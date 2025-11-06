Sphere Drones 獲澳洲民航安全局批准，自主評估 BVLOS 飛行範圍

在澳洲，無人機的運作變得更加便利，Sphere Drones 獲得了民航安全局（CASA）的批准，能夠根據廣域 BVLOS（視線外飛行）自我評估框架運行。這一重要的進展使該公司能夠獨立確定無人機的安全飛行區域，超越駕駛員的視線範圍。直到最近，操作員仍需逐案申請 BVLOS 的飛行許可，這一過程可能需時數月。現在，隨著 CASA 的信任和框架的建立，Sphere Drones 可以在各行各業的客戶中快速推出全面運作的 BVLOS 系統，通常僅需一週時間。

Sphere 的首席遠程駕駛員 Elliot Cummins 表示：「這一批准對我們的業務、客戶及整個行業而言都是一個關鍵時刻。我們已經建立了在傳統界限之外運作的系統和思維，讓客戶能夠更快地部署、有效擴展，並在以往無法觸及的領域中獲取價值。」該公司的準備並非一朝一夕之功，經過多年精心打磨，Sphere Drones 的 HubX 和 HubT 遠程操作系統已經成熟，這些緊湊的設置將動力、連接性和飛行控制工具整合成可部署的工作站。這些系統使操作員能夠從集中式的遠程作業中心管理實時的無人機任務，讓 BVLOS 飛行不僅成為可能，還能重複實施和擴展。

廣告 廣告

速度是這一進步的重要方面。通過其本地製造和物流部門 Sidero Local，Sphere 可以在短短一週內將完整的 BVLOS 設置運送到現場。在這個通常由監管程序造成延誤的行業中，這種快速周轉是相當罕見的。CASA 的廣域 BVLOS 自我評估框架旨在使長距離無人機操作更加靈活，但僅限於那些已證明能夠安全處理的操作員。目前，澳洲只有少數幾家操作員獲得了這一特權，而 Sphere 現在已經在其中。

對於 Sphere 的首席執行官 Paris Cockinos 來說，這一批准標誌著一個轉捩點。Cockinos 表示：「這一批准反映了多年來在建立澳洲最具能力的 BVLOS 生態系統所做的投資、創新和協作。不僅僅是飛得更遠，更是讓企業能夠更加智能、安全地運作，並對可能性充滿信心。BVLOS 是企業無人機操作的未來，我們自豪地在引領這一轉變。」

除了其操作能力外，Sphere 也致力於幫助其他組織應對 BVLOS 操作的複雜性。該公司最近發佈了《廣域 BVLOS CASA 試驗指南》，這是一份為希望理解和在新框架下運作的組織設計的全面手冊。這份指南補充了 Sphere 的航班操作團隊，支持從任務規劃到數據交付的各個方面。這樣，Sphere 不僅僅是技術提供者，而是幫助企業從監管準備過渡到實際運作的合作夥伴。

Cockinos 強調：「CASA 的自我評估框架標誌著澳洲無人機操作新時代的開始。隨著我們的批准獲得和系統在現場得到驗證，我們準備幫助組織飛得更遠、更快和更智能。」這一變化不僅對 Sphere Drones 來說是向前邁進的一步，還為澳洲各地的無人機操作設定了先例，潛在地改變了依賴無人機技術提高效率和創新的各個行業。

這一批准的影響超越了 Sphere Drones 自身。隨著越來越多的公司獲得 BVLOS 能力，澳洲的無人機操作環境預計將顯著演變。那些傳統上面臨物流和數據收集挑戰的行業，將找到新的機會來利用無人機技術，提升其運作效率並開啟增長新途徑。進行 BVLOS 飛行的能力將使企業能夠更有效地覆蓋更大範圍，降低成本，並改善服務交付。

此外，實施 BVLOS 自我評估框架反映了無人機行業向更高自主性和自我監管的更廣泛趨勢。隨著像 Sphere Drones 這樣的公司展示它們安全高效運作的能力，為其他公司跟隨鋪平了道路。這可能導致一個更加動態和競爭的市場，創新驅動著無人機技術和應用的進步。

隨著 Sphere Drones 持續完善其產品並擴展其能力，該公司仍然專注於促進行業內的合作。通過共享知識和最佳實踐，如 CASA 試驗指南等資源，該公司旨在提升整個澳洲無人機操作員的生態系統。這一合作方式對於應對不斷演變的監管環境至關重要，確保所有操作員都能從 BVLOS 技術的進展中受益。

推薦閱讀