題︱Yahoo
【Yahoo健康】英國即日起實施新規例，禁止在電視及網上刊登高脂肪、高鹽及高糖食品和飲品廣告，作為應對兒童肥胖問題的措施之一。新限制規定，相關產品不得在電視晚上 21:00 前播放廣告，並全面禁止於網上平台宣傳。Yahoo 健康 ・ 1 天前
流感疫苗︱美國撤6種兒童疫苗建議 關日華憂大眾卻步 強調接種可防重症︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國大幅調整兒童疫苗政策，不再建議接種其中六種疫苗，包括流感、新冠病毒等。亞洲兒童傳染病學會會長關日華今早接受電台訪問，表示美國疾控及預防中心的決定對醫學界有重大影響，亦令大眾減低疫苗接種意欲。他強調疫苗可防止兒童出現嚴重併發症及死亡風險，而流感數字在假期後緩緩上升，呼籲市民儘快接種疫苗。Yahoo 健康 ・ 2 小時前
不是誰都適合喝！醫師推4款「花草茶」對症調理，選對才能舒心又養身
香氣療癒的花草茶天然不含咖啡因，可說是許多女生的最愛，然而中醫認為花類多為寒性，聰明搭配並正確飲用花草茶，才能真正舒心又養身！姊妹淘 ・ 1 天前
天文台今早最低氣溫 11.8 度 料明日後日早上持續寒冷 醫生籲留意獨居長者｜Yahoo
受一股乾燥的冬季季候風影響，本港今早（6 日）天氣寒冷，天文台錄得最低氣溫 11.8 度。天文台高級科學主任唐宇煇今早在電台節目表示，星期三、四（7 日、8 日）早上仍會持續寒冷，市區最低氣溫在 11、12 度左右，新界再低幾度，日間非常乾燥。Yahoo新聞 ・ 1 天前
廣華醫院急症室輪候時間稍回落 關日華：流感病毒會再趨活躍 籲市民接種疫苗
【Now新聞台】寒冷天氣警告生效，早上元朗、大埔、荃灣及觀塘等多區都錄得最低氣溫約10度。天文台指，未來一兩日仍然寒冷。在紅磡碼頭，有泳客如常游早水，有醫生表示天氣轉凍，較多人因咳嗽和呼吸道疾病等求診，又預料流感病毒再度活躍，呼籲市民及早接種疫苗。在周一一度需要輪候超過10小時的廣華醫院急症室，今早求診病人不多，次緊急及非緊急的病人輪候約1小時至3.5小時可就診。陳太：「約九時來。(等到現在知不知還要等多久？)現在已經照了X光，應該已經檢查完。(覺得輪候時間長或短？)也不長、很快。」趙小姐：「我猜要等四小時。(有沒有考慮看私家醫生？)本身她在廣華醫院就醫，所以回來比較好。」有醫生在本台節目《時事全方位》稱，隨著天氣轉凍等因素影響，預計流感病毒或再逐漸活躍，呼籲市民盡早接種疫苗。亞洲兒童傳染病學會會長關日華：「剛剛過了一個假期，很多外遊人士病毒會帶回來發病，另外溫度真的慢慢開始很凍，呼吸道病毒在凍的溫度，在繁殖機會和人體抵抗力對這些病毒都會相對地減低，預計流感數目會緩緩升高，接下來又有春節假期，所以這會徘徊一段較長時間。」有家庭醫生就稱，近期較多人因咳嗽、血壓高和呼吸道疾病求診，又擔心天氣寒冷導致低溫症，建議市民要多留意身體狀況。家庭醫生林永和：「天氣凍擔心與諾如病毒或沙門氏菌、大腸桿菌等，大家相聚在室內地方進食時，可能有些衞生處理不當，都容易有腸胃炎影響。血壓、心跳在天氣凍時有變化，若本身有心血管疾病或血管塞，但未有明顯病徵，我們都擔心會引發急性心臟血管栓塞。」衞生署稱長期病患者較易因為氣溫驟降而令病情惡化，建議他們要加穿禦寒衣物和攝取充足的熱量。衞生署又提醒市民使用保暖電器時要注意安全，室內應該保持空氣流通，如果感到不適應盡快求醫。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
和黃醫藥：索樂匹尼布中國研究III期階段取得陽性頂線結果
