天文台：若低壓區發展成熱帶氣旋將發一號波
Spotify 新增內建訊息服務
幾年前，大家都在開玩笑說 Google 最終會在所有應用程式中加入一個獨立的訊息服務，儘管這個想法毫無意義。幸運的是，這家搜索巨頭已經放棄了這個念頭，而 Spotify 現在則打算以另一種方式延續這個想法。
Spotify 剛剛宣佈推出 Messages，顧名思義，這是一個內建於 Spotify 的訊息服務。為什麼會這樣？根據 Spotify 的說法，用戶表示希望在應用程式中擁有一個專門的空間，與朋友和家人分享他們感興趣的歌曲、播客或有聲書，並能輕鬆追蹤推薦內容。
因此，Messages 應運而生。這項功能將於本週開始向年滿 16 歲的免費用戶和 Premium 訂閱者推廣，僅限於「特定市場」，而且僅限於行動裝置上使用。
Spotify 表示，「正確的推薦可以引發與親近的人進行精彩的對話」，而「Messages 是快速便捷的方式，讓用戶可以與關心的人分享和討論他們正在收聽的內容」，但官方新聞稿中從未解釋為什麼這一切不能在 WhatsApp、iMessage、Instagram、Facebook Messenger 或 Telegram 上進行。
在 Spotify 中，Messages 只支持一對一的對話，與上述應用程式中支持群組討論的功能相比有所不同。用戶可以與之前有互動過的人分享 Spotify 內容並開始對話，否則將需要使用訊息請求系統。
當用戶在收聽歌曲、播客或有聲書時，可以點擊分享圖示，選擇朋友並發送內容。一旦接受訊息請求，用戶可以使用表情符號進行回應、發送文字訊息，並「無縫地分享 Spotify 內容」，這與用戶已經熟悉的其他訊息應用程式無異。
要訪問 Spotify 的 Messages 功能，用戶需點擊左上角的個人資料照片。系統會根據用戶是否曾經分享過 Spotify 內容、是否共同參加過 Jams、Blends 或合作播放列表，或是否共享家庭或 Duo 計劃，來建議可發送訊息的對象。
用戶可以選擇忽略這個功能，繼續像以前一樣將內容分享至其他平台，甚至可以通過設定選項完全選擇不使用 Messages。Spotify 表示，Messages 的設計是為了補充這些整合，而不是取而代之。
在隱私方面，情況比較複雜。Spotify 表示，對話「在數據存儲和傳輸過程中都受到行業標準的加密保護」。然而，Spotify 會利用主動檢測技術掃描訊息中的某些非法及有害內容，其監管人員將對這些內容進行審查。
