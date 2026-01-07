Spark Biomedical 發佈新型可穿戴裝置 以神經刺激技術減少經期過多出血

Spark Biomedical 在 2026 年 CES 展會上推出了一款名為 OhmBody 的可穿戴神經刺激裝置，旨在減少女性經期的重度出血。這款產品屬於 Spark Biomedical 的健康品牌，透過神經刺激技術來替代傳統的藥物或荷爾蒙治療。OhmBody 的 Katherine Reil 在 CES 上表示，這款產品是基於公司早期的醫療設備研究所發展而來。她提到，Spark Biomedical 擁有一款已獲得 FDA 批准的設備，可幫助緩解鴉片類藥物的戒斷症狀。這項研究為後續的血量控制研究奠定了基礎。

Reil 解釋道，起初公司考慮將這項技術應用於血友病患者，但隨後轉向女性健康，提出了將其應用於月經的想法，因為這是每位女性每月都會經歷的生理現象。OhmBody 目前被定位為一款健康可穿戴設備。Reil 表示，OhmBody 是一款非侵入性且不含荷爾蒙的可穿戴裝置，旨在幫助女性度過更為可控和舒適的經期。

這款可穿戴裝置通過刺激耳部周圍的特定神經來運作。Reil 說道，我們刺激耳部的迷走神經和三叉神經，這種技術稱為經皮耳神經刺激。根據 Spark Biomedical 的說法，這種刺激能夠調節神經系統並影響血流。Reil 表示，這種技術通過激活脾臟中的血小板來減少血量損失。公司最近發表了支持這一方法的人體試驗數據，並在《Frontiers》期刊上發布了相關研究成果。

該研究的參與者包括患有 Von Willebrand 病的女性以及不明原因的重度經期出血患者。使用 OhmBody 可穿戴設備的參與者在經期期間平均減少了超過 50% 的經血量，經期也縮短了近 20%。參與者還報告了痙攣、疲勞以及整體生活質量的改善。Spark Biomedical 正在持續進行臨床研究，Reil 表示，公司將在 2 月進行另一項專注於重度出血的臨床試驗。

儘管 OhmBody 尚未獲得 FDA 批准，但公司表示正朝著這個方向邁進。Reil 說，這是一種非侵入性且不含荷爾蒙的選擇，實際上是首款結合迷走神經和三叉神經刺激以影響血流的設備。她還提到，女性健康研究長期以來存在著許多空白，女性健康問題的研究和討論仍然不夠充分。

展望未來，Spark Biomedical 看到了商業擴展的機會。Reil 說，在未來三到五年內，公司希望通過合作夥伴關係拓展更多的電子商務平台和實體零售空間。此外，公司也希望進入精英運動界，Reil 表示，我們希望能進入每個奧運訓練設施。她指出，CES 為推進這一對話提供了一個良好的平台，並表示公司非常高興能參加此次展會，並希望通過這項工作為女性發聲。