和黃醫藥(00013)宣佈新型脾酪氨酸激酶（Syk）抑制劑索樂匹尼布用於治療溫抗體型自身免疫性溶血性貧血成人患者的ESLIM-02研究的III期註冊階段已達到第5至24週治療期間持久血紅蛋白（Hb）應答這一主要終點。自身免疫性溶血性貧血（AIHA）是一種自身免疫性疾病，是由於產生抗自身紅細胞的抗體，而導致紅細胞的破壞所造成的疾病。自身免疫性溶血性貧血的發病率估計為每年每十萬成人中有0.8-3.0例，患病率估計為每十萬成人中有17例，死亡率為8-11%。自身免疫性溶血性貧血中溫抗體型是最常見的類型，佔所有成人自身免疫性溶血性貧血病例的75-80%。ESLIM-02研究的主要研究者之一 、中國醫學科學院血液病醫院張鳳奎教授表示：「溫抗體型自身免疫性溶血性貧血是一種高度異質性且常呈慢性復發性疾病。患者常出現疲勞等症狀，嚴重影響生活質量。若病情未得到有效控制，在嚴重個案中甚至可能危及生命。ESLIM-02研究取得積極的頂線結果凸顯了索樂匹尼布的潛力，有望為標準治療失敗後治療選擇有限的溫抗體型自身免疫性溶血性貧血患者帶來快速且持久的血紅蛋白響應，可能標誌著該棘手疾病的治療領域中一項重要進展。」infocast ・ 10 小時前
據報禮來(LLY.US)擬以逾10億美元收購Ventyx Biosciences(VTYX.US)
《華爾街日報》周二引述消息報道，禮來(LLY.US)就擬以超過10億美元收購Ventyx Biosciences(VTYX.US)的交易進行深入談判。Ventyx盤後股價飆升逾50%。 潛在收購Ventyx將為禮來的產品管線增加治療炎症性腸病的藥物，以及治療帕金森等疾病的藥物。此外，Ventyx的一種實驗性藥物目前正在中期開發階段，用於治療與肥胖相關的心血管疾病。 (to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 13 小時前
周大福人壽擴「直接支付服務」網絡 涵蓋大灣區城市公私營醫院
周大福人壽今日宣佈,進一步擴展其於大灣區城市的「直接支付服務」網絡,合作醫院數目增至23間,涵蓋公營及私營醫療機構。客戶更可透過「中國內地入院支援」服務,使用市場首創香港醫生轉介服務。客戶可於大灣區醫療集團(GBAH)尖沙咀診所預約全科醫生諮詢,由醫生評估是否適合到中國內地治療,並推薦合適醫院及協助預約。診所職員亦可代辦「預先批核」申請,獲批後,GBAH 將安排與醫院直接付款,客戶無需墊付醫療費用,安心專注於療程與康復。是項舉措旨在回應客戶對優質便捷醫療服務的需求,充份發揮周大福集團生態圈的優勢,透過大灣區醫療集團(GBAH)的龐大醫療網絡,便利更多長居中國內地及經常北上南下的客戶,提供更多可負擔的醫療服務選擇。因應中醫治療需求日益增加,周大福人壽持續與時俱進,於多個醫療保障計劃(如「世逸」、「摯康保」、「悅康保」、「逸康保」、「摯康健」)全面納入中醫治療保障,讓客戶靈活選擇最合適之治療方法。同時,大灣區城市的醫院針對長期或複雜病症(如癌症)推出結合中醫與西醫的綜合治療方案,並以相宜價格,為客戶提供更全面、更個人化的醫療選擇。周大福人壽執行董事兼行政總裁葉文傑表示：「隨著大灣區融合不斷infocast ・ 1 天前
恒瑞醫藥(01276.HK)兩家子公司獲准開展藥品臨床試驗
恒瑞醫藥(01276.HK)公布，兩家子公司收到國家藥品監督管理局核准簽發《藥品臨床試驗批准通知書》，包括︰福建盛迪HRS9531注射液在成人肥胖或超重患者中開展與HRS-5817注射液聯合治療的臨床試驗；及成都盛迪HRS-4357注射液聯合HRS-5041片用於PSMA陽性前列腺癌治療的安全性、耐受性及初步療效的開開、多中心、Ib/II期臨床研究。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前